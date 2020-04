Warum Diana Ezerex aus Karlsruhe Konzerte im Gefängnis gibt

Anzeige

Früher dachte Diana Ezerex nicht, dass ihre Musik etwas Besonderes sei. Doch ihre tiefe, rauchige Stimme geht durch Mark und Bein, sobald sie in ihrem WG-Zimmer in der Karlsruher Weststadt eines ihrer selbst geschriebenen Lieder anstimmt. Berührend wirkt ihr Gesang immer wieder auch auf Menschen, die ein isoliertes Dasein mit wenig Körperkontakt führen: Ezerex gibt Konzerte für Gefängnis-Insassen.

Schule, Sport, Musik und Ehrenamt: Die Mutter erzog Diana Ezerex und ihre Schwester in dem Bewusstsein, dass diese vier Dinge im Leben größte Bedeutung haben, und die 25-Jährige lebt noch heute danach. „Die Musik war immer mit dabei“, sagt Ezerex, auch wenn sie zunächst nicht das Selbstbewusstsein gehabt habe, damit eine professionelle Karriere anzustreben.

Nach dem Abi zog sie von ihrem Heimatort Biberach bei Ulm nach Magdeburg für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Inzwischen hat sie ein Masterstudium in Bildungswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe begonnen. Doch neben Bett und Schreibtisch nimmt in ihrem WG-Zimmer die Musik viel Platz ein: Etwa ein Viertel des Raumes füllen Mikrofon, Klavier, Gitarre und weitere Instrumente.

Das FSJ in einer Magdeburger Einrichtung der Offenen Jugendarbeit war ein Schlüsselerlebnis: „Da waren Jugendliche, die saßen halt auch mal wegen ein paar Sachen ein“, sagt Ezerex. „Nicht, weil sie Bock hatten, jemanden abzustechen. Sondern weil sie es nicht anders gelernt haben.“ Sie sei dafür sensibilisiert worden, welchen Einfluss schlechte Vorbilder, häusliche Gewalt oder psychische Traumata auf das Verhalten späterer Straftäter haben.

Diana Ezerex sucht Antworten auf die Frage, warum Menschen zu Straftätern werden

„Ich will das nicht entschuldigen“, betont Ezerex im Gespräch immer wieder. Doch sie will sich mit den Erklärungen für kriminelles Verhalten auseinandersetzen. So finde man Antworten auf die Frage, wie Kriminalität verhindert werden kann. „Man weiß nie, welchen Einfluss man auf andere hat“, sagt sie. „Aber ein Lächeln kann viel bewirken. Ich glaube, dass man durch ein positives Miteinander so manchen Menschen aus dem Gefängnis raushalten kann.“

Ihr erstes Gefängniskonzert spielte Ezerex im Mai 2017 in der Jugendstrafanstalt Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Seither versucht sie, einmal im Monat irgendwo Insassen mit ihrer Musik zu erreichen. „Das ist mir sehr wichtig geworden“, sagt sie. Eindrucksvoll war für die Sängerin der Besuch in der JVA Bayreuth, einer Haftanstalt mit 900 Insassen. „Da habe ich mich gefragt: Warum brauchen wir so große Gefängnisse?“

Beim Gefängnis-Konzert schwappen die Emotionen über

Direkten Kontakt zu den Insassen hat Ezerex nicht. Meist kommt sie nur zum Konzert, spielt etwa in einem Mehrzweckraum oder in der Gefängniskirche und geht dann wieder. Schon die Kontaktaufnahme ist oft mühsam. Bevor das Konzert stattfinden kann, müssen Sicherheitsfragen geklärt werden. Ezerex muss etwa vorab eine Ausweiskopie zur Überprüfung verschicken, ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Manchmal unterschreibt sie auch ein Dokument, das sie zur Verschwiegenheit verpflichtet über alles, was sie innerhalb der Haftanstalt sieht und hört.

Allein durch die Musik, meist nur Stimme und Gitarre vor einem etwa 20-köpfigen Publikum, rührt sie die Insassen nicht selten zu Tränen. Je nach Einrichtung ist auch mal eine kurze Unterhaltung möglich. „Manchmal, wenn die Insassen wieder abgeführt werden, ruft mir jemand zu: ,Hey, das war toll!‘“ In der Untersuchungshaft sei es besonders streng. „Da herrscht große Ungewissheit: Sind die Insassen schuldig? Wird es bewiesen? Und wie lange wird die Haft dauern? Das hat ein krasses Potenzial, Emotionen auszulösen“, sagt Ezerex. Und diese treten durch ihre intimen Konzerte häufig auch zutage.

Offener gehe es in Anstalten mit sozialtherapeutischem Angebot zu. In Kassel habe sie an einem Workshop mit der dortigen „Knast-Band“ teilgenommen und wurde von der „Knast-Zeitung“ interviewt.

Man sieht den Leuten nicht an, woher sie kommen oder was sie getan haben Diana Ezerex, Sängerin bei ehrenamtlichen Gefängnis-Konzerten

„Wenn ich für ein Konzert im Gefängnis bin, will ich nicht wissen, wer da sitzt und was er oder sie getan hat. Das geht mich nichts an“, sagt Ezerex. Sie sei einfach zur Ablenkung da, um die Insassen zu unterhalten. In Bayreuth, dem großen Männergefängnis, habe sie zunächst großen Respekt gehabt, vor den knapp 100 angemeldeten Konzertbesuchern zu spielen. „Ich war dann aber regelrecht geschockt, zu sehen, dass diese Straftäter wie ganz normale Menschen aussahen.“

Eine wichtige Erkenntnis: „Man sieht den Leuten nicht an, woher sie kommen oder was sie getan haben.“ Anstatt nun aber in Paranoia zu verfallen, ist ihre Konsequenz eine andere: „Ich will versuchen, Menschen offen zu begegnen. Ihnen eine Chance zu geben, den ersten Eindruck zu revidieren“, sagt sie. Das drückt sie auch in ihren Songs aus, etwa in „Be kind“ (Sei freundlich).

„Ich will keine Chance verpassen, Menschen zu ermutigen“, sagt Ezerex. Ihr Traum wäre, irgendwann einmal jedes Gefängnis in Deutschland besucht zu haben. Kontakte zu Haftanstalten rund um Karlsruhe, auch in Bühl und Rastatt, hat sie bereits aufgenommen, doch in der Corona-Krise verschieben sich die Prioritäten. Streaming ist schwierig, da Gefängnis-Insassen nur äußerst begrenzt Zugang zum Internet haben. Für freie Menschen gibt es ihre Musik auch auf Youtube, Instagram oder über ihre Website dianaezerex.com .