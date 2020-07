Von der Party in die Bundesliga: Karlsruher messen sich nun professionell im Beerpong

Anzeige

Fynn Kühn lehnt sich über den schwarzen Tisch, hebt einen Fuß ab, ein Arm hinter dem Rücken. „Den Becher in der Mitte“, sagt er. Er holt einmal aus, zweimal, dann wirft er den Tischtennisball. Sein Blick ist der eines Künstlers, der gerade den letzten Pinselstrich an seinem Gemälde gezogen hat.

Kühn trifft in den Becher in der Mitte. „Mit Ansage klappt das leider selten“, sagt er und lacht. Ob mit oder ohne Ansage, schon bald muss der 20-Jährige häufiger treffen. Er darf sich mit seinem Karlsruher Team ab Montag in der neu gegründeten Beerpong-Bundesliga mit professionellen Spielern messen.

„BV Chance“ nennen sie sich, angelehnt an ihren Trainingsort. Im Rüppurrer Café Chance im Gemeindehaus sehen sich Jugendliche, trinken Erwachsene ein Feierabendbier – und wer will, spielt Beerpong. Kühn und seine Freunde spielen seit zwei Jahren nach offiziellen Turnierregeln. Das würde noch lange nicht reichen, um sich mit Top-Spielern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu messen. Die Gründer der neuen Bundesliga kommen aber ebenfalls aus Karlsruhe – und haben ihre Rüppurrer Kollegen aufgenommen, ein Freundschaftsdienst.

Und so stehen Kühn und seine Freunde bald Top-Akteuren gegenüber, die das Partyspiel längst professionalisiert haben. Einer hat in Las Vegas bei einem Turnier um 60.000 Dollar gespielt, erzählen sie. Worum es in dem Spiel geht, ist schnell erzählt: Jedes Team hat zehn Becher vor sich stehen. Wird ein Becher der gegenüberliegenden Seite getroffen, wird dieser entfernt. Wer zuerst alle Becher des Gegners getroffen hat, hat gewonnen.

Bundesliga mit einheitlichen Regeln

Zählen Aufsetzer doppelt? Darf ich mit dem Ellenbogen über die Tischkante? Was ist, wenn der Ball abprallt und zurück rollt? Über weitere Regeln kann auf Partys lange diskutiert werden, jeder spielt anders. In der Bundesliga ist es einheitlich geregelt.

Während auf Partys Bier in den Bechern ist, das den Spielern zuweilen schnell in den Kopf steigt, spielen Kühn und seine Kollegen schon lange mit Wasser. Bier wird nebenher getrunken. „Nach zwei, drei Bier, spielt man am besten“, sagt er. „Aber das ist alles Kopfsache.“

Während auf Partys provokante Sprüche in Richtung des Gegners üblich sind, wird in professionellen Spielen auf den „Trash-Talk“ verzichtet. Dafür bekommt Kühns Teampartner Joel Lorenz mal einen Spruch ab. „So motivieren wir uns“, sagt Kühn. Für die Saison treten sie mit vier Frauen und 20 Männern an. Sie werden an Spieltagen nicht alle brauchen, der breite Kader zahlt sich dafür in der Saison aus. Bei Spielpaarungen habe beide Teams zwei Wochen Zeit, um einen Termin auszumachen.

Ab Montag hat BV Chance zwei Wochen Zeit für das Match gegen ein österreichisches Team. Aufgrund der Entfernung tritt jede Mannschaft an ihrem Ort an, die Würfe werden per Video übertragen. „Man muss sich vertrauen können“, sagt Kühn.

Mit Freunden was spielen, mit ihnen was trinken – und die Freude, wenn man einen Becher trifft. Fynn Kühn, Beerpong-Bundesligaspieler

Ihr bislang größtes Spiel haben Kühn und Lorenz ausgerechnet gegen das andere Karlsruher Team abgeliefert. „Ich habe sieben Becher am Stück getroffen“, sagt Lorenz. „Ein starkes Game.“ Es war ein Überraschungssieg. Wenn sie in der Freizeit gegen Freunde ohne Erfahrung spielen, gewinnen sie in der Regel. Dann setzt sich ihre immer gleiche Wurfbewegung durch – oder auch die Taktik. Es gehört zum Einmal-Eins im Beerpong, zuerst auf die vorderen Becher zu werfen – springt der Ball auf den Rand, fällt er vielleicht noch in einen der hinteren Becher.

Hobby für die nächsten Jahre

Für beide bleibt es ein Hobby nebenher. Kühn geht auf seine Ausbildung als Schreiner zu, Lorenz macht sein Psychologie-Studium. „Als Gag würde ich es nicht sehen – wir wollen das schon die nächsten Jahre machen“, sagt Lorenz.

Kühn schwärmt von dem Spiel: „Es ist eine Mischung: Mit Freunden was spielen, mit ihnen was trinken – und die Freude, wenn man einen Becher trifft.“

Sie treffen 50 Prozent ihrer Würfe, Profis 70 Prozent. Eine einfache Rechnung, wo die Reise in der Saison wohl hingehen wird. Die Liga schätzt die Chancen des BV Chance eher gering ein: „Einzelne Siege sind wohl nur möglich, wenn einige Werfer ihre guten Tage bündeln und die jeweiligen Gegner einen schlechten Wurf erwischen.“

Joel Lorenz möchte nur nicht auf den letzten beiden der zwölf Plätze landen. „Und das Revierderby gewinnen“, sagt er. Die Karlsruher haben sie zwar in die Liga geholt – am schwarzen Tisch sind sie aber Gegner.