Von Böhmen nach Baden? Tschechische Medien spekulieren über Elefantenzuwachs im Karlsruher Zoo

Anzeige

Steht dem Karlsruher Zoo ein Neuzugang für die Elefanten-Anlage bevor? Dies legt zumindest die Berichterstattung von Medien in der nordböhmischen Stadt Ústí nad Labem nahe, dem früheren Außig. Ihr zufolge bereiten die dortigen Tierpfleger die Elefantenkuh Delhi auf ein Leben in einem anderen Zoo vor. Dabei fällt der Name der Stadt Karlsruhe. Im Tiergarten am Fuße des Lauterbergs äußerte man sich bislang nicht auf eine entsprechende Nachfrage der BNN.

Jedenfalls scheint Karlsruhe als neue Heimat für den Asiatischen Elefanten aus dem Nachbarland plausibel. Hier gibt es seit vergangenem Jahr im Zoo die mehr als 3.000 Quadratmeter große frisch gestaltete Außenanlage, hier auch setzt man in Zukunft auf den so genannten „geschützten Kontakt“ im Umgang mit den großen Säugetieren.

Die Haltung „im direkten Kontakt“ mit dem Elefantenhaken gehört damit der Vergangenheit an. Beim geschützten Kontakt befindet sich grundsätzlich ein Gitter zwischen Tier und Wärter. Stress und Qualen sollen so reduziert werden.

Mehr zum Thema: Im Karlsruher Zoo erobert Elefantenkuh Nanda die neue Anlage

Seniorenresidenz

Mit der Eröffnung der als „Seniorenresidenz für Elefanten“ vermarkteten neuen Anlage können bis zu fünf Tiere im Zoo leben. Angesichts der aktuellen Kapazitäten – Kuh Rani war im vergangenen Jahr gestorben – könnte Delhi sogleich einziehen.

Wegen der Corona-Krise rechnen Zoo-Kenner übrigens nicht mit Verzögerungen, denn andernorts fanden unterdessen vergleichbare Dickhäuter-Umsiedelungen statt: Weil etwa der Berliner Tiergarten sein Elefantenhaus umgestaltet, sind zwei Elefantenkühe von dort nach Augsburg ausgewandert.

Auch interessant: Geschichten von flirtenden Elefanten im neuen tierischen Bildband

Malende Kuh

Laut dem Tiergarten im tschechischen Ústí nad Labem handelt es sich bei Delhi um ein aufgewecktes Exemplar: Videos zeigen das 1983 entgegen seinem Namen nicht in Indien sondern in Vietnam geborene Tier, wie es unter Anleitung von Pflegern folgsam Kunststücke macht und sogar mit Malwerkzeug im Rüssel und bunter Farbe abstrakte Kunstwerke schafft. Delhi gilt in Ústí nad Labem als Besuchermagnet und Liebling der Zoobesucher.