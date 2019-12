Anzeige

Wenn ein Schwan singt, schweigen die Tiere. Wenn ein Schwein pfeift, empören sich die Bürger. Und wen ein Elch knutscht, der ist immerhin überrascht. Aber wenn in Karlsruhe ein Ren trällert, dann gibt es Schmuseweihnachtsschlager in der Dauerschleife auf die Ohren.

Schöne Bescherung

Sage keiner, die Karlsruher Waldweihnacht auf dem Friedrichsplatz sei nicht reich an Attraktionen! Alles was der Mensch so vor dem Fest an Schmaus und Trank oder an Kunstgewerblichem, an Kerzen oder an Wollsocken braucht, hier wird er vorzeitig und reichlich beschert. Und über allem schwebt traditionell zwei Mal täglich als Hochseilakt der Weihnachtsmann im von vier Rentieren gezogenen Schlitten.

Galopp auf der Tonleiter

Da hat doch einfach noch ein musikalisches Ren gefehlt, das auf der Tonleiter herumgaloppiert. Ganz artgerecht wird es von der Skandihütte gehalten. Dort wird immerhin auch Glögg, das echt skandinavische Glühweingebräu, ausgeschenkt. Aber auch die knutschigen Elche auf dem Dach der Hütte können dem singenden Rentier nicht die Schau stehlen.

Geröhrt

Unerhört wie dieser arktische Hirsch mit den Kulleraugen das Maul aufreißt und dann wieder die kessen Lippen schließt. Das ist einfach himmlisch. Da ist doch dieses ewige Säuseln der Christmas-Evergreens zu verschmerzen. Zudem röhrt es gar nicht so weihnachtsschmalzig aus dem Rentierschlund, sondern aus einem versteckten Lautsprecher.

Was aber fehlt jetzt wirklich noch? Jedes Kind und jeder ausgewachsene Weihnachtsmärchenkenner weiß es: Dieses Rentier ist kein echter Rudolph – no red-nosed reindeer. Es fehlt der leuchtende Zinken, der den Flugweg für den Schlitten mit den Geschenken am Heiligabendhimmel weist.

Aber wer sich heutzutage durch den Karlsruher Christkindlesmarkt konsumiert, der glaubt doch gar nicht mehr an den Weihnachtsmann. Und überhaupt: Für genug rote Nasen im Karlsruher Weihnachtsmärchen sorgt doch schon der Glühwein.