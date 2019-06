Wann hebt der Polizeihubschrauber ab?

Anzeige

Der Einsatz eines Polizeihubschraubers in Daxlanden sorgt für Diskussionen. Jugendliche hatten in der vergangenen Woche nachts einen Zigarettenautomaten aufgebrochen, einer wurde von einer gerufenen Streife direkt geschnappt, der andere entwischte. Die Einsatzleitzentrale rief daraufhin einen Polizei-Hubschrauber, der dann in den frühen Morgenstunden geräuschvoll über dem Westen der Stadt kreiste. (Die BNN berichteten.)

Die Frage nach Kosten und Verhältnismäßigkeit

Besonders in den sozialen Netzwerken häuften sich danach die Fragen: „Ist ein solcher Einsatz in diesem Fall gerechtfertigt?“ „Kostet der Einsatz eines Polizeihubschraubers nicht viel mehr, als ein aufgebrochener Zigarettenautomat wert ist?“ Genaue Angaben zu den Kosten sind von der Polizei nicht zu bekommen, Florian Herr von der Pressestelle der Karlsruher Polizei schätzt die Kosten eines solchen Einsatzes aber auf etwa 3 000 bis 4 000 Euro.

Besonders schwerer Fall von Diebstahl

Seiner Auffassung nach ist der Einsatz in jedem Fall gerechtfertigt. „Tatsächlich handelt es sich beim Aufbrechen eines Zigarettenautomaten um einen besonders schweren Fall von Diebstahl“, erklärt Herr. Zudem sei der Einsatz von Anfang an erfolgversprechend gewesen: „Die Täter wurden beobachtet.“ Man habe also gezielt suchen können. Daraufhin habe die Einsatzleitzentrale beschlossen, den Polizeihubschrauber anzufragen – mit Erfolg.

Für Karlsruhe gibt es laut Herr zwei Hubschrauber, die in Frage kommen, der eine steht in Söllingen, der andere in Stuttgart.

Der steht nun mal am Himmel

„Ein Hubschrauber ist ein ganz normales Einsatzmittel der Polizei“, verdeutlicht auch Roland Fleischer, Pressesprecher des in Göppingen angesiedelten Polizeipräsidiums Einsatz, zu dem die Polizeihubschrauberstaffel gehört. Wobei Fleischer einräumt, dass ein Hubschrauber schon mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht als ein Streifenwagen: „Der steht nun mal am Himmel.“ Wenn man sich einen Ermittlungs- oder Fahndungserfolg dadurch verspreche, dann komme er auch zum Einsatz.

Einsatz ist immer eine Einzelfallentscheidung

Florian Herr sagt außerdem: „Die Aufgabe der Polizei ist es, Straftaten zu verfolgen.“ Es gebe keine Liste darüber, „was der jeweilige Einsatz kosten darf“. Generell sei ein solcher Einsatz immer eine Einzelfallentscheidung. Herr kann verstehen, dass im Falle des aufgebrochenen Zigarettenautomaten viele die Frage nach der Verhältnismäßigkeit stellen. Er sagt aber auch: „So darf man nicht rechnen.“ Werde ein Täter erwischt, ließen sich diesem oft mehrere Straftaten zuordnen.

Heli als effektives Mittel

Hebt der Heli ab, ist das laut Polizei ein sehr effektives Mittel, weil er durch den Einsatz von Wärmebildkameras ganz andere Möglichkeiten hat als etwa ein Streifenwagen. Häufig wird der Hubschrauber deswegen auch bei der Suche nach vermissten Personen eingesetzt.

Rekordzahlen für 2018

Für das vergangene Jahr meldet die Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg unterdessen Rekordzahlen. „2018 war das erfolgreichste Jahr der Staffel seit ihrer Gründung im Jahr 1965“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Die Erfolgsquote bei den Such- und Fahndungseinsätzen konnte 2018 um 28 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 gesteigert werden.“