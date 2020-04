Von Sonnenuntergängen, Amseln und Obstblüten: Der Frühling lockt mit vielfältigen Eindrücken

Anzeige

Gegen den Corona-Lagerkoller hilft am besten frische Luft und etwas Bewegung. Auf einem Spaziergang kann man nicht nur herrlich entspannen, sondern jetzt im Frühling auch herrliche Natureindrücke sammeln. Blüten, Sonnenuntergänge und Tiere locken an die frische Luft und sorgen für ein bisschen Abwechslung im tristen Corona-Alltag.

Dem Alltag entfliehen, endlich mal den Kopf frei kriegen oder einfach ein paar Sonnenstrahlen erhaschen – all das kann man auf einem Spaziergang besonders gut. Gerade angesichts der aktuellen Krisensituation tut ein Spaziergang an der frischen Luft gut, bringt einen auf andere Gedanken und fördert auch noch die Gesundheit.

BNN-Leser teilen ihre schönsten Spaziergang-Eindrücke

Viele BNN-Leser zieht es in diesen Tagen nach draußen ins Freie. Kaum verwunderlich, zeigt sich der Frühling doch gerade von seiner schönsten Seite. Wandert man abseits der ausgetretenen oder bekannten Pfade, entdeckt man dabei viel Neues und Schönes in der Natur – ob nun blühende Sträucher, die ersten zarten Blüten an den Obstbäumen oder Vögel und andere Tiere.

Bei aller Freude ist es aber natürlich wichtig, Infektionsschutzmaßnahmen einzuhalten. Auch wenn ein Spaziergang in geselliger Runde natürlich mehr Spaß macht, sollte man lieber allein oder mit Familienangehörigen aus dem eigenen Haushalt spazieren gehen und zu anderen Menschen einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten. Aber so ein kleiner Plausch lässt sich auch mit genügend Abstand über einen Feldweg hinweg halten.

Tatsächlich entdecke ich gerade in Zeiten von Corona viel mehr kleine aber feine Ecken. BNN-Leserin Johanna

Im ganzen BNN-Gebiet sind Leser am vergangenen Wochenende unterwegs gewesen – und haben die unterschiedlichsten Eindrücke mitgebracht. „Tatsächlich entdecke ich gerade in Zeiten von Corona viel mehr kleine aber feine Ecken“, schreibt uns BNN-Leserin Johanna. Sie war am Oberwaldsee unterwegs.

Josef Jilg wurde bei einem Spaziergang entlang des Horbachparks auf ein Piepsen aufmerksam und fand in einem Kirschlorbeerbusch ein Amselnest. „Die Natur lässt sich vom Coronavirus nicht aufhalten“, stellt er ganz richtig fest.