Julian Howard (LGR Karlsruhe) wunderte sich am Freitag beim Karlsruher Indoor Meeting nach seinem zweiten Versuch im Weitsprung. Ungläubig reagierte der 30-Jährige auf das Messergebnis. 8,10 Meter standen für den Lokalmatador auf der Anzeige, nachdem sein erster Sprung ungültig gewesen war. Was für ein Einstand in seinem „Wohnzimmer“– wäre das für den Mann gewesen, dessen persönliche Bestleistung bei 8,04 Meter steht.

Bald entschuldigte sich das Kampfgericht beim Karlsruher Referendar aber für einen Messefehler. „Der Sprung hatte sich auch nicht gut angefühlt, er war für einen Achtmetersprung zu flach, aber glücklicherweise klärte sich das noch während des Wettkampfs auf“, zeigte Howard hinterher Nachsicht.

Howard: Einfach geil, als Karlsruher in Karlsruhe dabei zu sein

Als Drittplatzierter im Achterfeld blickte er da auf „einen besonderen Wettkampf“ zurück und fand es „einfach geil, als Karlsruher in Karlsruhe dabei gewesen“ zu sein.

Seine nach dem Irrtum faktisch gewertete Weite von 7,64 Metern standen für den gebürtigen Mannheimer dann auch bis zu seinem fünften Anlauf, den er gut ans Brett brachte. Nach seiner Landung sah er kurz die rote Fahne in der Hand des Kampfrichters zucken und war „erleichtert“, als dann doch die weiße hochging: gültig, 7,88 Meter. „Abartig, was da abging“, sagte Howard hinterher.

Die Weite reichte aber, um den Spanier Eusebio Caceres (7,86) und dem Ukrainer Vladyslav Mazur (7,84) zu überflügeln. Dann kam in der Messe eine Modus-Weltneuheit zum Tragen. Die ersten Drei hatten danach jeweils noch einen Sprung, der über den Ausgang des Wettbewerbs entschied. Während dieses Kompaktformats ruhten alle anderen Wettbewerbe in der Halle.

Spanier Caceres hebt sich den besten Sprung für den Schluss auf

Mazur legte 7,67 Meter nach, aber Caceres hob sich das Beste für den Schluss auf. Sein bester Sprung des Abends ging 7,99 Meter weit und setzte Howard unter Druck. Ein Konter kam nicht mehr, Howard beendete den Wettkampf mit seinem vierten ungültigen Versuch.

Die Achtmetermarke beim Heimspiel zu knacken, das hatte sich Howard vorgenommen. Das war ihm 2015 als Zweitplatzierter (8,04) und 2016 als Meeting-Zweiter (8,01) gelungen.

