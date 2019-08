Vorbereitung auf Hamburg: KSC startet mit Kraftzirkel

Anzeige

Die Trainingswoche des Karlsruher SC startete ganz normal mit einem Kraftzirkel als Vormittagseinheit. Auch wenn viele KSC-Fans das Heimspiel am Sonntag gegen den Hamburger SV als eine besondere Partie ansehen, eine spezielle Vorbereitung gab es zumindest am Mittwochvormittag nicht.

Für die KSC-Zweitliga-Profis ging es unter Anleitung von Athletiktrainer Florian Böckler an einigen Stationen in Sachen Kraft und Athletik zur Sache. In der Zeit verschaffte sich das KSC-Trainerteam einen Eindruck über die Leistung ihrer Mannschaft.

Bei den Feldspielern fehlten Justin Möbius und Christoph Kobald am Morgen. Die Torhüter – Mario Schragl fehlte – trainierten derweil auf dem Nebenplatz mit Torwarttrainer Markus Miller.