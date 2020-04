Waschen und trocknen: Karlsruher Feuerwehr investiert viel Zeit in Schlauchpflege

Anzeige

Den größten Teil seiner Arbeitszeit als Berufsfeuerwehrmann verbringt Simon Horatschek im Keller. Sein Arbeitsplatz ist ein gut 30 Meter langer und drei Meter breiter Raum. Auf der Außenseite ist eine Edelstahlwanne eingebaut. Daneben liegen in einem schmalen Regal aufgerollte Schläuche. Wer in deren Nähe kommt, nimmt den beißenden Brandgeruch wahr, der sich beim vergangenen Einsatz festgesetzt hat.

Horatschek wird sie gleich sprichwörtlich in die Mangel nehmen, reinigen und auf Risse prüfen. Er ist Herr über die Schlauchwaschanlage der Berufsfeuerwehr. Mehr als 100 Kilometer Schläuche besitzt die städtische Eingreiftruppe.

„Wahrscheinlich sind es sogar deutlich mehr“, schätzt Pressesprecher Markus Pulm. Allein jedes Löschfahrzeug hat 280 Meter im Gepäck, spezielle Schlauchwagen gut zwei Kilometer. „Die Schläuche sind unsere Waffe. Darauf müssen wir uns bedingungslos verlassen können“, so Pulm.

Schläuche sind hohen Belastungen ausgesetzt

Während des Einsatzes sind die grauen, gelben und roten Schläuche aus Polyester und Gummi großen Belastungen ausgesetzt: Mit Hochdruck schießt Wasser hindurch. Sie werden ohne Rücksicht auf Verluste auch über den rauen Asphalt oder scharfe Kanten gezogen. Nicht zuletzt trotzen sie der Hitze der Brände.

„Die Schläuche sind wirklich robust und langlebig. Aber natürlich hinterlässt das Spuren und es geht auch mal was kaputt“, erklärt Pulm. Risse im Schlauch oder Defekte am Verschluss sind am häufigsten. Was repariert werden muss, findet Horatschek heraus.

Auch die Freiwilligen Feuerwehren bringen ihre benutzten Schläuche in den Keller der Hauptwache. Nur die in Neureut hat eine eigene Waschanlage.

Reinigung erfolgt im Doppelpack

Simon Horatschek hat einen für Feuerwehrmänner klassischen Karriereweg hinter sich: Erst Jugendfeuerwehr, dann Ausbildung zum Industriemechaniker. 2013 begann er seine 18-monatige Grundausbildung bei der Berufsfeuerwehr.

Seit 2015 ist er voll dabei – und seitdem auch für die wichtige Aufgabe im Keller der Hauptfeuerwache zuständig. „Es wird nicht langweilig hier unten, auch nicht wenn ich wie heute alleine bin“, versichert er.

Für die Reinigung spannt Horatschek die ersten beiden, jeweils 20 Meter langen Schläuche im Doppelpack am oberen Ende der Edelstahlwanne in seine Maschine. Die schiebt sie wie ein Auto durch die Waschbahn und reinigt sie von außen.

Risse und Löcher entstehen oft an Faltkanten

Danach folgt der Härtetest unter vollem Wasserdruck. Gleich beim zweiten Schlauch landet Horatschek einen Treffer. Durch einen Riss spritzt das Wasser quer durch den Raum. „Die meisten Risse entstehen an den Faltkanten“, erklärt Horatschek. „Sie sind den größten Belastungen ausgesetzt und damit eine Schwachstelle.“

Den betroffenen Schlauch sortiert der Feuerwehrmann vorerst aus und flickt ihn später in der Werkstatt. Nur ganz selten lässt sich etwas nicht mehr reparieren. Der zweite, der den Drucktest bestanden hat, bekommt erst mal eine Pause. Horatschek hängt ihn im Trockenturm auf.

Reinigung war lange Jahre echte Knochenarbeit

Wo der Feuerwehrmann heute ein paar Knöpfe drückt, standen noch bis in die 1950er-Jahre gleich vier Einsatzkräfte mit Bürsten. Die Reinigung war lange Handarbeit, davon zeugt ein Schwarz-Weiß-Foto an der Wand. Seit einiger Zeit geht es schneller und weniger schweißtreibend.

Die fertig getrockneten Schläuche landen wieder in der Edelstahlwanne. Eine Maschine wickelt sie schließlich automatisch im transportfähigen Format auf. Zum Schluss landen sie direkt nebenan im Lager, wo sich die Feuerwehrleute bedienen, um die Einsatzfahrzeuge wieder zu bestücken. Ertönt der Alarm, lässt auch Simon Horatschek alles fallen und rennt zum Löschfahrzeug.