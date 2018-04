Warum die neue Karlsruher Ausstellung revolutionär anders ist

Tanzkurse für Anfänger, Kochen für Anfänger, Business-Englisch für Anfänger – das kennt man. Das gibt’s überall. Aber „ Revolution! Für Anfänger*innen “ – das gibt es nur in Karlsruhe. Und so ungewöhnlich wie der Titel ist auch die Ausstellung des Badischen Landesmuseums, die dahinter steckt. Hier lesen Sie, was die Revolutionsschau im ehemaligen badischen Residenzschloss so revolutionär anders macht

1. Es geht um das Wesen der Revolution.

Eine klassische kulturhistorische Ausstellung ist „Revolution! Für Anfänger*innen“ nicht. Das Badische Landesmuseum hat sich keine konkrete Revolution vorgenommen, die dann von den Ursachen über den Umsturz bis zum guten (oder bitteren) Ende chronologisch aufbereitet wird. Vielmehr lenkt das Ausstellungsteam um Oliver Sängers den Blick auf ein Phänomen: die Revolution an sich. Im musealen „Anfänger*innnen-Kurs“ geht es um Fragen wie: Was ist überhaupt eine Revolution? Wodurch kann sie ausgelöst werden? Warum wirken Revolutionen ansteckend? Wie findet man zu einer neuen Ordnung? Und welche Folgen haben die Revolutionen der Vergangenheit und der Gegenwart für uns?

2. Die Revolution fängt im Liegestuhl an

Im Landesmuseum kann man es sich gemütlich machen. Denn die revolutionäre Karriere der Anfänger*innen beginnt im Liegestuhl. Ein Film stimmt sie auf das revolutionäre Geschehen ein. Aber was wäre, wenn all die schönen Liegestühle schon belegt wären? Also nicht von leibhaftigen Menschen, sondern von liebevoll drapierten Handtüchern, die unmissverständlich signalisieren: „Diese Liegestühle haben bereits einen Besitzer“? Nein, die Gefahr besteht nicht wirklich, schließlich ist man im Museum und nicht am Swimmingpool. Doch das Gedankenexperiment hat seinen Reiz. Würde ich die textilen Platzhalter (zunächst) respektieren? Oder einen Weg finden, mir doch einen Liegestuhl zu erobern?

3. Die Anfänger*innen stehen vor einem Trümmerhaufen.

Kaum haben sich die Anfänger*innen aus dem Liegestuhl erhoben und die Tür zur eigentlichen Schau durchschritten, sind sie mitten drin – im Tumult, im Chaos. Das ungewöhnliche Ausstellungsdesign vermittelt den Eindruck, dass man direkt am Umsturz beteiligt ist. Und das ausgerechnet in den Räumen, in denen bislang der Thronsaal und die Dauerausstellung „Absolutismus und Aufklärung“ ihren Platz hatten! Tatsächlich haben die Gestalter der Schau in die Barrikaden sogar Fragmente des alten Ausstellungsmobiliars verbaut. Der Original-Thronsessel der badischen Großherzöge ist dabei natürlich nicht zu Schaden gekommen. Aber er wurde so platziert, dass er zu kippen scheint …

4. Nie haben sich so viele Revolutionäre im Schloss getummelt.

Es sind nicht nur die üblichen Verdächtigen, denen man im Karlsruher Schloss begegnet. Natürlich sind alte Bekannte aus der Badischen Revolution von 1848/49 dabei. Friedrich Hecker etwa oder Gustav und Amalie Struve. Aber diesmal geben sie sich ein Stelldichein mit berühmten Kollegen wie Maximilien Robespierre, George Washington, Karl Marx, Lenin, Rosa Luxemburg, Mao Zedong, Che Guevara oder Ayatolla Khomeini.

5. Am Ende steht die revolutionäre Eignungsprüfung.

Die Anfänger*innen können in der Ausstellung ihr ganz persönliches revolutionäres Potenzial erkunden. Denn die Sache mit den Liegestühlen ist ja noch nicht ausgestanden – und je nach Entwicklung der Besitzverhältnisse gilt es, neue Entscheidungen zu treffen. Die Antworten auf dieses mit Soziologen der Uni Heidelberg entwickelte Spiel werden am Ende der Ausstellung ausgewertet. Und dann gibt es eine Bescheinigung darüber, ob man das Zeug zum Revolutionär hat. Wer will, kann die Revolution auch sofort ausrufen – ganz prominent vom Balkon des Karlsruher Schlosses aus. Er ist während der Schau erstmals für Besucher*innen geöffnet.

Revolution! Für Anfänger*innen – bis 11. November 2018 im Badischen Landesmuseum im Karlsruher Schloss. Mehr Infos gibt es hier.