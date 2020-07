Anzeige

„Das ist der liebenswürdigste Hof, den ich je gesehen habe“, schrieb im 19. Jahrhundert die Konzertpianistin Clara Schumann, als sie im Karlsruher Schloss der großherzoglichen Familie vorspielen durfte. Dies ist nur eine der vielen Informationen aus der lokalen Musikgeschichte, welche die 15 Teilnehmer einer Sonderführung am Sonntagvormittag erfuhren.

Von unserem Mitarbeiter Heinz Klusch

Unter dem Motto „Karlsruhe zwischen Dur und Moll“ ging es bei „stattreisen“ um die vielfältigen Spuren, welche die Komponisten und Interpreten klassischer Musik in der Stadt hinterlassen haben. Stadtführer Friedemann Schäfer hatte den Beginn des Rundgangs in den Innenhof der Badischen Landesbibliothek gelegt.

Dort nämlich finden sich in den Sammlungen neben Dokumenten und Nachlässen Karlsruher Komponisten über 4.000 mittelalterliche Handschriften. Die Älteste wird auf das Jahr 700 nach Christus datiert. Am Beispiel des Faksimiles zur Handschrift „Der Engel kommt zu Maria“ wies Schäfer nach, dass man schon damals beim Schreiben an die Leser dachte. Die gelb und rot unterlegten Notenzeilen sollten das Auffinden der Halbtöne erleichtern.

In Karlsruhe trafen sich Johannes Brahms und Hermann Levi

Der nächste Halt folgte gleich um die Ecke in der Herrenstraße und führte ins 19. Jahrhundert. Im Haus Nr. 48 wohnte Hermann Levi, der von 1864 bis 1872 als Hofkapellmeister in Karlsruhe amtierte. Er war mit Clara Schumann befreundet, aber auch mit dem jungen Johannes Brahms, der damals in Baden-Baden regelmäßiges sein Sommerdomizil bezog.

Brahms kam dann regelmäßig nach Karlsruhe, trat auch mehrmals öffentlich auf, obwohl er 1864 in einem Brief der Stadt eine „einschläfernde Atmosphäre“ bescheinigte. So kam es in der Wohnung in der Herrenstraße am 6. November 1866 zur privaten Uraufführung des Klavierquintetts Nr. 5 von Brahms. Friedemann Schäfer präsentierte dazu, wie an anderen Stationen auch, ein kurzes Hörbeispiel.

Auch interessant: Hoffnung für regionale Bands und Musikfans: Kommt Bühne auf den Karlsruher Schlachthof?

Dass 1876 die erste Symphonie von Johannes Brahms im Gebäude der Deutschen Bank in der Kaiserstraße uraufgeführt wurde, belegt eine Gedenktafel an der Fassade. Schäfer ging auf die Geschichte des Hauses ein. Denn hier befand sich ursprünglich der große Saal der „Museumsgesellschaft“ in einem Weinbrennerbau aus dem Jahre 1808, der 1918 abbrannte. Erst danach wurde das heutige Bankgebäude errichtet.

Die Teilnehmer genossen offensichtlich den musikhistorischen Exkurs, bei dem natürlich auch die Karlsruher „Hauskomponisten“ Johann Melchior Molter und Franz Danzi gewürdigt wurden. Sonja Münch, die mit ihrem Mann teilnahm, sagte: „Ich bin Karlsruherin mit Leib und Seele und kenne viel. Aber bei solchen Führungen erfährt man doch immer etwas Neues.“

Karlsruhe galt früher als „Klein Bayreuth“

Ein Ehepaar aus der Ortenau nutzte einen Freundesbesuch zur kulturellen Information, wobei das Thema Richard Wagner besonders interessant war. Hierzu hatte Friedemann Schäfer zahlreiche Details parat. Beispielsweise erfuhr man, dass Karlsruhe zu Zeiten des Hofkapellmeisters Felix Mottl als „Klein Bayreuth“ bezeichnet wurde, weil sehr viele Künstler damals bei den badischen Festspielen im Einsatz waren.

„Die Oper Tristan und Isolde sollte eigentlich am Hoftheater uraufgeführt werden, aber die Sänger sahen sich mit der schwierigen Vorlage überfordert“, berichtete Schäfer. Zum Schluss ging er noch auf den aus Böhmen stammenden Komponisten Johann Wenzel Kalliwoda (1801 bis 1866) ein, der seinen Lebensabend im Hause Amalienstraße 39 verbrachte. Davon kündet auch eine Tafel.

Die Führung wird am Sonntag, 26. Juli, um 11 Uhr wiederholt. Anmeldung per E-Mail an info@stattreisen-karlsruhe.de oder telefonisch unter der Rufnummer (07 21) 1 61 36 85.