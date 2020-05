Warum Hausbesitzer in Baden mehr für das Heizöl bezahlen

Anzeige

Der weltweite Rohölpreis ist im Keller. Das freut nicht nur Autofahrer, sondern auch viele Eigenheimbesitzer, die mit Öl heizen. Doch in Baden-Württemberg und Bayern sind die Heizölpreise höher als im Rest der Republik. Wir erklären, woran das liegt und was Verbraucher nun wissen sollten.

Was kostet Heizöl aktuell?

Die Preise für Heizöl sind regional unterschiedlich. Als Orientierungsgröße haben die BNN bisher jeden Mittwoch die von der Außennotierungs-Kommission Karlsruhe der Mannheimer Produktenbörse ermittelten Preisspannen veröffentlicht. Grundlage dafür sind Daten von Heizölhändlern aus der Region. Doch in den vergangenen Wochen fehlten diese Angaben. Die Händler melden ihre Verkaufspreise nicht mehr oder nur noch sehr unregelmäßig. „Das liegt wohl an den starken Preisschwankungen“, sagt Hans-Jürgen Funke, Geschäftsführer des Verbands für Energiehandel Südwest-Mitte. „Die Heizöl-Händler sehen sich derzeit nicht in der Lage, einen Preis anzugeben, der am nächsten Tag noch Aussagekraft hat.“

Die BNN verzichten daher vorerst darauf, die Heizölnotierungen der Mannheimer Produktenbörse zu veröffentlichen. Wer sich über das aktuelle Preisniveau informieren möchte, kann Vergleichsportale im Internet wie www.heizoel24.de nutzen. Dort werden jedoch nur Händler gelistet, bei denen man online bestellen kann. Wer seine Bestellung am Telefon aufgibt, zahlt in der Regel etwas mehr.

Warum ist Heizöl in Baden-Württemberg teurer?

Ein Nord-Süd-Gefälle gebe es bei den Heizölpreisen immer, meint Matthias Bauer, Energieexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. „Das Öl muss hierher gebracht werden, etwa über den Rhein, und das kostet eben.“ Die Karlsruher Raffinerie MiRO bekommt ihr Rohöl über eine Pipeline aus Triest, stellt aber hauptsächlich Benzin her.

Aktuell ist die Heizöl-Preisschere zwischen Nord- und Süddeutschland besonders stark gespreizt. Laut Marktdaten des Tankmesstechnik-Herstellers Tecson zahlen Verbraucher in Baden-Württemberg und Bayern derzeit fünf bis sieben Cent je Liter mehr als im bundesweiten Durchschnitt. Bei einer Tankfüllung von 3.000 Litern macht das bis zu 210 Euro aus. Grund dafür ist laut Verbraucherschützer Bauer die hohe Nachfrage: „Der Ölpreis-Rutsch und die Angst vor dem Coronavirus haben dazu geführt, dass viele ihre Heizöl-Tanks bis an den Rand gefüllt haben.“

Hans-Jürgen Funke vom Energiehandelsverband bestätigt das: „Einige Kunden haben sich einen Vorrat für die nächsten zwei bis drei Jahre angelegt.“ Das sei möglich, weil viele Heizungen inzwischen modernisiert und dadurch sparsamer seien, die Öltanks aber noch so großzügig dimensioniert wie zur Bauzeit. Das höhere Preisniveau im Süden sei auch dadurch zu erklären, dass Baden-Württemberg und Bayern die größte Ölheizungsdichte haben. Allein im Südwesten gebe es noch etwa 950.000 Ölheizungen, so Funke. In Norddeutschland sei das Gasnetz deutlich besser.

Mit welchen Lieferzeiten müssen Heizölkäufer jetzt rechnen?

Eine Folge der hohen Nachfrage sind lange Lieferzeiten. Im Durchschnitt dauere es in Baden-Württemberg derzeit etwa acht Wochen, bis der Tanklaster beim Kunden vorfährt, sagt Funke. Je nachdem, ob der Händler über einen eigenen Fuhrpark verfügt oder mit Spediteuren zusammenarbeitet, könne es auch noch länger dauern. „Auch das beeinflusst den Preis. Denn die Spediteure nutzen die hohe Nachfrage natürlich auch“, gibt der Verbandsgeschäftsführer zu bedenken. Im Notfall, wenn ein Tank fast leer ist, könnten die Händler aber auch Lieferungen vorziehen. Ansonsten empfiehlt Funke, mit der Bestellung zu warten. „Die Preise sind wahrscheinlich auch noch im August niedrig. Aber die Lieferfristen haben sich bis dahin sicher normalisiert.“