Seit der Corona-Verordnung sind die Hochschulen im Ausnahmebetrieb. Die Campusse sind verwaist, Lehrveranstaltungen finden fast ausschließlich online statt. Manche müssen im Corona-Semester ganz ausfallen. Dieser Einschnitt geht auch an den Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) nicht spurlos vorüber. Einige fühlen sich allein gelassen, manche machen sich Sorgen um ihre Zukunft.

Es sind keine Semesterferien. Und doch sind die Fahrradständer auf dem KIT-Campus Süd nicht hoffnungslos überfüllt, sammeln sich keine Massen vor der Mensa, herrscht kein Andrang vor dem Studentenzentrum AKK (Arbeitskreis Kultur und Kommunikation), sitzt niemand auf Bierbänken und genießt das dazugehörige Getränk in der Sonne.

Die paar Studenten, die am Mittag am KIT unterwegs sind, kaufen sich ein Essen „to go“, setzen sich vielleicht noch zusammen auf die Steinbänke im Forum und unterhalten sich, bald danach herrscht aber wieder Stille. Seit Corona ist der Campus im Ausnahmebetrieb.

Kein Kontakt zu Kommilitonen in der Corona-Krise

Paul und Erik kommen mit zwei Tüten aus dem „Koeriwerk“. Der Currywurst-Laden und die Cafeteria bieten derzeit nur Essen zum Mitnehmen an. Angesprochen auf ihre Lage erklären die beiden Wirtschaftsingenieurstudenten, dass gerade fast alle Kurse online stattfinden. „Außer Mathe“, sagt Erik, „da heißt’s ‚bringt’s euch selbst bei‘“.

Zuhause also. Paul lernt lieber in der Bibliothek, der Arbeitsbereich in der „Bib“ ist aber noch geschlossen – so wie alle anderen Gebäude auch: Zutritt hat nur, wer sich vorher anmeldet. Die beiden Studenten sind nicht die einzigen, die sich daran stören, jeden Tag stundenlang am Rechner zu sitzen und nur noch selten auf Kommilitonen zu treffen.

Besonders ungünstig ist das für Anna, die im Winter ihr Geophysik-Studium am KIT begonnen hat. „Ich bin gerade erst nach Karlsruhe gezogen und kann jetzt gar keine neuen Leute kennenlernen“, schildert sie ihre Situation. Mit dem digitalen Studienangebot ist sie hingegen sehr zufrieden und lobt auch den Einsatz der meisten Dozenten.

Dieses Semester ist kein verlorenes. Sven Matthiesen, Professor für Maschinenbau und Leiter des Instituts für Produktentwicklung am KIT

Digitallehre und praktische Umwege

Sven Matthiesen gehört zu den Dozenten, die den Ausbau des Digital-Unterrichts früh vorangetrieben haben. „Wo physische Präsenz nicht möglich war, wollte ich wenigstens virtuelle Präsenz haben“, erklärt der Professor für Maschinenbau. Bereits im April richtete er mit seinem Team auf dem Campus ein eigenes „Film-Lehre-Studio“ ein, von dem aus er inzwischen mehr als 600 Studenten unterrichtet.

Matthiesen will so viel Interaktion wie möglich. Auf einem Bildschirm werden ihm – wegen der Netzauslastung meist ohne Videospur – die Profile seiner Studenten und deren Wortmeldungen angezeigt, auf einem weiteren läuft ein Live-Chat, mit einem Tablet kann Matthiesen Videos in die Vorlesung einfließen lassen oder auch Konstruktionszeichnungen vermitteln.

Studieren in der Corona-Pandemie Neben dem KIT müssen auch andere Hochschulen im BNN-Verbreitungsgebiet Wege finden, mit den Corona-Einschränkungen umzugehen. Die Hochschule Karlsruhe, die Pädagogische Hochschule (PH) und die Hochschule Pforzheim haben ebenfalls auf digitale Lehre umgestellt.

In Pforzheim mussten dank früher Umstellung keine Veranstaltungen ausfallen. Prüfungen wurden in Pforzheim und der PH bisher sowohl online als auch vor Ort abgelegt. Die PH erarbeitet ein Konzept, wie die Klausurphase trotz begrenzter Räume im Präsenzformat stattfinden könnte. Die Stadt Pforzheim stellt der Hochschule das CongressCentrum zur Verfügung. Prüfungen an der Hochschule Karlsruhe sollen ab 6. Juli ganz auf dem Campus stattfinden.

Um Studenten zu entlasten, bietet Pforzheim ein Kann-Semester an, das nicht als Fachsemester zählen muss. Die Hochschule Karlsruhe setzt Fristen für Wiederholungsprüfungen und Terminfächer aus, die PH verlängert Abgabefristen für Hausarbeiten. Klausuren können an allen drei Hochschulen nach Absprache durch andere Formate wie Hausarbeiten ersetzt werden. Der Ausleihservice der Bibliotheken steht den Hochschulen wieder zur Verfügung. Die Mensen und Sportstätten der Hochschulen sind geschlossen.

Der Umbruch hat aber auch den Ausbau alternativer Strukturen angeregt: Pforzheim arbeitet weiter am digitalen „Didaktikzentrum“, die PH rüstet ihre Server auf und die Hochschule Karlsruhe hat einen Studienplan für ein „hybrides“ Wintersemester aus Online- und Präsenzformaten erarbeitet.

Matthiesen hat auch einen Weg gefunden, trotz Corona praktisches Arbeiten zu ermöglichen: In seiner Lehrveranstaltung „Entwicklung innovativer Geräte“ können Studenten Bauteile und Messtechnik an einem Schließfach abholen, ohne mit anderen in Kontakt zu treten.

Ein solcher Aufwand, das muss Matthiesen zugeben, ist zwar nicht der Regelfall – „die meisten Dozenten liefern besprochene Power-Point-Folien“ –, dennoch glaubt er: „Dieses Semester ist kein verlorenes.“

Wir haben sehr viele Dinge ermöglicht, aber noch nicht alles. Alexander Wanner, Vizepräsident für Lehre und akademische Angelegenheiten am KIT

Auf dem Weg zurück zur Präsenzlehre

Alexander Wanner, Vizepräsident für Lehre und akademische Angelegenheiten am KIT, sieht das ähnlich. „Uns hat der Lockdown mitten in der vorlesungsfreien Zeit getroffen, in der viele Prüfungen stattfinden. Das hat für eine große Störung der Abläufe gesorgt.“ Angesichts dessen sei er begeistert gewesen, wie schnell die Umstellung zum Digital-Angebot vonstatten ging.

„Auf unserem Zwölf-Stufen-Plan von Online-Lehre zu ‚normaler Lehre‘ sind wir derzeit auf Stufe sechs“, sagt Wanner. Erste Laborpraktika und Geländeübungen sind wieder möglich. Stufe sieben beschreibt den „Meilenstein“ der eingeschränkten Öffnung von Lern- und Arbeitsbereichen. „Wir haben sehr viele Dinge ermöglicht, aber noch nicht alles“, so Wanner.

Ein Grund seien die begrenzten Räumlichkeiten: „Veranstaltungen, für die vormals ein Seminarraum ausgereicht hat, müssen jetzt in den Hörsaal verlegt werden, Vorlesungen und Klausuren mit vielen Teilnehmern können wir nur in großen Hallen unterbringen.“

Bisher wurden Klausuren in der Garten- und der Schwarzwaldhalle geschrieben. Weil diese Ende Juli nicht mehr zur Verfügung stehen, sollen stattdessen die Messehalle (dm-Arena) und ein Zelt vor dem Audimax genutzt werden.

Corona-Krise durchkreuzt Pläne der KIT-Studierenden

„Unter den gegebenen Umständen läuft es sehr gut, es darf aber kein Dauerzustand sein“, sagt Wanner. Denn viele Veranstaltungen finden zeitlich verzögert, und manche gar nicht statt. Das durchkreuzt Pläne: Einige Studenten werden länger brauchen, vermutet er.

Das treffe besonders diejenigen, denen zum Abschluss nur noch wenige Kurse gefehlt hätten, etwa Studenten aus dem Fachbereich Chemie oder Sportwissenschaft, wo die Einschränkungen erheblich gewesen seien.

Sarah schreibt gerade ihre Bachelor-Arbeit in Sportwissenschaft. Zum Abschluss fehlen ihr noch zwei Praxiskurse: „Ich habe extra Tischtennis und Hip-Hop-Tanz genommen, weil ich gehofft habe, dass die auch unter Einschränkungen stattfinden können,“ erklärt sie.

Erst seit zwei Wochen sind Schwimmen, Rudern und Basketball wieder erlaubt. Pech hat, wer Fechten, Rugby oder Volleyball belegt hat. Oder Kurse im Labor, wie Sporttherapie.

Denn die fallen im Corona-Semester vorerst flach. Sorgen macht sich Sarah wegen der von April auf August verschoben Prüfungen: „Klausuren finden normalerweise immer halbjährlich statt. Jetzt habe ich Angst, dass ich erst im März wiederholen kann, wenn ich durchfalle.“

Die Kommunikation könnte besser sein. Paul, studiert Wirtschaftsingenieurwesen am KIT

Auch Studenten aus anderen Fachbereichen sind mit den Auswirkungen der Ausnahmesituation nicht sonderlich zufrieden. „Die Kommunikation könnte besser sein“, sagt etwa der angehende Wirtschaftsingenieur Paul.

Diese Meinung teilen auch der südkoreanische Umweltwissenschaftsstudent Won und der angehende Chemieingenieur Tim. Ihr Kritikpunkt: Änderungen im Studien- und Prüfungsplan seien zuletzt nur kurzfristig bekannt gegeben oder ohne Ankündigung online veröffentlicht worden.

Viele Studierende am KIT fühlen sich alleine gelassen

Das bestätigen auch Sofia, Juliane und Katharina, die sich in der studentischen Vertretung engagieren. „Selbst als Berater wissen wir nicht mehr als die anderen“, sagt Katharina. Viele Studenten fühlten sich alleine gelassen und seien unsicher, welche Folgen das Corona-Semester haben wird, vor allem was eine mögliche Überschreitung der Regelstudienzeit angeht – eine Sorge, die vor allem Bafög-Empfänger plagt.

Darauf hat die Landesregierung inzwischen reagiert. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg will für das Sommersemester 2020 die Regelstudienzeit und damit die Bafög-Förderhöchstdauer um ein Semester verlängern.

Laut Alexander Wanner ist die Hochschule ihren Studenten unabhängig davon mit „großzügigen Fristenregelungen“ zu Höchstdauer und Orientierungsprüfung entgegengekommen. Diese wurden jeweils um ein Semester nach hinten verschoben. „Keiner muss Angst haben“, gibt Alexander Wanner Entwarnung.