Wie die Stadt Karlsruhe zu Streetart steht

Anzeige

Seit 1988 existiert in Karlsruhe eine Graffitiszene. „Über die Jahre haben sich die Sprayer als Bestandteil der Karlsruher HipHop-Szene einen festen Stellenwert in der Jugendkultur erobert“, sagt Uwe Buchholz (57), Leiter des HipHop-Kulturzentrums „Combo“ in Karlsruhe-Hagsfeld.

In den 1990er Jahren seien dann die ersten Freiflächen geduldet worden, wie auf dem Messplatz oder dem Seubert-Spielplatz in der Oststadt. Von 1992 organisierte dann die Mobile Jugendarbeit einen regelmäßigen Austausch mit der Graffitiszene aus der Partnerstadt Halle.

Wie alles begann

„Bis ins Jahr 1997 war die Stimmung für die Sprayer positiv“, blickt Buchholz zurück. Die Bevölkerung, Stadtverwaltung und Polizei zeigten sich tolerant gegenüber dem Treiben der Sprayer.

Bis ins Jahr 1997 war die Stimmung für die Sprayer positiv. Uwe Buchholz, Leiter des HipHop-Kulturzentrums „Combo“

Dann, im Frühjahr 1998, folgte eine Wende: Im Rahmen der Karlsruher Kampagne „Sicherheit und Sauberkeit – Karlsruhe zeigt Verantwortung“ wurde der Arbeitskreis “Graffiti – Kunst oder Schmiererei“ gebildet und auch eine Sonderermittlungsgruppe der Polizei aufgebaut mit dem ausgesprochenen Ziel, die Graffitiszene zu bekämpfen.

Die Polizei handle immer dann, wenn ein Hauseigentümer Anzeige wegen Sachbeschädigung erstellt, sagt Dieter Werner von der Karlsruher Polizei. Ab und zu komme es auch vor, dass ein Graffiti dem Hausbesitzer so gut gefalle, dass er darauf verzichte.

Mehr zum Thema: Von Offenheit und dem Recht auf Chillen

In wenigen Monaten wurde aus einer tolerierten Jugendkultur eine Bande von Kriminellen, die bekämpft werden sollte. „Hausdurchsuchungen, Verhöre und Verhaftungen waren die Folge“, erzählt Buchholz, der 1995 bei der Mobilen Jugendarbeit der Stadt eingestiegen ist. Plakate gegen die Graffitiszene prägten damals das Stadtbild.

Die Sprayer erkannten das damalige Risiko. Sie zeigten Verantwortung, indem sie eigenständige Graffiti-Aktionen und „Jams“ organisierten. Dort präsentierten sie ihre Kreativität und stellten den künstlerischen Wert ihrer Graffiti dar. Unter dem Aspekt der Prävention folgten außerdem Workshops.

Heutige freie Flächen

Entlang der Alb in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe gibt es heute 16 offiziell von der Stadt freigegebene Flächen für Graffitigestaltungen („Hall of Fame“). Früher hatten die Künstler noch weitere Flächen am Messplatz, die im Zuge der Baumaßnahmen am Alten Schlachthof entfernt wurden.

In Durlach-Aue an der Bahnhaltestelle Schindweg hat eine Privatperson eine Fläche für Graffitikunst freigegeben. Weitere Flächen sind nur in Absprache mit verantwortlichen Personen beziehungsweise Einrichtungen für Graffiti nutzbar wie etwa das Combo oder Jugendhäuser. Die künstlerische Qualität der Graffitikunstwerke in Karlsruhe ist sehr hoch und wird international gewürdigt.

Mehr zum Thema: Karlsruher Forscher untersuchen Streetart

Welche Eindrücke bleiben

Die Kampagne gegen die Graffitiszene und die damit verbundene Kriminalisierung der Karlsruher Graffitiszene sowie die drastischen Ermittlungsmaßnahmen der Polizei Ende der 1990er-Jahre hätten die betroffenen Personen und deren Umfeld geprägt, berichtet Buchholz.

Paradoxerweise entstanden in dieser Zeit die meisten „Hall of Fame“ als Freiflächen in Karlsruhe. Initiatoren für die Schaffung dieser Freiflächen waren die lokalen Künstler. Mit ihrem Anliegen kontaktierten die jungen Menschen zuvor die Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit der Sozial- und Jugendbehörde mit der Bitte, ihr Interesse an freien Graffitiflächen gegenüber der Stadtverwaltung zu vertreten – mit Erfolg. Denn es gelang der Mobilen Jugendarbeit in Verhandlungen mit der Polizeibehörde und dem Tiefbauamt, die Flächen entlang der Alb sehr bald zu legalisieren.

Mehr zum Thema: Streetart-Tour durch Karlsruhe: Die schönsten Graffiti und Wandmalereien

Aufgrund dieser Kriminalisierung und den Erfahrungen durch die polizeiliche Ermittlungsarbeit und Gerichtsverhandlungen entwickelte sich in der Karlsruher Graffitiszene das Bedürfnis, sich zu organisieren. Etwa einen Szenetreff aufzubauen und Graffiti als Kunstform zu etablieren.

So ein Gegenpol gegen die pauschale, negative Darstellung von Graffiti in der Öffentlichkeit, bildet der Verein Farbschall. Im April 2001 gegründet ist sein Ziel, Graffitikunst zu fördern – mit Veranstaltungen, Ausstellungen oder Workshops.

Dass in manchen Karlsruher Straßenzügen vermehrt Graffito zu sehen sind, liegt nicht unbedingt daran, dass dort mehr gesprüht wurde. Uwe Buchholz, Leiter des HipHop-Kulturzentrums „Combo“

2005 wurde schließlich das Projekt „Combo“ – HipHop Kulturzentrum Karlsruhe gestartet. Es vereint die Akteure der Karlsruher HipHop-Szene mit Vertretern aus den Bereichen Graffiti oder Rap Musik. Das Jugendamt stellte dem Verein ein ehemaliges, leerstehendes Jugendhaus zur Verfügung, in dem Künstler und auch Neueinsteiger aktiv sein können.

Mehr zum Thema: Dome: Der Karlsruher Streetart-Künstler der Papierboote und der Hand

Graffiti oder Streetart als Kunstform im öffentlichen Raum gilt als weltweites urbanes Phänomen. „Dass in manchen Karlsruher Straßenzügen vermehrt Graffito zu sehen sind, liegt nicht unbedingt daran, dass dort mehr gesprüht wurde“, sagt der 57-jährige Buchholz. Es könne auch einfach daran liegen, dass diese dort weniger beseitigt werden würden. In der Stadt hab es Graffiti, die deutlich älter als 20 Jahre sind.

„Die Graffitigestaltung der Unterführung am Durlacher Bahnhof zeigt, dass Graffitikunst auch positiv auf abweisende Orte wirken kann“, erklärt der Leiter des „Combo“. Die Unterführung sei von Durlacher Bürgern, insbesondere Kindern, als Angstraum definiert worden. Nach der freundlichen Gestaltung durch internationale Graffitikünstler, werde der Ort nun als angenehm bezeichnet.

Mehr zum Thema: „Science Streetart“ und Künstliche Intelligenz

Was sagt die Stadt Karlsruhe zu Streetart

Im Vergleich zu vielen anderen Städten zeichnet sich die Stadt Karlsruhe durch ihre Besonnenheit im Umgang mit der Graffitikunst aus. Die Stadtverwaltung erkennt Graffiti als Kunstform an und betrachtet diese Kultur als einen lebendigen Beitrag zur Stadtgestaltung.

Derzeit werden auf Beschluss des Gemeinderates von verschiedenen Ämtern, unter Federführung des Kulturamtes, in enger Zusammenarbeit mit dem Hiphop Kulturzentrum Combo und Graffitikünstlern Konzepte und Projekte zur Graffitigestaltung erarbeitet und geplant.