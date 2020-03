Wegen Corona-Krise soll in Karlsruhe keiner seine Wohnung verlieren

Anzeige

„Wer wegen der Corona-Krise arbeitslos wird und damit seine Einkünfte verliert, der wird in Karlsruhe grundsätzlich dennoch nicht seine Wohnung verlieren.“ Das sagt Sozialbürgermeister Martin Lenz. Der Dezernent und seine Mitarbeiter wissen, dass jetzt manchem sicher geglaubte Einnahmen wegfallen – und die monatliche Miete damit zum Problem werden kann.

„Wir rechnen damit, dass es eine Zunahme von Mietrückständen geben wird“, sagt Sozialamtschef Alfred Dietz. Zwar arbeiten die städtischen Ämter und Bürgerdienste inzwischen im Notbetrieb. Dennoch stehen die Kräfte des Fachbereichs Soziales und Teilhabe – der früher Sozialamt hieß – telefonisch bereit, wenn die Stadt bei Mietrückständen einspringen muss.

Büros mit Plexiglas ausgestattet

Im Rathaus West wurden zusätzlich vier Büros mit Plexiglas ausgestattet, damit Mitarbeiter weiter notwendige direkte Kundenkontakte haben können. „Es wird Fälle geben, in denen Telefon oder Mail keine gangbaren Wege sind“, ist Dietz sicher.

Er denkt beispielsweise an Menschen, die sich mittel- oder obdachlos melden, was völlig unabhängig von Corona passieren kann. „Mancher kommt erstmals mit diesem staatlichen System in Kontakt“, sagt Dietz. Ein Sicherheitsdienst organisiert den Zugang zu den Büros.

Wir wollen so wenig wie möglich Publikumsverkehr

Lange Schlangen im Sozialamt gibt es in Karlsruhe ohnehin seit Jahrzehnten nicht mehr. „Als erste Stadt Deutschlands entschieden wir uns in den 1990er Jahren, Termine zu vergeben“, erinnert sich Lenz. Das Experiment hatte Erfolg: „Wir sahen schnell: 98,1 Prozent hielten die Termine ein.“

Nun wird in der Corona-Krise möglichst viel telefonisch abgewickelt. Dies gilt auch für die 5.000 Haushalte, die Grundsicherung im Alter oder bei Arbeitsunfähigkeit beziehen. Bewilligt werden die Zahlungen in der Regel zeitlich befristet für ein Jahr. Mancher wartet nun also auf eine Verlängerung. „Wir holen diese Menschen jetzt nicht ins Büro rein. Wir wollen so wenig wie möglich Publikumsverkehr“, so Dietz.

Mitarbeiter sind ansprechbar

Er weiß: Nicht jeder Senior kann notwendige Unterlagen einscannen und mailen. „Wir sagen eine kulante Fristverlängerung zu“, sind sich Lenz und Dietz einig. Es sei möglich, Papiere nach der Corona-Krise nachzureichen. „Unser Ziel ist es, möglichst keine Folgeschäden zu bekommen.“

Ob Wohnungslosenhilfe, Seniorenbüro oder Pflegestützpunkt: Die Mitarbeiter sind ansprechbar, versichert Dietz. Gleiches gelte für die Eingliederungshilfe: Aktuell sind 2.200 Menschen beispielsweise im ambulant betreuten Wohnen untergebracht oder arbeiten in Werkstätten.

Eingeübte Systeme helfen

Dennoch gibt es Mitarbeiter der Sozial- und Jugendbehörde, die jetzt erst mal in andere Bereiche wechseln. Zwei Schulsozialarbeiter engagieren sich aktuell in der Obdachlosenhilfe. Andere arbeiten bei der städtischen Corona-Hotline mit. „Wir werten jetzt jeden Tag aus, wie der Betrieb läuft. Bei Bedarf steuern wir nach“, sagt Dietz. In vielen Punkten profitiere die Stadt in der aktuellen Krise von eingeübten Systemen und den eigenen Standards.

In der städtischen Unterkunft in der Rüppurrer Straße 23 beispielsweise wurden 2003 aus Doppel- Einzelzimmer. „Wir fanden es damals schon menschenunwürdig, zwei fremde Männer in einem Zimmer unterzubringen“, erklärt Lenz. Andere Städte haben teilweise noch heute Zimmer mit sechs, sieben oder acht Betten. „Gibt es da Verdachtsfälle, wird es schwierig.“ Tatsächlich wurde in einer städtischen Unterkunft in Karlsruhe ein Verdachtsfall registriert. Der betroffene Mann blieb in seinem Zimmer. „Am Ende war der Corona-Test dann negativ“, so Dietz.

Erfrierungsschutz ist noch offen

Offen ist weiter der Erfrierungsschutz für Obdachlose, in dem bis zu 40 Personen unterkommen. „Wir nutzen das auch zur Kommunikation. Da geht es dann darum, über Hygienemaßnahmen und ähnliches zu informieren“, erzählt Lenz.

Er hofft in Zeiten der Corona-Krise auf die in Karlsruhe „bekanntermaßen hervorragende soziale Verantwortung von Vermietern“. Der Dezernent ist sich sicher, dass sich in Zeiten der Krise auch wieder Immobilienbesitzer neu melden, die ihre Räume und Wohnungen der städtischen Wohnraumakquise anbieten.