Wer mit Licht radelt – bekommt einen Nikolaus geschenkt

Ein Aktionsteam hat am frühen Mittwochmorgen 200 Radler beschenkt, die am Ludwigsplatz mit eingeschaltetem Fahrradlicht vorbeiradelten. Laut der Stadt Karlsruhe sei die Freude bei den mit einem Schokoladen-Nikolaus beschenkten Radfahrerinnen und Radfahrern groß gewesen, obwohl die Aktion nicht wie in den beiden Vorjahren am Nikolaustag stattfand.