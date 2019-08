Weißer Ring berät Menschen nach Straftaten

Anzeige

Ein Mann wird nachts vor einer Kirche überfallen. Die Täter reißen ihm seinen Rucksack weg und schlagen ihn brutal zusammen. „Nichts ist mehr wie es vorher war, wenn so etwas passiert. Von jetzt auf nachher ist man in einer Situation psychischer Hilflosigkeit“, sagt Klaus Armbrust. Der Karlsruher Oberstaatsanwalt ist seit zwei Jahren ehrenamtlich für den Weißen Ring tätig und hat schon viele solche Opfer betreut. Auch im oben geschilderten Fall konnte er helfen, indem er ihn an die richtigen Stellen zur Aufarbeitung des traumatischen Erlebnisses verwies.

Wenn das Handy von Armbrust klingelt, hört er schon am Klingelton, ob der Anruf privater Natur ist, oder ob jemand seine Unterstützung als Außenstellenleiter des Weißen Rings Karlsruhe braucht. Das silberfarbene Smartphone, das der 67-Jährige in der Hand hält, hat zwei Steckplätze für SIM-Karten. Ruft ein Hilfesuchender an, meldet sich der Jurist anders, als wenn ein privater Anruf reinkommt. „Weißer Ring Karlsruhe, Armbrust, guten Tag“, ist seine Begrüßung.

Kostenloses Opfer-Telefon gibt es in elf europäischen Ländern

Das Opfer-Telefon des Weißen Rings wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Mehr als 150 000 Gespräche gab es seitdem nach Angaben des Vereins, der sich als Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität bezeichnet. Mittlerweile gibt es das kostenlose Opfer-Telefon sogar in elf europäischen Ländern. Allein in Deutschland sind 70 Berater an der Strippe im Einsatz. So wie Klaus Armbrust. Als Leiter der größten Außenstelle des Weißen Rings in Baden-Württemberg (Stadt Karlsruhe und Landkreis) betreut er auch das Opfer-Telefon.

Das Handy ist immer dabei

Zwischen einem und drei Anrufen erhält der Jurist pro Tag. Das Handy hat er immer dabei, auch im Urlaub. Nur in Besprechungen oder Hauptverhandlungen stellt er es ab – „da geht der Anrufbeantworter dran“. Wenn es klingelt, geht das Adrenalin bei ihm nicht mehr hoch, „das ist ja eine Sache der Gewöhnung“. Schon der Stimme des Anrufers merkt Armbrust an, wie dringend dessen Anliegen ist. Dass Hilfesuchende in Tränen aufgelöst sind, komme eher selten vor. Durch seinen Beruf hat der Experte Routine darin, ein Gespräch in solchen Situationen ruhig weiterzuführen.

Ein Ansprechpartner, der weniger tröstet, sondern vielmehr berät

„Jeder kann zum Opfer werden“, sagt Armbrust. Das Spektrum reiche vom kleinen Kind, das sexuell missbraucht worden sei, bis zur Oma, der die Tasche vom Fahrrad geklaut worden sei. Zahlreiche Anrufe betreffen Sexualdelikte. Während sich die Polizei um die Täter kümmert, brauchen viele Opfer von Straftaten schnell einen Ansprechpartner, der weniger tröstet, sondern vielmehr berät. Armbrust sieht sich und die anderen Helfer daher auch als Lotsen. „Wir müssen wissen, welche konkreten Ratschläge können wir jetzt geben? Die Leute müssen etwas in die Hand kriegen, um aus ihrer Situation herauszukommen.“ In manchen Fällen können die Berater auch nicht helfen. Zum Beispiel, wenn ein Anrufer glaubt, dass er von seinem Nachbarn verstrahlt wird. Armbrust empfiehlt solchen Personen eine ärztliche Beratung.

Das Opfer-Telefon dient dazu, mit dem Opfer einen Termin auszumachen. Man geht nicht in die Tiefe.

Ein Telefonat mit dem Weißen Ring ist relativ kurz – im Durchschnitt gerade einmal acht Minuten. „Das Opfer-Telefon dient dazu, mit dem Opfer einen Termin auszumachen. Man geht nicht in die Tiefe, wir versuchen schnell, innerhalb von ein bis zwei Tagen, mit dem Anrufer in persönlichen Kontakt zu kommen“, erklärt der Jurist. Im Schnitt drei bis fünf persönliche Beratungsgespräche pro Woche entstehen aus den telefonischen Erstkontakten. Ein Manko gibt es dabei jedoch: Der Weiße Ring finanziert sich nach eigenen Angaben ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, Spenden und testamentarische Zuwendungen sowie von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängte Geldbußen. Daher gibt es kein Geld für eigene Räumlichkeiten. Das bedeutet, entweder werden die Betroffenen zu Hause aufgesucht, oder man trifft sich in einem Café. „Ich habe mich aber auch schon auf Parkbänken mit Opfern getroffen“, sagt Armbrust.

Fachmann muss sich um seelisch verletzte Opfer kümmern

Aktuell sind acht Helfer in Karlsruhe und dem Landkreis im Einsatz, im Wesentlichen sind es zwei, welche die Besuche machen. Die einzige Entschädigung, die sie für ihre Arbeit bekommen, ist das Fahrtgeld. Die Qualifikation, die man als Mitarbeiter beim Weißen Ring braucht? „Gesunder Menschenverstand, ein bisschen Menschenkenntnis, Empathie und Distanz“, zählt der Jurist auf. Das Wichtigste beim Kontakt mit einem Opfer ist, zu schauen, ob der Mensch seelisch verletzt ist. Dann muss sich ein Fachmann darum kümmern, das ist Armbrust sehr wichtig. Therapieplätze sind jedoch rar.

Defizit an Beratungsstellen für sexuell missbrauchte Jungen

„Wir haben hier in Karlsruhe eine sehr segensreiche Einrichtung, die Opfer-Trauma-Ambulanz Karlsruhe“, lobt der Jurist. Diese ist ein Projekt der Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS). Traumatisierte Opfer von Straftaten bekommen hier innerhalb weniger Tage einen Termin – und das kostenlos. Auch an andere Beratungseinrichtungen wird vom Weißen Ring Karlsruhe verwiesen. Für Frust sorgt bei dem Juristen, dass es im Landkreis ein Defizit an Beratungsstellen für sexuell missbrauchte Jungen gibt.

Andere Art der Hilfe

Manchmal kann Armbrust auch auf eine andere Art helfen. Nachdem zwei Frauen an einer dunklen Straße vergewaltigt wurden, schrieb er einen Brief an die betroffene Gemeinde – die reagierte und verbesserte die Beleuchtung dort. Oder als eine Frau von ihrem Nachbarn vergewaltigt wurde und dieser nach der Haft wieder in die Wohnung nebenan zog. Nach schriftlichem Kontakt mit der Wohnungsbaugesellschaft konnte die Frau in eine andere Wohnung umziehen.

Stalking hat zugenommen

Der Jurist beobachtet, dass Opfer von Sexualdelikten sich mittlerweile öfter zu Wort melden als noch vor einigen Jahren. Nach wie vor geht er jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Zugenommen habe das Stalking. Erst seit einigen Jahren ist das Nachstellen und Belästigen von Personen ein Straftatbestand. Der Weiße Ring stellt Opfern von Stalkern eine spezielle App zur Verfügung, in der sie die Vorfälle dokumentieren können.

Es bringt auch nichts, wenn zu zu emotional werde

Seit 20 Jahren engagiert sich Armbrust neben seinem Job bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe bei der Landesstiftung Opferschutz. Über diese kam auch der Kontakt zum Weißen Ring zustande. In einem Jahr wird Armbrust pensioniert. „Wie jeder Ehrenamtler will auch ich etwas Gutes tun – da ich mich in meinem Beruf auskenne, ist mir das ein Anliegen.“ Ob die Dauerberatung für ihn, der im Job ohnehin mit Tötungsdelikten zu tun hat, manchmal zu belastend ist? „Nein, weil ich schon ziemlich abgebrüht bin durch meinen Beruf und schon viele schlimme Tatorte gesehen habe. Ich versuche da cool zu bleiben, es bringt auch nichts, wenn ich zu emotional werde.“

Weißer Ring tritt auch mit eigenen Mitteln ein

Manche Schicksale bringen ihn aber doch zum Nachdenken. Wie das der Frau, die von ihrem Ehemann angegriffen wurde: Mit einem Schraubenzieher hat er ihr den Unterleib zerfetzt. „Da hat der zuständige Chefarzt gesagt, so was habe er noch nie gesehen.“ Über den Weißen Ring konnte für die Frau und ihre Kinder ein Erholungsurlaub finanziert werden. „Der Weiße Ring selbst tritt mit eigenen Mitteln immer dann ein, wenn kein Dritter zahlt. Wenn eine Bedürftigkeit vorliegt, sind wir da“, erklärt Armbrust. Auch an einen anderen bedrückenden Fall, in dem der Verein einsprang, erinnert er sich. Ein Mann hatte das sieben Jahre alte Kind seiner Frau aus Rache ermordet. Der Verein übernahm die Kosten für die Überführung der Leiche in das Heimatland.

Die zentrale Rufnummer des Weißen Rings ist 116 006. Unter der Handynummer (01 51) 55 16 47 26 ist die Außenstelle Karlsruhe (Stadt und Kreis) zu erreichen.