Wettbewerb: Jury entscheidet in Karlsruhe über den besten Espresso

Erst mal einen Kaffee trinken… oder wie wäre es mit 70 Espressi? Die Deutsche Röstergilde ist zum Verkostungswettbewerb zwei Tage lang zu Gast in Karlsruhe. Bei Kronen Kaffee wird gerochen, geschlürft und bewertet, was das deutsche Kaffeeröster-Handwerk zu bieten hat.

Beim Espresso ist es wie beim Wein: Während die einen nach dem Prinzip „Schmeckt oder schmeckt nicht“ verfahren, gibt es die anderen, die Experten, die quasi alles über Rohstoffe, Herstellung, Lagerung und Zubereitung wissen.

Ihr Gaumen ist darauf trainiert, objektive Qualitätsmerkmale herauszuschmecken. Elf von ihnen sitzen am Mittwoch und Donnerstag in einem modernisierten Industriebau an der Bannwaldallee: Die Deutsche Röstergilde, eine Interessenvertretung für die etwa 800 selbstständigen Kaffeeröstereien im Land, ist für ihren jährlichen Espresso-Verkostungswettbewerb zu Gast bei der Karlsruher Rösterei Kronen Kaffee.

In dem hohen, zweistöckigen Backsteinbau breitet sich der Duft der frisch gerösteten Bohnen ungehindert vom Erdgeschoss bis unters Dach aus. Auf einer Art Empore hoch über der Röstmaschine und dem gut besuchten Café haben die beiden Baristas an diesem Mittwoch richtig viel zu tun: Sie bereiten Espresso für die Juroren zu, genau abgewogen und penibel auf die Besonderheiten der Bohnen abgestimmt.

Anders als beim Filterkaffee sei beim Espresso schon die Art der Zubereitung ein ausschlaggebendes Qualitätsmerkmal, erklärt Enver Atabay, Vorsitzender der Deutschen Röstergilde. „Der Barista justiert über den Tag immer wieder nach.“

Ohne Crema ist es kein echter Espresso. Enver Atabay, Vorsitzender der Deutschen Röstergilde

Denn das frisch gemahlene Pulver könne sich auch durch Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb weniger Stunden wieder verändern. Das wirkt sich etwa auf den hellbraunen Schaum an der Oberfläche des in kleine Porzellantassen gegossenen Getränks aus.

70 Sorten werden beim Wettbewerb bewertet

„Ohne Crema ist es streng genommen gar kein echter Espresso“, sagt Atabay. „Das ist wie wenn man ein Auto kaufen will, aber ein Fahrrad bekommt.“ Insgesamt 70 Sorten werden die Kaffee-Experten verkosten und bewerten, über zwei Tage verteilt.

Sie kommen aus ganz Deutschland, aus Köln, Limburg oder Aalen im Ostalbkreis. Die meisten besitzen eine eigene Kaffeerösterei, manchmal sind aber auch Baristas oder Händler von Siebträgermaschinen als Juroren dabei.

An einem langen Holztisch sitzen die Juroren, ausgestattet mit Papier und Stift, aber auch mit Handy, Tablet oder Laptop: Für die Bewertung der Espressi gibt es eine eigene App. Während der Verkostung dürfen die Experten außer den Heißgetränken nur Wasser und Brot zu sich nehmen – das neutralisiert den Gaumen. Um den Geruchssinn wieder zu schärfen, riechen Kaffee-Kenner zwischendurch am eigenen Handgelenk.

Eine Kaffeetasse wie ein Weinglas

Wie ein Weinglas schwenkt Chefjuror Alexander Pfuhl nicht nur die kleine Tasse mit dem fertig zubereiteten Espresso, sondern auch eine Kaffeetasse mit ganzen Bohnen. Er betrachtet die Farbe, riecht hinein. Auch seine Kollegen stecken ihre Nasen in die winzigen Espressotassen, rühren mit dem Löffel in der Crema, führen ihn nahe an das Riechorgan heran.

Dann kommen Mund und Gaumen zum Einsatz: das dunkelbraune Getränk wird geschlürft, im Mund hin- und herbewegt, manchmal tröpfelt es dabei aufs Kinn hinunter. Zu hören sind neben der Schlürferei nur das leise Klappern der Metalllöffel auf Porzellan, die Siebträgermaschinen nebenan und die von Ferne grummelnden Hintergrundgeräusche aus dem Café.

Wie Wein wird auch der Espresso nach dem Schmecken größtenteils ausgespuckt: in Kaffeebecher aus Pappe. Nur einmal muss jeder Wettbewerbs-Espresso geschluckt werden: zur Beurteilung des Nachgeschmacks. Tino Rosendahl aus Ratingen legt dazu den Kopf in den Nacken, während er den letzten Rest aus der Tasse in seinen Mund kippt. Er blickt nach oben, denkt nach, während er schmeckt.

Nach den Kriterien Crema, Aroma, Säure, Körper, Nachgeschmack und allgemeiner Eindruck werden die eingereichten Spezialitäten analysiert. Abgesehen von ein paar Angaben zur Sorte (Arabica, Robusta oder unterschiedlich gewichtete Mischungen) wissen die Juroren nichts über das Produkt, dessen Identität hinter einem Nummerncode verborgen bleibt.

Espresso-Verkostung ist körperliche Arbeit

„Es geht darum, Sinneseindrücke in objektive Bewertungen umzuwandeln“, erklärt Chefjuror Pfuhl. Dazu werden vor der eigentlichen Verkostung der Wettbewerbsbeiträge einige ausgewählte Standard-Sorten probiert und besprochen, um subjektives Empfinden so weit es geht auszublenden.

Bei dieser so genannten Kalibrierung darf und soll im Unterschied zum eigentlichen Test auch diskutiert werden. „Nicht unangenehm, sehr umhüllend“, beschreibt jemand etwa. „Für einen Robusta ist der wirklich sehr gut. Wenn er noch zwei bis drei Wochen länger liegen würde…“ ergänzt eine Kollegin. „Ich mag die Säure, leicht zitrusartig aber nicht störend“, sagt eine Dritte.

Es geht darum, Sinneseindrücke in objektive Bewertungen umzuwandeln. Chefjuror Alexander Pfuhl

Trotz der blumigen Umschreibungen bedeutet die Espresso-Verkostung für die Experten auch viel Arbeit. „Ich beneide manchmal die Menschen, die Kaffee noch einfach so genießen können, ohne ihn automatisch zu analysieren“, sagt Pfuhl. Und auch körperlich ist der Wettbewerb nicht ausschließlich Genuss: Vor zwei Jahren in Heilbronn fiel ein Juror nach dem ersten Verkostungstag wegen Magenproblemen aus.

„Am Tag danach spüre ich mein Herz schon etwas mehr“, sagt Sabin Lehmann aus Aalen im Ostalbkreis, die schon mehrere Verkostungswettbewerbe bestritten hat. „Aber man trinkt trotzdem am nächsten Tag schon wieder Kaffee“, erwidert Olga Gallina aus Düsseldorf. „Man nimmt eben eine andere Sorte, und auch nicht 70 hintereinander.“

Für die Juroren überwiegen die Vorteile deutlich. „So können wir unseren eigenen Standard überprüfen“, sagt Lehmann. „Wir vermeiden, betriebsblind zu werden“, ergänzt Tino Rosendahl. „Wir sind freiwillig hier, und wir alle lieben Kaffee.“