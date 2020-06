Wie man im Sommer entspannt mit dem Auto ans Urlaubsziel kommt

Anzeige

Urlaubszeit ist Reisezeit. Endlich wieder. Aktuell verreisen wegen Corona vermutlich mehr Menschen denn je mit dem Auto anstatt mit dem Flugzeug. Nur, wann fährt man am besten los, um ohne Stau ans Ziel zu kommen? Wie bereitet man sich am besten vor? Und was muss man aufgrund von Corona derzeit beachten? Alexa Sinz, Pressesprecherin des ADAC Nordbaden, gibt die passenden Tipps.

Was ist bereits vor der Abfahrt zu tun?

Bereits zwei, drei Wochen vor der Reise sollten die Autofahrer die Strecke zu der Zeit der Fahrt bei Google oder ADAC Maps im Blick haben und schauen, wie der Verkehrsfluss ist. Gute Planung ist das A und O. Wer informiert ist, wo sich die Baustellen und die Raststätten befinden, kann Pausen optimaler wählen.

Zudem sollten die Fenster noch einmal gereinigt werden für eine freie Sicht. Je nachdem wie lange das Auto nicht mehr bei der Inspektion war, sollte es dort noch einmal hin. Auf jeden Fall sollte noch einmal die Luft der Reifen geprüft werden, da das Auto stärker beladen ist als sonst.

Hinweis: Am kommende Wochenende starten die Reisenden aus sechs Bundesländern in die Sommerferien, was am Freitag und Samstag für volle Autobahnen sorgen wird.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um loszufahren?

Wer nachts fährt, hat in der Regel die angenehmere und freiere Fahrt. Außerdem ist es nicht so heiß. Allerdings sollte die eigene Verfassung berücksichtigt werden. Wer übermüdet von der Arbeit kommt, sollte erst ein paar Stunden schlafen und besser ausgeruht seine Fahrt starten.

Der Vorteil an der Region Nord- und Mittelbaden: Die Autofahrer haben hier in Richtung Süden einen Vorsprung gegenüber jenen, die beispielsweise in Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein wohnen. Die haben bei einem Start um 6 Uhr morgens noch eine längere Strecke vor sich, bevor sie auf badischen Straßen fahren.

Wie oft sollte man Pausen einlegen oder den Fahrer wechseln?

Alle ein bis zwei Stunden sollte der Fahrer gewechselt werden. Das hänge auch von der Strecke ab. Doch gerade auf fremden Autobahnen sei ein häufiger Wechsel zu empfehlen. Die Lichtverhältnisse seien oft sehr unterschiedlich. Oft wird auch vergessen, dass nicht nur die eigene Sicht, sondern auch das Gesehenwerden nachts beeinträchtigt ist.

Die Pausenregelung hängt natürlich auch von der Erfahrung und Verfassung des Fahrers ab. Wer jeden Tag ohnehin 200 Kilometer pendelt oder im Außendienst arbeitet, ist geübter.

Bei einem Fahrerwechsel immer kurz ausstrecken und frische Luft schnappen, rät die ADAC-Sprecherin außerdem.

Mehr zum Thema: Sommerurlaub 2020: Viele planen eine Nummer kleiner

Was sollte man tun, wenn man müde wird?

Am nächsten Rasthof abfahren und eine Pause einlegen. Am besten das Auto verriegeln und das Fenster höchstens nur einen Spalt öffnen, um Überfälle zu vermeiden. Besser sind belebte als abgelegene Parkplätze.

Was ist bei nächtlichem Fahren zu beachten?

Bei nächtlichen Fahrten gilt mehr als sonst, dass man die Reise ausgeruht antreten und Pausen einlegen sollte. Was viele nicht wissen: Schon nach 17 Stunden ohne Schlaf ist die Leistungsfähigkeit ähnlich schlecht wie bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille, 24 Stunden Schlafentzug entsprechen sogar knapp einem Promille. Im schlimmsten Fall fällt der Fahrer in einen Sekundenschlaf. Die Folgen: Wer bei einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern nur zwei Sekunden die Augen schließt, legt unkontrolliert rund 56 Meter zurück.

Vor der Abfahrt sollte unbedingt das Licht kontrolliert werden. Und beim Fahren sollte auf einen größeren Sicherheitsabstand geachtet werden. Denn die Geschwindigkeit sollte auch immer dem Sehvermögen angepasst werden. Bei Regen ist darüber hinaus erhöhte Aufmerksamkeit gefordert.

Ab welcher Staulänge sollte man von der geplanten Strecke abweichen?

Es gibt laut den Verkehrsexperten eine Faustformel: Unter zehn Kilometern Stau soll man demnach die Autobahn nicht verlassen, um eine Ausweichstrecke zu suchen. Auf Bundesstraßen benötige man ohnehin meist länger, zudem seien diese dann auch schnell überlastet. Außerdem hängt es davon ab, welche Ortskenntnisse vorhanden sind. Oft verfahre man sich auf Nebenstrecken schnell.

Was ist bei Stau beziehungsweise stockendem Verkehr auf der Autobahn zu tun?

Sobald der Verkehr stockt, muss eine Rettungsgasse gebildet werden. Wer den linken Fahrstreifen befährt, weicht nach links aus. Autofahrer auf allen anderen Fahrstreifen fahren nach rechts. Ansonsten droht ein Bußgeld von 200 Euro, bei Behinderung, Gefährdung oder Sachbeschädigung sogar bis zu 320 Euro. Dazu kommen noch ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Auf Fahrer, die durch die Rettungsgasse fahren oder sich an Einsatzfahrzeuge hängen, warten mindestens 240 Euro Strafe, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Ein Hinweis: „Gaffen“ kann bis zu 1.000 Euro kosten, Fotografieren oder Filmen eines Unfalls gilt als Straftat und wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Viel wichtiger aber ist, dass „Gaffer“ mit diesem Verhalten das Leben von Menschen aufs Spiel setzen.

Mehr zum Thema: Urlaub auf dem Bauernhof: Wegen Corona steigende Nachfrage

Was macht ein Stauberater? Und wie hat sich sein Job in Corona-Zeiten verändert?

Rat und Unterstützung erhalten Reisende durch Stauberater, die im Auftrag des ADAC Nordbaden und ADAC Württemberg ab Freitag wieder regelmäßig an den Wochenenden unterwegs sind. Das Karlsruher Team ist auf zwei Motorrädern im Einsatz, das Stuttgarter Team besteht aus vier Stauberatern. Mit Wasser und Kartenmaterial im Gepäck helfen die Männer und Frauen den staugeplagten Autofahrern, mit Malbüchern den kleinen Mitfahrern auf der Rückbank. Die Stauberater werden oft gefragt, ob man den Stau umfahren kann.

Dieses Jahr stand lange nicht fest, wann es für das Team losgeht und wie die Beratung aussehen könnte. Neu im Gepäck sind deswegen die eigene Maske und eine Flasche Desinfektionsmittel. Außerdem wird mehr Abstand gehalten.

Auch interessant: Baden-Württemberg wirbt mit Kampagne für Urlaub im eigenen Land in Corona-Krise

Was ist bei Hitze wichtig?

Vor der Fahrt sollte das Fahrzeug gut durchgelüftet werden. Man sollte nicht losfahren, wenn das Steuer zu heiß ist. Wer Ledersitze im Auto hat, sollte keine kurzen Hosen oder Röcke tragen, da sich die Sitze stark aufheizen. Die Mittagshitze sollte gemieden werden. Außerdem muss an Sonnenschutz gedacht werden. Viele Autofahrer glauben, dass sie hinter der Autoscheibe vor direkten Sonnenstrahlen geschützt sind. Das stimmt jedoch nur bedingt.

Wer die Temperatur im Auto zu stark herunterkühlt, kann außerdem Kreislaufprobleme bekommen. Der Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur sollte deshalb nicht größer als sechs Grad sein. Bei Kurzstrecken ist es sinnvoll, auf die Klimaanlage zu verzichten und stattdessen die Fenster zu öffnen.

Wer sein Auto abstellt, sollte nach Möglichkeit im Schatten parken. Was viele dabei vergessen: Die Sonne wandert im Uhrzeigersinn weiter. Deshalb den Lauf der Sonne in die Überlegung mit einbeziehen. Wer dennoch in der Sonne parken muss, sollte einen Sonnenschutz hinter der Windschutzscheibe anbringen.

Wie sieht der richtige Reise-Proviant aus?

Als Trinken empfiehlt die Verkehrsexpertin viel Wasser oder kalten Tee. Es sollte auf jeden Fall eine Flüssigkeit sein, die nicht klebrig ist. Auch von allzu viel Kaffee und Energy-Drinks rät sie ab. Bereits bei kurzen Fahrten sollten immer Getränke dabei sein, da man schon bei einer Einkaufsfahrt in einen Stau geraten kann. Zu essen sollte an Dinge gedacht werden, die ebenfalls nicht kleben und nicht krümeln.

Mehr zum Thema: Ab in den Urlaub: Bundesbürger starten nach Corona-Pause

Was sollte man außerdem mitnehmen?

Trotz Navigationsgerät sollte der Fahrer immer auch eine Straßenkarte und die Adresse des Zielorts dabei haben. Oftmals wüssten viele Reisende nicht, wo sie gerade sind, wenn das Navigationssystem ausfällt, so der ADAC.

Was ist bei der Reise mit Kindern zu beachten?

Wenn Kinder mit an Bord sind, sollte noch mehr als sonst an Pausen gedacht werden. Statt Pausen an einem Rastplatz können bewusst Pausen an einem Waldparkplatz eingeplant werden. Über Smartphones sind diese sehr leicht zu finden.

Bereits vor der Fahrt können Eltern mit ihren Kindern die Strecke betrachten und schauen, welche Sehenswürdigkeiten oder wichtige Punkte auf dem Weg liegen. So können die Kinder immer nachvollziehen, wo sie gerade sind.

Was ist anders wegen Corona?

Beim Besuch von Raststätten ist an Masken zu denken. Wegen Hygiene- und Abstandsregeln kann ein Besuch auf der Raststätte schnell länger dauern als sonst. Deshalb sollten Autofahrer hier mehr Zeit einplanen.

Wo sind derzeit Stauschwerpunkte in Baden-Württemberg?

Staus erwartet der ADAC Nordbaden auf der A5 bei Bruchsal, wo der Verkehr an der Baustelle in beide Richtungen auf 60 Stundenkilometer abgebremst wird, sowie an der Baustelle bei Kronau. Am Karlsruher Kreuz und am Walldorfer Kreuz kann es durch den Autobahnwechsel zu Rückstaus kommen. Die größte Staugefahr sieht der Club auf der A6 zwischen dem Walldorfer Kreuz und dem Kreuz Weinsberg aufgrund mehrerer Baustellen. Die Dauerbaustelle zur Sanierung des Virngrundtunnels bildet ein Nadelöhr auf der A7 zwischen Ulm und Würzburg.

Auch interessant: 15 Tipps für einen kühlen Kopf bei Hitze