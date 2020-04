Was man am Wochenende in Karlsruhe trotz Corona erleben kann

Anzeige

Einkaufszentren und Museen sind noch geschlossen, Sportanlagen und Spielplätze gesperrt, in Biergärten und im Wildparkstadion herrscht gähnende Leere: Freizeitgestaltung an den Wochenenden stellt während der Corona-Krise in Karlsruhe eine echte Herausforderung dar. Langeweile muss trotzdem keine aufkommen, denn mit etwas Kreativität lassen sich sowohl digital als auch analog neue und weniger bekannte Facetten der Fächerstadt entdecken.

Lebensmittel einkaufen ist am Samstagmorgen auch in Krisenzeiten noch möglich. Und weil Bewegung an der frischen Luft nicht untersagt ist, gibt es nach dem ausgedehnten Frühstück die Auswahl zwischen einem langen Spaziergang auf gut ausgeschilderten Rundwegen wie dem Stupfericher Kulturwanderpfad und einer Radtour.

Naturradtour führt einmal um die Fächerstadt

Für Freizeitradler und Familien drängt sich die Naturradtour geradezu auf. Schilder mit drei grünen Blättern weisen den Rundweg durch die verschiedenen Naturschutzgebiete im Stadtgebiet. Auf den idyllisch gelegenen Radwegen durch den Elfmorgenbruch oder zum Ölhafen herrscht selbst am Wochenende nur wenig Betrieb.

Entlang der Alb ist das Abstand halten um die Mittagszeit jedoch ein schwieriges Unterfangen.

Ins Schwitzen kommen und sich sportlich verausgaben ist auf Schusters Rappen und dem Drahtesel ebenfalls kein Problem.

Turmberg lockt Jogger und Radfahrer

Eine Sportanlage, die noch geöffnet hat, ist der Durlacher Turmberg. Jogger bewältigen die 120 Höhenmeter über die 528 Stufen der Hexenstäffele, Radler über die geteerte Straße.

Das traditionelle Turmbergrennen fällt in diesem Jahr zwar der Corona-Krise zum Opfer, aber mit dem Turmbergomat kann jeder Freizeitpedaleur seine Zeit für die 1,8 Kilometer lange Berghatz mit einer Steigung bis zu 13 Prozent stoppen lassen.

Wer seine Stempelkarte an der oberen Messstelle einwirft, bekommt sein Ergebnis sogar ins Internet gestellt. Dann ist auch der Vergleich mit dem früheren Sieger Dirk Debertin oder Profi-Tennisspielerin Sina Hermann möglich.

Bei Mountainbikern beliebt sind Waldwege und Trials vom Fallbrunnen hinauf zum Funkturm Grünwettersbach.

Vereine stellen Fitnessvideos ins Netz

Zuhause Sport machen ist ebenfalls eine Option. Tipps und Tricks fürs Heimtraining auf dem Wohnzimmerparkett stellen einige Sportvereine derzeit ins Internet.

Beim SSC bietet neben dem Workout für Erwachsene auch Videos mit Übungseinheiten für Kinder an.

Live-Konzert der Sean Treacy Band

Am Samstag gibt es um 18 Uhr sogar Live-Musik mit der Sean Treacy Band. Das Karlsruher Quartett um den namensgebenden irischen Frontmann gibt bei ihrem gestreamten Auftritt gleich zu Beginn mit dem Akustik-Cover des U2-Hits „Beautiful Day“ die Marschrichtung vor

„Das ist auch ein Dankeschön an unsere Fans“, sagt Gitarrist Andi Bock. In den vergangenen Wochen seien zahlreiche der treuen Konzertbesucher einem Spendenaufruf zur Unterstützung der Musiker gefolgt.

Karlsruher Restaurants bieten Lieferdienste an

Hungern muss während eines virtuellen Kulturabends in Karlsruhe ebenfalls niemand, schließlich bieten zahlreiche Restaurants in Karlsruhe mittlerweile einen Abhol- oder Lieferservice an. Beim Restaurant Schwanen in Wolfartsweier werden die frisch zubereiteten Cordon Bleus pünktlich auf die Minute in Warmhalteboxen durch das Ausgabefenster gereicht.

„Gerade an den Wochenenden ist die Solidarität der Bürger mit den Gastwirten regelrecht greifbar“, sagt der Karlsruher Dehoga-Vorsitzende Waldemar Fretz. Dadurch könne den Wirten zumindest ein Stück weit über die existenzbedrohende Krisenzeit hinweggeholfen werden.

Als Betthupferl gibt es dann noch die Corona-Version des Beatles-Hits „Yesterday“ von SWR-Moderator Winnie Bartsch aus der Reihe „Sandkorn virtuell“ auf der Homepage des Theaters.

Gottesdienste und Museumsvideos im Internet

Der Sonntag beginnt trotz des Gottesdienstverbots besinnlich. Kirchengemeinden stellen Andachten ins Internet, aus der katholischen Kirche St. Peter und Paul wird die Predigt um 11.05 Uhr auf Youtube live übertragen..

Auf lokale Kultur muss während der Krise ebenfalls niemand verzichten. Beim sonntäglichen Stöbern durch die Internetangebote der Karlsruher Kulturtempel gibt es gleich mehrere echte Perlen zu entdecken.

Nach einem virtuellen Rundgang durch die dreidimensional aufbereiteten Ausstellungsräume der Kunsthalle gibt es zum Abschluss noch mehrere Folgen aus der Corona-Reihe des Badischen Landesmuseums.

Beim bereits 1.800 mal angeklickten Tipp, wie man mit einer Plastikkanne die Klopapier-Krise überstehen kann, beweist Kuratorin Schoole Mostafawy sogar kabarettistisches Talent.