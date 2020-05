Von der KfW zur Superbank BIZ: Joachim Nagel künftig im Dienst des „mächtigsten Klubs der Welt“

Anzeige

Joachim Nagel kennt die Akteure des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington, ebenso die der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Als Troubleshooter der Deutschen Bundesbank ging er während der Finanzkrise im Bundeskanzleramt ein und aus. Die „Börsenzeitung“ rühmt den 53-Jährigen als Koryphäe, doch auch seine soziale Kompetenz werde geschätzt. Der Mann mit dem Professoren- und Doktortitel ist nicht nur mit seinen Sportkameraden auf dem Tennisplatz per Du, sondern als Vorstand der drittgrößten deutschen Bank – der KfW – auch bodenständig geblieben.

Nach nur vier Jahren bei der staatlichen Förderbank wechselt Nagel – er wuchs in Karlsruhe auf und lebte bis vor wenigen Jahren in Pfinztal – nun zum 1. November zu einer Superbank: der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel.

„Die mächtigste unbekannte Bank der Welt“

Es ist die Bank der Zentralbanken. Die „FAZ“ bezeichnet sie als „mächtigste unbekannte Bank der Welt“. Für die „Süddeutsche Zeitung“ ist sie „die älteste, geheimnisvollste und wohl einflussreichste Finanzinstitution der Welt“. Nagel wird dort als Chef der Bankenabteilung Mitglied im Executive Board, dem ausführenden Organ der BIZ. Und er genießt wie seine Kollegen auch Diplomatenstatus.

„Ich bin im Herzen ein Notenbanker geblieben“

„Ich bin im Herzen ein Notenbanker geblieben“, sagt Nagel unserer Zeitung. Von der BIZ sei er im Januar angesprochen worden. Bei der KfW, zu der er 2016 wechselte, habe er als Vorstand für Internationale Finanzierung spannende Jahre erlebt. Zuvor war Nagel Bundesbank-Vorstand. Sie war sein erster Arbeitgeber nach dem VWL-Studium in Karlsruhe.

Bei der BIZ wird er einen früheren Weggefährten wiedersehen: Bundesbankpräsident Jens Weidmann ist auch Vorsitzender des BIZ-Verwaltungsrates.

Die BIZ ist die älteste Finanzinstitution weltweit. 1930 wurde sie gegründet, um die Reparationszahlungen Deutschlands abzuwickeln. Ein dunkles Kapitel der BIZ ist deren späteres Zusammenspiel mit dem Naziregime. Aber nach dem Krieg war die Zukunft der mächtigen Institution gesichert, da die Zentralbanken der Welt ihren Zahlungsverkehr über die BIZ abwickelten.

In der BIZ werden die Regeln für die Banken dieser Welt gemacht

Heute hat die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 60 Mitglieder. Bei ihr sind wichtige ständige Ausschüsse angesiedelt, etwa fürs weltweite Finanzsystem, für Bankenaufsicht, für Zahlungsverkehr. Das sogenannte Basel-Regelwerk – ein Begriff, den jeder Banker dieser Welt kennt – hat keine gesetzgeberische Kraft. Dennoch halten sich alle Geschäftsbanken an diese Vorgaben. Kurzum: In der BIZ werden die Regeln für die Banken dieser Welt gemacht.

„Die regelmäßigen Treffen in der BIZ haben den Grund bereitet für die schnellen Entscheidungen, die wir nach der Lehman-Pleite getroffen haben“, sagte der frühere EZB-Chef Jean-Claude Trichet. Sonst wäre die Reaktion auf die Finanzkrise „viel unkoordinierter und chaotischer gewesen“. Auch das Thema europäische Einheitswährung wurde in Basel bereits Jahrzehnte vor der Euro-Einführung diskutiert. Die „Süddeutsche“ schreibt, im kreisrunden Betonturm der BIZ, beim Basler Hauptbahnhof gelegen, „tagt der wohl mächtigste Klub der Welt“.

Alles Gesprochene ist top-secret

Im Zwei-Monats-Turnus fliegen 18 Männer sonntags nach Zürich, werden mit Limousinen nach Basel gebracht. Es ist der innerste Zirkel. EZB-Präsidentin Christine Lagarde gehört dazu, Jerome Powell von der Fed oder eben Jens Weidmann. Abends bereiten sie das Treffen der 31 bedeutendsten Notenbanker der Welt vor.

Am Vorabend reden die Akteure bei einem exquisiten Dinner dann auch über vieles, was die Finanzmärkte umtreibt. Jeder weiß, dass er unter seinesgleichen ist und offen reden darf. Alles Gesprochene ist strikt geheim.