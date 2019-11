Anzeige

Angesichts der Kritik der Initiative „Unser Karlsruhe“ am geplanten Standort für das Forum Recht auf dem Areal des BGH hat der Förderverein Forum Recht vor Selbstzerfleischung gewarnt. Es gehe nicht um eine beliebige kommunalpolitische Auseinandersetzung, sondern um fundamentale Interessen Karlsruhes an einer zukunftsweisenden Institution, so der Vereinsvorsitzende Ullrich Eidenmüller.