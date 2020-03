Vorbildliche Mülltrennung: Seit 1983 sammeln die Bewohner des Termitenhügels Altpapier

Anzeige

Die Tonnen-Frage ist für die Bewohner des Rüppurrer Schlosses seit vielen Jahren geklärt. Restmüll kommt in die graue Tonne, Kunststoff und Blech in die grüne Tonne und das Altpapier in die knallrote Metall-Mulde. Dort ist genügend Platz für die gebrauchten Kartons der gesamten Hausgemeinschaft.

Ist der Großbehälter voll, wird er vom Entsorgungsunternehmen Kopp abgeholt. „Als wir mit dem Papier-Recycling angefangen haben, wussten die Leute aus der Stadtverwaltung noch nicht einmal, wie man Recycling buchstabiert“, sagt Wolfgang Ehemann vom Rüppurrer Schloss.

1983 wurden zwei Gitterbehälter aufgestellt

Angefangen hat die Altpapiersammlung in der im Volksmund als „Termitenhügel“ betitelten Wohnanlage bereits im Jahr 1983. Damals wurden auf Initiative der Hausgemeinschaft zwei Gitterbehälter aus Metall für Altpapier und Kartons aufgestellt.

Auslöser für die Aktion war ein Aufruf in der Hauszeitung, bei dem um Vorschläge zur Verbesserung des Zusammenlebens gebeten wurde. Daraufhin hatte Gunhild Naudascher die Idee mit dem Altpapier.

Lob vom Umweltbundesamt

Die Initiative der Schlossbewohner blieb nicht lange im Verborgenen. Vom Umweltbundesamt wurde das Projekt wegen des nachhaltigen und damals noch durchaus innovativen Ansatzes unterstützt, und die BNN berichteten in der Ausgabe vom 12. Juli 1983 mit der Schlagzeile „Umweltschutz ist nicht (nur) aus Pappe“ von der Initiative.

Laut den damaligen Erhebungen des Umweltamts befand sich in den Mülltonnen ein wilder Mix aus den verschiedensten Materialien. Von den 250 Kilogramm Müll, die jeder Deutsche vor 37 Jahren durchschnittlich pro Jahr produzierte, waren 125 Kilogramm Restmüll, 30 Kilogramm Glas, 45 Kilogramm Textilien, Metall und Plastik sowie 50 Kilogramm Papier und Pappe.

Heute kommen auf jeden Karlsruher übrigens fast 500 Kilogramm Müll, etwa zwei Drittel davon sind wiederverwertbare Wertstoffe und lediglich ein Drittel Restmüll.

Einmal pro Monat wird die Metall-Mulde geleert

In der Hausgemeinschaft wurde das Projekt von Beginn an sehr positiv aufgenommen, erinnert sich Ehemann. Weil die meisten der Bewohner des mit 315 Wohneinheiten größten Wohnhauses in Baden ihr Altpapier bis heute pflichtbewusst in der Spezialtonne entsorgen, bleibt nach Abzug der Abholkosten am Ende des Jahres sogar noch ein kleiner Überschuss zur Deckung von Fixkosten für die Hausgemeinschaft übrig.

Etwa einmal pro Monat wird der neun Kubikmeter fassende Behälter abgeholt, sagt Hausverwalter Thomas Braun, der in Karlsruhe kein vergleichbares Projekt kennt.

Kleinkrieg mit der Stadtverwaltung

Von der Verwaltung wurde die nachhaltige Eigeninitiative allerdings nur anfangs mit Wohlwollen begleitet. Als die Stadt mit der Wertstofftonne 1986 ebenfalls ins Recycling-Geschäft einstieg und dabei bis vor vier Jahren noch Kunststoffe und Metall sowie Pappe und Papier gemeinsam sammelte, kam es in der Müllstation des Rüppurrer Wohnblocks zu kuriosen Szenen.

„Anfangs haben wir die Stadt noch freundlich gebeten, die Schilder mit dem Verweis, dass in die Wertstofftonne auch Papier und Pappe geworfen werden dürfen, aus Rücksicht auf unsere eigene Sammlung zu ändern“, erinnert sich Ehemann. Als die Stadt dieser Aufforderung nicht nachkam, habe der Hausmeister die entsprechenden Hinweise durchgestrichen. Doch damit war der Kleinkrieg ums Altpapier erst eröffnet.

„Von der Stadt wurden jedes Mal wieder neue Aufkleber auf die Tonnen gepappt. Und dann ging das ganze Spiel wieder von vorne los“, erzählt Ehemann. Eine Konkurrenz zu den Altpapiersammlungen der Rüppurrer Vereine sei die Initiative wegen der zu großen Abholmengen noch nie gewesen. Und städtische Altpapiertonnen mit den blauen Deckeln kamen für die Hausgemeinschaft nicht in Frage.

Karlsruher haben keine gute Mülltrenn-Moral

Wenn Wolfgang Ehemann heute in den BNN liest, dass es mit der Mülltrenn-Moral in Karlsruhe nicht zum Besten bestellt ist, wundert ihn das nicht. Laut den Statistiken des Amts für Abfallwirtschaft (AfA) wird nämlich immer noch sehr viel Altpapier in den Tonnen mit den roten Deckeln entsorgt.

In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies: In den Wertstofftonnen befanden sich 2019 insgesamt 19.541 Tonnen Müll. Davon waren allerdings lediglich 31 Prozent auch wiederverwertbare Wertstoffe. 10.263 Tonnen waren Restmüll, Textilien und Gartenfälle und 3.223 Tonnen Altpapier. In den städtischen Altpapiertonnen wurden auch wegen der vielen Fehlwürfe nur 9.000 Tonnen Kartonage und Papier gesammelt.

Laut Einschätzung des AfA herrscht in puncto Mülltrennung vor allem in großen Wohnanlagen mit Gemeinschaftstonnen Nachholbedarf. Beim Projekt „Trenn-Diät“ wurde das Verhalten der Leute in Rintheim deshalb untersucht. Genaue Zahlen konnte das Amt auf Nachfrage bisher aber nicht liefern. Der AfA-Appell, dass die Leute künftig bitteschön ihren Müll besser trennen sollten, kommentiert Ehemann mit einem Kopfschütteln.

„Nach 20 vergeudeten Jahren verlangt die Stadt von den Leuten eine saubere Trennung“, sagt er. „Das kann so eigentlich nicht klappen.“