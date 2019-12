Wie aus dem Karlsruher Müll-Spatz ein Tanz-Chaplin wurde

Anzeige

Square Dance ist ein echter Nischensport – und doch hat der Volkstanz, der alle Altersgruppen anspricht, in Karlsruhe eine lange Tradition. Fünf Clubs gibt es in und um Karlsruhe, sodass ambitionierte Tänzer an fast jedem Wochentag ein Angebot vorfinden. Gäste aus anderen Clubs sind herzlich willkommen, denn Square Dancer sind ein geselliges Völkchen. In einer Miniserie stellen die BNN die Clubs vor.

Montagabends ist der Große Saal in der Christkönig-Gemeinde in Rüppurr voll. Offiziell geht es um 19.30 Uhr los. „Heute sind einige schon um Viertel Acht dagestanden“, sagt Erika. „Wir sind halt ein tanzwütiges Volk.“ Wer als Neuling in die Square-Dance-Szene eintaucht, lernt als erstes: Höflichkeit wird großgeschrieben. Und Freundschaft.

Man begrüßt sich mit Händedruck, trägt ein Namensschild, das so genannte Batch, damit jeder gleich den Vornamen des Gegenübers kennt. So entstehen Kontakte, und manchmal auch Freundschaften. „Den Nachnamen gibt man an der Garderobe ab“, erklärt Erika. Umziehen ist für die Mitglieder bei den regulären Clubabenden der Charly Mixers aber keine Pflicht. Der Petticoat, dieser bauschige Rüschentraum von Unterrock, wird von vielen Tänzerinnen trotzdem gerne getragen.

Konzentration ist gefragt

Englischkenntnisse sind beim Square Dance von Vorteil, ansonsten kann man aber auch einfach das Fach-Vokabular nach und nach lernen. Der amerikanische Volkstanz (siehe Stichwort) wird nach international einheitlichen Regeln getanzt, die Begriffe werden nicht übersetzt. So heißt der Verein eben Club, die Mitglieder (nach bestandenem Anfängerkurs) Members und Erika ist Vice-President. „Wir sind ein reiner Mainstream-Club“, erklärt President Ramona.

Mainstream beschreibt das erste von mehreren Tanzniveaus: 68 unterschiedliche Figuren gilt es hier zu beherrschen, und nicht nur das. Die Namen der Figuren sollte man auch kennen – denn der Caller bestimmt, was getanzt wird und in welcher Reihenfolge. „Unser Caller Martin ist so fit, dass er auch mal Figuren aus höheren Levels einbindet“, erzählt Erika, während im Saal schon getanzt wird. „Wir haben ein relativ hohes Niveau.“

Square Dance ist ein amerikanischer Volkstanz, der sich aus verschiedenen Tänzen der europäischen Einwanderer entwickelt hat. Getanzt wird in Gruppen zu je vier Paaren, die an den Linien eines gedachten Quadrates (Square) stehen. Die Tänze bestehen aus aneinander gereihten Figuren, die ein Ansager (Caller) in immer unterschiedlichen Kombinationen zu variierender Musik „callt“. Eine feste Abfolge wie bei anderen Volkstänzen gibt es nicht. Der Caller wählt die Figuren frei aus und kann so den Tanz abwechslungsreich gestalten. Die Tänzer lernen als „Students“ die einzelnen Figuren in einem Kurs. Danach können sie als „Members“ ihres Clubs überall tanzen, da die Schritte weltweit standardisiert sind.

Auf einem Tisch hat President Ramona verschiedene Unterlagen ausgebreitet: Den Flyer-Ordner, in dem jeder Club Infos zu Veranstaltungen sammelt, und das Gästebuch – Square Dancer besuchen sich gerne gegenseitig. Außerdem orangefarbene Bänder, die kennzeichnen, wenn eine Tänzerin den männlichen Part übernimmt.

„Ist noch jemand da?“ fragt Ramona, als rund um die Tanzfläche ein fliegender Wechsel beginnt: Nach den Members kommt jetzt ein Song für die Students, die noch lernen. „Alles klar, ich mach’ dir den Boy!“ ruft Ramona, doch dann findet sich doch noch ein anderer Tänzer. „Welche Geburtstagskinder sind da?“, fragt sie dann und macht sich Notizen. Erika erklärt: „Man schaut immer, dass man die Ansage dann macht, wenn möglichst viele Mitglieder da sind.“

Denn Anwesenheitspflicht von Anfang bis Ende herrscht nicht, die Square Dancer kommen und gehen, wie es in ihren (Berufs-)Alltag passt. Ramonas Ansage umfasst Glückwünsche an die Geburtstagskinder, alle Termine, die so anstehen, und Organisatorisches. Dann wird weitergetanzt.

Tierischer Gründungsmythos

Die Charly Mixers bleiben nicht unter sich, sie gehen auch immer wieder raus in die Stadt: Beim Tanzmarathon entlang der Laufstrecke des Baden-Marathons zum Beispiel, oder beim Zoo Dance auf der Seebühne im Zoo.

Was manch heutiges Mitglied gar nicht mehr weiß: Der Clubname war inspiriert durch eine Kolumne in den BNN. Gründer Roland, der heute einen Square-Dance-Club bei Rastatt leitet, ist nicht mehr bei den Charly Mixers. Aber an einem anderen Tag schaut er bei einem Karlsruher Club als Gast vorbei – Reporterglück nennt sich das unter Journalisten.

„Der Spatz Karli hat in den BNN regelmäßig die Leute zur Ordnung gerufen“, erzählt Roland. Die von der Stadtverwaltung kreierte Figur tauchte in den 70er Jahren auch auf Schildern überall dort auf, wo in der Stadt Müll- oder Umweltsünden zu Tage traten. „Den Vogel konnten wir aus Copyright-Gründen aber nicht übernehmen“, erklärt Roland.

Und so wurde aus Karli Charly, und statt des Spatzes prangt der weltberühmte Komiker Charlie Chaplin auf dem Clublogo. 1979 mit 16 Mitgliedern gegründet, zählt der Club heute 80 Mitglieder – historischer Höchststand für die Charly Mixers.