Vor 75 Jahren, am 8. Juli 1945, übernahm die US-Armee die Besatzungshoheit über Karlsruhe von den Franzosen. General Dwight D. Eisenhower hatte zuvor einen „Nichtverbrüderungsbefehl“ für die amerikanische Besatzungszone unterzeichnet. Doch die Beziehungen zwischen Soldaten und Karlsruhern ist geprägt von „Ami-Liebchen“ und kinderlieben GIs.

Erdnussbutter für die hungrigen Kinder und Medikamente für die schwerkranke Mutter: „Die Amerikaner waren gut zu uns“, erinnert sich eine Karlsruherin, die fünf Jahre alt war, als der Zweite Weltkrieg endete. Dabei waren die Angehörigen der US-Armee zu Beginn der Besatzungszeit angewiesen, kein Mitleid mit der notleidenden Bevölkerung zu zeigen. Doch das strenge Fraternisierungsverbot ließ sich nicht lange halten.​

„Wo die Amerikaner sind, ist es besser“. Davon sind in der Trümmerzeit viele Menschen in Karlsruhe überzeugt. Ihre Stadt ist allerdings am 4. April 1945 von französischen Truppen eingenommen worden. Und auf das „Rattendasein“ in den Luftschutzkellern folgt für die Besiegten der Schrecken der Rechtlosigkeit. Vergewaltigungen und Plünderungen gehören zum Alltag. Frankreich hat „den Feind“ lange im eigenen Land gehabt, es ist wirtschaftlich ausgeblutet. Seine Besatzungspolitik ist von rigiden Ausbeutungs- und Demontagemaßnahmen geprägt.

Wettlauf der Verbündeten Nach den Plänen der Alliierten sollte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich ganz Baden zur amerikanischen Besatzungszone gehören. Doch in den letzten Kriegswochen lieferten sich französische Truppen mit ihren amerikanischen Verbündeten einen regelrechten Eroberungs-Wettlauf.

General Charles de Gaulles wollte auf diese Weise der „späten Besatzungsmacht“ Frankreich möglichst großen Einfluss verschaffen. Während US-Truppen in Mannheim und in den stark industrialisierten Rhein-Neckar-Raum vorrückten, nahmen die Franzosen den badischen Raum zwischen Bruchsal und dem Bodensee ein. Auch große Teile Württembergs brachten sie in ihren Besitz. So waren zunächst auch die Hauptstädte Karlsruhe und Stuttgart französisch besetzt.

„Wo die Amerikaner sind, ist es besser.“ Nach drei Monaten unter französischer Besatzung macht sich in Karlsruhe Erleichterung breit. Die französischen Streitkräfte ziehen sich hinter die Autobahn Karlsruhe-Stuttgart-Ulm zurück. Am 8. Juli 1945 übernimmt die US-Armee die Besatzungshoheit.

Jetzt sind sie also da, die „Amis“. Aber sie sind als Sieger gekommen, gewillt, begangenes Unrecht zu bestrafen. Den „Nichtverbrüderungsbefehl“, das Fraternisierungsverbot, für die alliierten Streitkräfte, hat General Dwight D. Eisenhower, inzwischen Militärgouverneur in der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland, bereits im September 1944 unterzeichnet.

Seit er in Konzentrationslagern einen Eindruck vom Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen bekommen hat, ist der spätere amerikanische Präsident erst recht davon überzeugt, dass die Deutschen Unmenschen seien.

„Bescheidenes Leben“ für Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg

Das Ziel der Militärregierung besteht in der „völligen Ausmerzung der nationalsozialistischen Partei und aller ihrer Gliederungen.“ Der Bevölkerung will man ein „bescheidenes Leben“ ermöglichen. „Die Deutschen haben keine Hilfe von außen zu erwarten, die über das Mindestmaß hinausgeht, welches der Verhütung von Seuchen und einer Unordnung dient, die die Absichten der Militärregierung zunichte machen könnte”, verkündet Landeskommandant Colonel William Dawson. Radio Stuttgart sendet seine Erklärung am Tag des Besatzungswechsels.

Dass die Amerikaner nicht gewillt sind, sie mit Samthandschuhen anzufassen, merken die Karlsruher rasch. Die Army beschlagnahmt in der stark kriegszerstörten Stadt sofort 2.000 Wohnungen.

Besatzungswechsel im Juli vor 75 Jahren Bei der endgültigen Festsetzung der Besatzungszonen konnten sich die Franzosen allerdings nicht behaupten. Unter Berufung auf frühere Vereinbarungen reklamierten die Amerikaner die Autobahn Karlsruhe-Stuttgart-Ulm sowie die nördlich davon gelegenen badischen und württembergischen Städte und Landkreise für sich. Am 8. Juli 1945 übernahm die US-Armee offiziell die Besatzungshoheit in Karlsruhe und Stuttgart.

Zudem geht die neue Besatzungsmacht bei der Entnazifizierung weitaus konsequenter vor als die Franzosen. Viele Führungskräfte aus Verwaltung und Wirtschaft müssen ihren Hut nehmen, Handwerksbetriebe und kleine Geschäfts schließen, weil ihre Inhaber Mitglied in einer NS-Organisation waren. Das habe zu „empfindlichen Störungen“ beim Wiederaufbau und bei der Versorgung der Bevölkerung verursacht, stellt der Historiker Manfred Koch in dem Buch „Karlsruhe. Die Stadtgeschichte“ fest.

Die Versorgung mit Nahrungsmitteln bleibt über Jahre hinweg prekär. Besonders schlimm ist es zwei Wochen nach dem Besatzungswechsel: Gerade mal 775 Kalorien pro Tag und Kopf – mehr gibt die Lebensmittelzuteilung nicht her. Wer keine Möglichkeit hat, sich auf dem Schwarzmarkt oder bei Hamsterfahrten ins Umland einzudecken, wird das nagende Hungergefühl nicht mehr los.

Schokolade und Kaugummis von den Soldaten

Die großen Augen hungriger Kinder lassen viele amerikanische Soldaten nicht ungerührt. Manche stecken den Jungen und Mädchen Schokolade oder Kekse zu. Erinnern sich Senioren an diese Zeit zurück, erwähnen sie häufig, dass afroamerikanische Soldaten besonders freundlich gewesen seien.

Bis heute verbinden viele Menschen die amerikanische Besatzungszeit mit dem Bild von netten GIs, die auf Panzern sitzend Süßigkeiten und Kaugummis verteilen. Tatsächlich ist der Umgang mit Kindern der erste Bereich, in dem das strikte Fraternisierungsverbot Lücken bekommt.

Bereits im Juni 1945 – also noch ehe in Karlsruhe die Besatzungsmacht wechselt – wird es amerikanischen Soldaten gestattet, deutschen Kindern freundlich zu begegnen. Vom 14. Juli an dürfen GIs auf der Straße auch mit erwachsenen Deutschen sprechen.

Kontakte zwischen Deutschen und GIs sind nicht gern gesehen

Wohl gelitten sind freundliche Kontakte zunächst trotzdem nicht. Noch im Frühjahr 1946 mahnt eine Broschüre frisch nach Deutschland versetzte US-Soldaten: „Halte Dein Mitleid zurück“. Denn Ähnlichkeiten zwischen Amerikanern und Deutschen gebe es nur „oberflächlich betrachtet“.

Etwa, was die Tugend der Reinlichkeit angeht. „Deutsche Reinlichkeit ist typisch so sehr, dass man Seife aus menschlichen Körpern verfertigt hat. Deutsche Medizin ist so hoch entwickelt, dass sie Menschen als Experimentierobjekte zu verwenden lernte. Die Nazi-Kunst schenkte der Welt Lampenschirme aus menschlicher Haut. So sind Amerikaner nicht“, heißt es da.

Deutschland ist immer noch Feindesland. Broschüre für US-Soldaten von 1946

Die Broschüre warnt davor zu glauben, dass hungrige Kinder, alte Männer und Frauen mit Handwägelchen sowie Mädchen in fadenscheinigen Kleidern keine Nazis seien. Man dürfe den Deutschen keineswegs glauben. Nach „zwölf Jahren in Goebbels Lügenfabrik“ seien sie „Meister in der Propaganda“. Und: „Deutschland ist immer noch Feindesland“.

Die meisten Bestimmungen zum Fraternisierungsverbot sind zu diesem Zeitpunkt bereits hinfällig. Doch die Gefahr, die den GIs durch die „Mädchen in fadenscheinigen Kleider“ droht, schätzt man offenbar nach wie vor als hoch ein. Viele GIs pflegen Kontakte zu deutschen „Fräuleins“. Diese Beziehungen werden von Amerikanern wie von Deutschen argwöhnisch beäugt.

„Ami-Liebchen” misstrauisch beäugt

Auf deutscher Seite wird es vielfach als Verrat empfunden, wenn sich Frauen mit „dem Feind“ einlassen. Zudem herrscht die Überzeugung vor, dass es den „Ami-Liebchen“ nur um materielle Vorteile oder ums Vergnügen gehe. Aus Heilbronn ist der Spottvers „Jedes Ami-Hürle hot a Armbandührle“ überliefert.

Dabei, so erläutert die Historikerin Barbara Guttmann in ihrem Buch „Den weiblichen Einfluss geltend machen“ über Frauen in der Karlsruher Nachkriegszeit: „Die Bandbreite der Beziehungen reichte von aus Not erfolgter Beschaffungsprostitution bis hin zu einer in eine Ehe einmündenden Liebesbeziehung.“

Das Heiratsverbot für amerikanisch-deutsche Paare wird allerdings erst im Dezember 1946 aufgehoben. Und ein katholischer Jugendverband warnt noch im Jahr 1952: „Mädchen! Frau! Weißt Du, was Du tust? Denkst Du gar nicht an Deine Nachkommenschaft? Warum wirfst Du Dich als billigen Vergnügungsartikel für Geld, Alkohol und Zigaretten weg?“

Nazis und „Frauen mit roten Schnuten” sollen putzen

Wenn es darum geht, vermeintlich unehrenhaftes Verhalten zu sanktionieren, ist man nicht zimperlich. In Karlsruhe schlägt die Verwaltung im September 1945 vor, die Quartiere von Besatzungstruppen von ehemaligen Nazis reinigen zu lassen – und von „Frauen mit roten Schnuten, die nachts ausgehen“.

Teilweise kommt es in der US-Zone sogar zu Angriffen, bei denen Männer den „Ami-Flittchen“ gewaltsam die Haare scheren. Vor allem Frauen, die sich mit Schwarzen einlassen, werden oft mit Verachtung gestraft. Auch „Besatzungskinder“ haben einen schweren Stand, umso mehr, wenn ihre Haut dunkel ist.

Die amerikanische Öffentlichkeit treibt unterdessen die Befürchtung um, dass raffinierte deutsche „Fräulein“ heimwehkranke GIs gezielt umgarnen, um die arglosen Soldaten mit Nazi-Gedankengut zu indoktrinieren. In den Besatzungsbehörden vor Ort hingegen sorgt man sich vor allem wegen sich mehrender Fälle von Geschlechtskrankheiten.

Nachts unterwegs in Karlsruhe – das ist verdächtig

Frauen, vor allem junge, die nachts unterwegs sind, stehen unter Generalverdacht. Die Historikerin Guttmann berichtet etwa von einer jungen Rüppurrerin, die mit ihrer Tante nach einem Krankenbesuch auf dem Heimweg ist.

Eine Militärpatrouille hält die Frauen an. Die Tante darf weitergehen. Die Nichte aber verbringt die Nacht mit neun weiteren Verdächtigen in einer Gefängniszelle in der Riefstahlstraße. Am nächsten Tag karrt man die Frauen zur Untersuchung ins Gesundheitsamt. Die Rüppurrerin erzählt später, dass Mädchen, die sich gewehrt hätten, vor den Augen der anderen auf den Untersuchungsbock gezwungen wurden.

Die Nachkriegsländer Bereits am 8. Juli 1945 gab der amerikanische Oberst William D. Dawson bekannt, dass Nordbaden und Nordwürttemberg zu einem gemeinsamen Militärregierungsbezirk zusammengefasst werden sollen. Damit war das unter der Bezeichnung „Württemberg-Baden“ firmierende Nachkriegsland vorgezeichnet. Der Süden des heutigen Baden-Württemberg gehörte zur französischen Besatzungszone.

Dort formten die Franzosen die Nachkriegsländer „Baden“ (das tatsächlich aber nur Mittel- und Südbaden umfasste) mit der Hauptstadt Freiburg und Württemberg-Hohenzollern mit der Hauptstadt Tübingen. Erst mit der Bildung des Landes Südweststaats wurden 1952 die Nord- und Südhälften der alten Länder Baden und Württemberg wieder – in einer anderen staatlichen Form – zusammengeführt.

„Wo die Amerikaner sind, ist es besser.“ Trotz einiger leidvoller Erfahrungen vor allem zu Beginn der Besatzungszeit hätte die große Mehrheit der Menschen im deutschen Südwesten diesen Satz wohl bedenkenlos unterschrieben. Vor allem, als die Wende in der Besatzungspolitik erfolgt und aus strafenden Siegern und Kontrolleuren zunächst Berater und schließlich im Zeichen des Kalten Krieges Verbündete werden.

Geschenke made in USA

Das Bild von freundlichen GIs, die auf Panzern sitzend Süßigkeiten an hungrige Mädchen und Jungen verteilen, entfaltet Langzeitwirkung. Und wird von der US-Army bald bewusst gepflegt. Etwa wenn Soldaten bei Erntedank- oder Weihnachtsfeiern bedürftige Karlsruher Kinder mit Geschenken made in USA überraschen.

Helfer, Freunde, Vorbilder – und dann auch noch Rock’n’Roll: In den 1950er Jahren erreicht die Beliebtheit Amerikas in Deutschland ihren Höhepunkt.