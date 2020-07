Warum Freikirchen immer häufiger als Infektionsherd von sich reden machen

Anzeige

Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Umfeld von Freikirchen häufen sich. Auch in der Region sind nun Fälle aufgetreten. Warum rücken gerade Freikirchen als Infektionsherde in den Fokus? Philipp Fess beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

Warum kann man von einer Häufung sprechen?

Die Megakirche La Porte Ouverte Chrétienne im elsässischen Mulhouse gilt französischen Behörden als eine Keimzelle der Pandemie. Mitte Februar hatten sich dort rund 2.000 Menschen versammelt. In Südkorea sorgte die Shinchonji-Kirche Jesu Anfang März für einen sprunghaften Anstieg der Infektionen. Zuletzt machte die Gemeinde Gottes-Pfingstkirche in Linz als Corona-Cluster Schlagzeilen. Dort mussten Mitte vergangener Woche erneut Schulen und Kindergärten geschlossen werden. Auch in Deutschland sind seit Ende Mai mehrere Fälle bekannt; jeweils 40 Personen infizierten sich im Umfeld der Freien Evangeliums-Christengemeinde in Bremerhaven und der Evangeliums Christen Baptisten Frankfurt.

Wie sieht die Situation in der Region aus?

Ende Juni wurde ein weiterer Corona-Ausbruch im Landkreis Germersheim gemeldet. Zwölf Gäste einer Hochzeitsfeier der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde in Schwegenheim waren positiv getestet worden. Kurz darauf wurden auch in Karlsruhe 21 Neuinfektionen bekannt, von denen der Großteil auf eine Familienfeier nach einem Gottesdienst der Sinti-Gemeinde „Leben und Licht“ zurückgeführt wurde. Auch der allererste Corona-Fall in Karlsruhe wurde dem freikirchlichen Umfeld zugeordnet. Der betreffende Mann aus Nürnberg war als Referent für den nachfolgend abgebrochenen Willow-Creek Kongress geladen.

Wie unterscheiden sich eigentlich die Freikirchen von den Großkirchen?

Zunächst einmal gebe es nicht „die Freikirche“, sagt der Leiter der Weltanschauungsstelle für religiöse Gemeinschaften der Badischen Landeskirche, Pfarrer Gernot Meier. „Dazu sind die Unterschiede viel zu groß“. Es gibt sowohl Freikirchen, die sich in ihrer Religionsausübung nicht grundlegend von den Großkirchen unterscheiden als auch Gemeinschaften, welche die Frauenordination ablehnen, Homosexualität verteufeln, eine widerspruchsfreie Deutung der Bibel anstreben und Großkirchen ablehnen. Die vielen ungleichartigen Vereinigungen sind eine Folge der Reformation und der Emanzipation von Groß- beziehungsweise Staatskirche. Viele Freikirchen lehnen die Kindertaufe ab. „Die Menschen werden Mitglieder, weil sie es wollen“, sagt Hans Kolthoff, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Baptisten in Karlsruhe.

Warum gelten die Gottesdienste als Risiko?

In vielen freikirchlichen Vereinigungen gibt es ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl und enge persönliche Kontakte. „Diese geschwisterliche Nähe“ führe schneller zu einem „Du“, auch mal zu „geschwisterlichen Umarmungen“ oder auch Körperkontakt beim Beten, sagt Steffen Beck, Vorsitzender des Forums evangelischer Freikirchen in Karlsruhe und Leiter der mitgliedsstarken International Christian Fellowship-Kirche (ICF). Es ist nicht auszuschließen, dass manche Gemeinden sich nicht an die Abstandsregel gehalten haben.

Gibt es weitere Gründe?

In freikirchlichen Gemeinschaften spielt das gemeinsame Singen, der sogenannte Lobpreis, eine zentrale Rolle. Die Frankfurter Gemeinde soll die Warnung des Robert-Koch-Instituts vor einem erhöhten Risiko durch Tröpfcheninfektion beim Singen ignoriert haben. Als zusätzlicher Risikofaktor gelten enge und ungenügend belüftete Räume, in denen sich kleine Gemeinden oft versammeln. Als weiteren Grund führt Gernot Meier die „Small Groups“ an, die bei vielen Freikirchen eine besondere Bedeutung haben. Diese kleinen Gruppen treffen sich oft mehrmals in der Woche zu intensivem persönlichen Austausch über religiöse und persönliche Fragen.

Welche Rolle spielen Familienfeiern?

Viele Gemeinschaften haben sich aus einem engen familiären Kreis heraus entwickelt, sodass der Gottesdienst oft zum Familientreffen wird. Auch die Fälle in der Region waren mit Familienfeiern verbunden. „Diese Feiern nach den Gottesdiensten sind das Problem“, sagt Mario Demestre, der seit 27 Jahren die Christliche Roma Mission Karlsruhe, eine kleine Gemeinde in Durlach, leitet. „Kinder, die unvorsichtig sind und Fremde, die nicht zur Gemeinde gehören“ sieht er als Risiko.

Wie reagieren die Gemeinden?

„Wenn wir hören, dass jemand eine Party gemacht hat, wo auch Fremde gekommen sind, schließen wir ihn aus“, sagt Demestre. In keiner der 38 Gemeinden der Pfälzischen Roma-Gemeinde Landau, der auch die Christliche Roma Mission angehört, habe es bisher Fälle gegeben. Das liege auch daran, dass man nicht zuletzt zum Schutz älterer Mitglieder „lieber übervorsichtig“ sei. So seien in Durlach die Sitzplätze von 200 auf 70 reduziert worden, beim Abendmahl würden Einwegbecher benutzt, Körperkontakt finde gar nicht mehr statt, Masken und Desinfektion seien Pflicht. „Wir sitzen auch nicht mehr lange zusammen nach dem Gottesdienst, feiern keine Geburtstage mehr und spielen Instrumente, statt gemeinsam zu singen“, sagt der Pastor.

Sehen die Behörden Handlungsbedarf?

Nein. „Uns sind in der sehr frühen Phase des Lockdowns vereinzelt Verstöße gegen die entsprechenden Auflagen durch freikirchliche Gemeinden bekannt geworden“, so das zuständige Kultusministerium. „Diesen Einzelfällen sind wir jeweils umgehend nachgegangen und haben die örtliche Polizei informiert“. Seither seien keine Fälle bekannt geworden. Das Ministerium stehe in ständigem Austausch mit den Freikirchen. Viele seien sich ihrer Verantwortung bewusst und hielten sich an die Hygieneregeln. Eine verstärkte Kontrolle sei „ohne konkrete Anlässe und Verdachtsmomente nicht angezeigt“.

Wie viele Freikirchen gibt es in Deutschland?

Der Verein Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst listet in Deutschland mehr als 70 Kirchen auf, denen etwa 1,8 Millionen Menschen angehören. Im Gegensatz zu den Volkskirchen wachsen die freikirchlichen Gemeinden. Steffen Beck erklärt das im Falle der ICF mit einer „zeitgemäßeren Religionserfahrung“.