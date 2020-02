Welcome Center in Karlsruhe hilft ausländischen Fachkräften bei ihrem Start in Deutschland

Anzeige

Willkommen in der Technologieregion Karlsruhe: Das Welcome Center tut alles, um ausländische Fachkräfte an Unternehmen in der Region zu vermitteln und ihnen ihren Start in Karlsruhe so einfach wie möglich zu machen. Die Hilfe reicht von der Unterstützung bei der Wohnungssuche bis zur Empfehlung eines Fitnessstudios.

Joseph Njeri aus Kenia hat seinen Traumjob gefunden. Ein bisschen hat der Zufall geholfen. Vor allem aber das Welcome Center der Technologieregion Karlsruhe.

Nach seiner Promotion am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hätte der Meteorologe eigentlich in seine Heimat zurückkehren wollen. „Aber ich hatte für meine Doktorarbeit vor allem mit dem Sammeln und Verarbeiten von Wetter- und Klimadaten zu tun. Dafür gibt es in meiner Heimat kaum Anwendungen“, erklärt er.

Durch Zufall lernte er bei einem Netzwerktreffen Petra Bender vom Welcome Center kennen. Die erinnerte sich an eine Begegnung mit den Chefs eines Unternehmens namens „Engineering Data Intelligence“ (EDI). Mitbegründer und Geschäftsführer Thomas Freudenmann klagte der Vertreterin der Technologieregion von der Schwierigkeit, Fachkräfte zu finden. Was er denn suche, wollte Petra Bender wissen. „Menschen, die Daten analysieren und auswerten können. Egal in welchem Fachbereich.“

Eine Erfolgsgeschichte des Welcome Centers

So kam Joseph Njeri aus Kenia zur EDI im beschaulichen Karlsruher Stadtteil Grötzingen. Sein Sohn geht hier in den Kindergarten und bald zur Schule, seine Frau erwartet das zweite Kind. Nach der Elternzeit möchte auch sie wieder als Ingenieurin arbeiten.

Josephs Story ist eine der Erfolgsgeschichten, von denen Petra Bender in Zukunft noch viel mehr erzählen möchte. Seit sie im Mai 2018 ihr Büro in der Geschäftsstelle der Technologieregion GmbH im Karlsruher Nordosten bezogen hat, widmet sie sich zwei Aufgaben: Zum einen will sie mittelständische und kleine Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Fachkräften aus dem Ausland unterstützen, zum anderen hilft sie den ausländischen Gästen bei allen Fragen rund um ihr zukünftiges Leben in Deutschland.

„Das beginnt bei der Beantragung des Termins bei der Deutschen Botschaft im Heimatland der Bewerber und geht bis zur Vermittlung eines Fußballvereins für deren Kinder“, sagt sie. Thomas Freudenmann von der EDI hat die Hilfe des Welcome Centers gut gebrauchen können. „Bei den Visa-Bestimmungen zum Beispiel war ich total verloren“, erinnert sich der Jung-Unternehmer.

In seinem 20-Personen-Unternehmen haben nur sieben Menschen einen deutschen Pass. Sehr lange habe man sich ausschließlich auf dem deutschen Arbeitsmarkt umgesehen. „Aber Datenanalyse ist vielleicht nicht ganz so sexy“, vermutet Freudenmann als Grund für seine erfolglose Suche.

Welcome Center ist inzwischen ein wichtiger Anlaufpunkt

Für die Mitarbeiter der EDI ist das Welcome Center inzwischen zu einem wertvollen Anlaufpunkt geworden. Vor allem die regelmäßigen Treffen nach Feierabend sind bei den ausländischen Mitarbeitern beliebt. „Wenn man sich irgendwo wohlfühlen will, sind soziale Kontakte das A und O“, weiß Yulia Wildhagen aus eigener Erfahrung. Die gebürtige Russin arbeitet mit Petra Bender zusammen.

„Um Arbeitskräfte herzulocken und sie auch hier zu behalten, müssen wir ein attraktives Angebot bieten“, weiß Petra Bender. Da reicht es für die Unternehmen nicht, ihre Mitarbeiter einfach nur gut zu bezahlen. „Viel wichtiger ist, dass die Menschen sich schnell heimisch fühlen.“ Dass sie eine gute Wohnung bekommen, dass sie ihren Hobbies nachgehen können, dass sie Freunde finden und dass sich die Familie gut einlebt. „Die Kunst ist also das Finden und das Binden“, sagt Bender.

Doch das Angebot an Deutschkursen oder Freizeitvereinen ist riesig, der Wohnungsmarkt eng und die Auskünfte, die Behörden geben, sind manchmal unverständlich. „Wie soll man sich da zurechtfinden“, fragt Petra Bender. Genauso orientierungslos im Dschungel von Bestimmungen, Gesetzen und bürokratischen Auflagen fühlen sich andererseits auch die Unternehmer, die zum Teil händeringend nach Fachkräften suchen.

Welcome Center will Lotse und Schnittstelle sein

Auch wenn das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das ab 1. März gilt, vieles einfacher machen soll, muss die neuen Regeln jemand kennen. Petra Bender arbeitet sich deshalb schon seit Wochen intensiv ein. Zusammen mit ihrer Kollegin Yulia Wildhagen wollen beide mit dem Welcome Center ein Bindeglied sein. „Eine Art Lotse für Unternehmer, die keine riesige Personalabteilung haben und Schnittstelle mit den Ausländern, die zu uns kommen wollen.“

Die Karlsruher Anlaufstelle ist eine von insgesamt zwölf im ganzen Land. Die Welcome Center werden zum Großteil vom Wirtschaftsministerium finanziert. In Karlsruhe übernimmt 40 Prozent der Kosten die GmbH der Technologieregion. Die Leistungen können Unternehmer und Arbeitssuchende kostenlos in Anspruch nehmen.