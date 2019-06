Anzeige

Nach der Schiffs-Havarie am Mittwochnachmittag auf dem Rhein bei Karlsruhe-Daxlanden sind keine Auswirkungen auf die Umwelt zu befürchten.

Wie die Polizei berichtet, seien keine Betriebsstoffe des Gütermotorschiffes ausgetreten.

Gegen 16 Uhr war das mit Kies beladene und etwa 85 Meter lange Güterschiff aus den Niederlanden mit dem Buhnenfeld am Ufer kollidiert und auf Grund gelaufen. Die Polizei vermutet einen Fahrfehler des Schiffsführers. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Bergung am Donnerstag

Ein Sachverständiger wurde von der Polizei hinzugezogen. Am heutigen Donnerstag soll das Schiff geborgen und in eine Werft gebracht werden. Nach dem Unfall galt am Mittwochabend kurzzeitig eine Schifffahrt-Sperre an der betroffenen Stelle. Neben der örtlichen Feuerwehr waren am Mittwoch auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe und der Wasserschutzpolizei samt Polizeihubschrauber und ein Vertreter des Schifffahrt-Amtes vor Ort im Einsatz.

BNN