Wenn der Lieferverkehr zur Gefahr in der Fußgängerzone wird

Zum Flanieren und Verweilen, zum Einkaufen und Essen gehen soll die Fußgängerzone in Karlsruhe einladen und ist daher nur am Morgen für den Lieferverkehr freigegeben. Tatsächlich sind in der Flaniermeile aber auch außerhalb dieses Zeitfensters noch jede Menge Autos unterwegs. Eine Bestandsaufnahme:

Zugang durchs Nadelöhr: Kurz nach 11 Uhr an diesem ganz normalen Werktag führt der Zugang zur Fußgängerzone beim Berliner Platz durch ein Nadelöhr: Der Sprinter eines Trockenbauers steht zwischen Straßenbahngleisen und Trägerpfosten der Oberleitungen quer.

Hinter der Windschutzscheibe liegt die Telefonnummer des Fahrers. Vom Heck bis zur Hauswand bleiben vielleicht zwei Meter – durch die sich nun die Fußgängerströme drängen. Auch eine Gruppe junger Studierender ist darunter. Es ist eng. Und bleibt es: Eine Litfaß-Säule, Tische eines Imbisses, ein künftiger U-Strab-Ausgang des Haltepunktes Kronenplatz und drei Paletten Ware eines Schnäppchenladens stehen Flaneuren im Weg.

Auf den Gleisen kommt der Gruppe zwischen zwei Straßenbahnen der Lieferwagen eines Paketboten entgegen. Es ist nicht der letzte in der nächsten Stunde.

Der Kronenplatz ist Parkplatz: Fußgängerzone ist auch der Kronenplatz. Dennoch sind zehn Fahrzeuge abgestellt – vom herkömmlichen Pkw bis zu Handwerker-Fahrzeugen und Kastenwagen von Baubetrieben.

Zwei weitere Autos stehen in der Kronenstraße, ebenso wie der Lkw eines Möbelhauses. Quer über die Kaiserstraße setzt sich ein Pkw in Bewegung, der Proben für ein Labor transportiert. Sein Weg kreuzt sich mit dem eines Bierlasters, der flott Richtung Osten rumpelt.

Warten mit laufendem Motor: Um 11.15 Uhr ist zwischen Adler- straße und Marktplatz offensichtlich Rushhour: Der Laster eines Entsorgers begegnet auf den Gleisen einem weißen Sprinter, muss aber zunächst einem Geldtransporter ausweichen, der mit laufendem Motor vor einem Laden wartet.

Dem Sprinter folgt ein schwarzer Kombi, aber nur bis kurz nach dem Marktplatz. Dann wendet er über die Kaiserstraße, stößt in die Karl-Friedrich-Straße und hält an. Der Fahrer telefoniert, wartet offensichtlich. Minuten später fährt er wieder an, dreht um, tastet sich in die Kaiserstraße – und stößt zurück, um eine Bahn passieren zu lassen. Schließlich biegt er nach links in die Flaniermeile ein und hält an, um eine Frau einsteigen zu lassen.

Zettel an der Scheibe: Um 11.30 Uhr begegnen sich die Lieferfahrzeuge zweier Paketdienste kurz vor der Ritterstraße. Ausweichen müssen sie dem abgestellten Wagen eines Metallbauers. Der Fahrer ist beim Friseur am Marktplatz, informiert er auf einem Zettel.

Ein Taxi quert die Kaiserstraße, der nächste Kastenwagen schießt flott hinter dem Paketdienst her, es folgt ein Service-Fahrzeug der Verkehrsbetriebe. Entgegen kommt ihnen, zwischen zwei Bahnen, ein Müllfahrzeug. Es dauert, bis die Fußgänger die Kaiserstraße überqueren können.

Paketdienste rangieren: Bis zur Herrenstraße flankieren zwei weitere Paketdienste die Flaneure. Auch das Laborfahrzeug ist wieder da. Der Kleinbus eines Shuttle-Services fährt vorbei, in seinem Windschatten ist ein Kombi.

Kurz vor der Ecke mit der Waldstraße quetscht sich ein Laster zwischen Stadtplan und Fußgängerzonen-Schild. Dann lässt der Fahrer die Heckklappe herunter und lädt ein mächtiges Paket auf eine Sackkarre. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite fährt ein Kastenwagen eines konkurrierenden Paketdienstes, der gerade ausgeladen hat, 20 Meter weiter nach Westen und rangiert dicht an den Waldbrunnen.

Warnblinker an: 11.45 Uhr: Im Abschnitt zwischen Waldstraße und Europaplatz sind ein Taxi, zwei Sprinter, ein Reinigungsfahrzeug, das Shuttle einer Augenklinik und noch ein Paketdienst unterwegs – zwischen den Straßenbahnen und einem Pkw mit Hänger, in den ein Handwerker abgeschlagene Fliesen lädt.

Und am Europaplatz machen sieben Handwerker-Fahrzeug, Bauzäune, ein Geldtransporter sowie eine Schuttmulde die Wege eng. Auf die Gleise ausweichen müssen Fahrgäste, die um 12 Uhr zwischen den Haltestellen in der Kaiserstraße und der Karlstraße hin- und her hasten: Ein Pkw parkt mit eingeschaltetem Warnblinker mitten auf dem Fußweg.

Fazit: In der Stunde zwischen 11 und 12 Uhr, in der die Kaiserstraße eigentlich den Fußgängern gehören sollte, wird sie von 30 Fahrzeugen befahren und zeitweise beparkt. Hinzu kommen zehn Autos auf dem Kronenplatz, acht auf dem Europaplatz sowie weitere in einigen Stichstraßen der Kaiserstraße, die ebenfalls als Fußgängerzone ausgewiesen sind.