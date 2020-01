Warum die Johanniskirche in Karlsruhe bis in den Februar ein großer Speisesaal ist

Anzeige

Zum siebten Mal ist die Johanniskirche am Karlsruher Werderplatz in diesem Jahr Vesperkirche – will heißen, dort finden Bedürftige in den kommenden Wochen die Möglichkeit einer günstigen Mahlzeit. Zum Auftakt erklären Helfer und Initiatoren, warum ihnen das Angebot wichtig ist – und worum es neben dem Essen geht.

Es ist wenige Minuten vor 12 Uhr, schon baut sich eine beeindruckend lange Warteschlange auf. Denn pünktlich um 12 Uhr am Sonntag gibt es das erste Mittagessen der Vesperkirche – Gulasch und Nudeln. Die Helfer und Helferinnen stehen in den Startlöchern. Die siebte Saison der Vesperkirche in der Johanniskirche am Werderplatz hat am Sonntag begonnen, sie dauert in diesem Jahr bis zum 9. Februar. Sie ist täglich geöffnet.

Doch noch bleibt Zeit, ein bisschen über die Motivation der Helfer zu reden. Rund 50 Ehrenamtliche sind jeden Tag im Einsatz, insgesamt rund 500 sind es für den gesamten Zeitraum. Elisabeth Pfäffle aus Karlsbad war bei allen bisherigen sechs Vesperkirchen dabei. Die Hausfrau und Mutter hilft dieses Mal bei der Essensausgabe. Sie will durch ihre Mitarbeit den „Menschen etwas zurückgeben, weil ich im Gegensatz zu vielen Gästen hier auf der Sonnenseite des Lebens geboren wurde.“

Kirche zum Speisesaal umfunktioniert

Die 78-jährige Christine Vortisch aus Durlach ist im vierten Jahr dabei. Normalerweise schiebt sie den Servierwagen durch die Reihen, dieses Mal ist sie an der Essensausgabe eingeteilt. Zwölf Einsätze hat sie die nächsten vier Wochen – „weil es mir Freude macht.“

Die Karlsruher Vesperkirche am Werderplatz ist inzwischen fast eine Institution, zum siebten Mal nun organisiert von Gemeindepfarrerin Lara Pflaumbaum, Dieter Eger und einer großen Unterstützertruppe.

Bedürftige oder einsame Menschen aller Generationen finden in der zum Speisesaal umfunktionierten Johanniskirche nicht nur einen Mittagstisch, sondern auch Gelegenheit zum Gespräch, Kontakte und zu unterschiedlichsten Hilfsangeboten.

Vesperkirche heißt: Gerechtigkeit

Der Start der Vesperkirche vor sieben Jahren war nicht selbstverständlich, wie der Kirchenälteste beim Eröffnungsgottesdienst bekennt. „Wir haben uns damals durchgerungen, sie zu organisieren. Wir waren aber voller Bangigkeit“, erzählt Clemens Kieser. Man habe sich verschiedene Vesperkirchen angeschaut, sei auch von Pforzheimer Christen – dort gab es das Angebot schon – ermutigt worden.

Bei der Vesperkirche geht es nicht nur um einen günstigen Mittagstisch. Dies machten beim Gottesdienst der Auftritt des Karlsruher Gospelchors „The Good News Family“ und des Gebärdenchors sowie die Ansprachen von Pfarrerin Pflaumbaum, Dekan Thomas Schalla und Wolfgang Stoll, Direktor der Diakonie in Karlsruhe, deutlich.

Schon die Propheten forderten den Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit, so Thomas Schalla. Und weiter: „Die Vesperkirche steht für Gerechtigkeit. Jeder Mensch hat die gleiche Würde, Arme wie Reiche, Gäste wie Gastgeber.“ Diakoniedirektor Wolfgang Stoll ergänzt: „Vesperkirche und Gottesdienst gehören zusammen – das eine geht nicht ohne das andere.“

Mentrup: Kirche und Stadtgesellschaft auf gemeinsamen Weg

OB Frank Mentrup, erneut Schirmherr der Vesperkirche, freut sich über ein „starkes Signal“. Denn Kirche und Stadtgesellschaft würden sich auf einen gemeinsamen Weg begeben, sagt er am Schluss des Eröffnungsgottesdienstes. Für ihn sei besonders, dass jeder Mensch, der in die Vesperkirche komme, erst einmal Wertschätzung erfahre.

Auch Pfarrerin Pflaumbaum freut sich über die vielen Helfer. Nun gehe es darum, alle Besucher so zu nehmen wie sie sind. Aber man wolle auch, dass sich alle sicher fühlten und deshalb gelten klare Regeln. Diese würden, wenn nötig, deutlich formuliert.