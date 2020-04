Waschbär und Enten in Not: Feuerwehr Karlsruhe im tierischen Einsatz

Anzeige

Auch in diesen Zeiten hat die Feuerwehr Karlsruhe die kleinen Dinge im Blick, wie etwa die Tierrettung. In diesem Fall waren es junge Entenküken und ein Waschbär, die die Hilfe der Floriansjünger brauchten. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr helfen.

Beim ersten Einsatz war ein Waschbär mit einem Auto kollidiert. Er gelangte dabei unglücklich hinter die Frontschürze des Wagens und war eingeklemmt. Der Autofahrer entdecke den Waschbären dort und alarmierte die Feuerwehr, teilte die Branddirektion mit.

Beim zweiten Einsatz stürzten sieben Entenküken über einen Ablauf an einem Ententeich in einen Schacht, aus dem sie sich wegen des niedrigen Wasserstandes nicht mehr selbst befreien konnten. Passanten wurden über die aufgeregte Entenmutter auf die Notlage aufmerksam, entdeckten die Küken und riefen die Feuerwehr.

Waschbär beißt Feuerwehrmann

Um den Waschbären zu befreien, demontierten die Feuerwehrleute die Frontschürze des Fahrzeugs. Danach gelang es den Einsatzkräften, das Tier rückwärts aus dem Spalt herauszuziehen und auf diese Weise zu befreien.

Der augenscheinlich unverletzte Waschbär dankte es seinem Retter, indem er ihm immer wieder in die Hand biss. Ein Biss war so kräftig, dass der Feuerwehrmann durch die Schutzhandschuhe hindurch eine blutige Wunde erlitt.

Er erhielt im Krankenhaus eine Spritze gegen Tollwut. Weitere Spritzen werden noch folgen. Der Waschbär wurde in einem Käfig verstaut und von der Polizei vorläufig in Gewahrsam genommen.

Küken aus Schacht befreit

Beim zweiten Einsatz öffneten die Feuerwehrleute den Schieber und holten die Küken aus dem Schacht. Danach warteten sie geduldig, bis die Mutter, die sich zwischenzeitlich von der Einsatzstelle entfernt hatte, zurückgekommen war. Nachdem die Familie wieder vereint war und ihren Tagesausflug auf der Alb fortsetzen konnte, rückten die Einsatzkräfte wieder ein.

BNN