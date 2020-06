Wie sich die Corona-Pandemie auf die ärmsten Frauen in Karlsruhe auswirkt

Anzeige

Der Lockdown während der Hochphase der Corona-Pandemie hat in Karlsruhe die Ärmsten besonders hart getroffen. Tafeln, Obdachlosenunterkünfte und fast alle anderen Hilfsangebote waren zu. Doch wie bleibt man zu Hause, wenn man keines hat? Der Tagestreff für Frauen (Taff) konnte zumindest ein paar Sofas für obdachlose Frauen anbieten.

Claudia Rastetter ist froh, dass sie wieder kommen darf, zumindest für eine Mahlzeit und ein Schwätzchen. Normalerweise arbeitet sie beim Tagestreff für Frauen (Taff) des Vereins Sozialpädagogische Alternativen (Sozpädal) hinter der Theke. Aber nicht in Corona-Zeiten. „Ich bin über 60, deshalb darf ich nicht vor Ort arbeiten. Jetzt back’ ich Kuchen, also in Heimarbeit, oder wie heißt das heut’… Homeoffice.“

Vieles ist anders als vor der Corona-Pandemie

Vieles ist anders als vorher in der Anlaufstelle für wohnungslose Frauen und die, die einfach einen Ort brauchen, an dem sie sich aufhalten können, aufwärmen, Gesellschaft finden und dem häufig von Not und Gewalt bestimmten Alltag entfliehen. Und arbeiten, für ein kleines Zubrot zum knappen Lebensunterhalt. Während des Lockdowns war das quasi nicht möglich.

„Die erste Woche war ganz chillig, ab dann war es nur noch furchtbar“, schildert Jessica Knam ihre Lebensverhältnisse zu Hause. Mit ihrem Sohn konnte sie nicht auf den Spielplatz, die Schule war auch zu. „Dreimal die Woche gab es Lernpakete, die hat er auch immer zügig gemacht, aber dann war ihm wieder langweilig.“ Der Sohn habe nicht mehr richtig geschlafen. „Und mein Mann und ich sind uns auch so richtig auf den Keks gegangen. Es war wirklich nimmer schön am Ende.“ Den letzten Satz sagt sie mit Tränen in den Augen.

Es hat mir das Herz gebrochen, die Frauen wegschicken zu müssen. Lissi Hohnerlein, Bereichsleiterin Taff beim Verein Sozpädal

Sandra Lorenz erging es ähnlich. Zwei ihrer vier Kinder leben noch zu Hause. „Es gab Streitereien, weil sie nur aufeinander gehangen sind“, sagt Lorenz. Die Reibereien aufzufangen, sei kaum möglich gewesen. „Es war katastrophal.“ Mit dem Familienhelfer konnte sie nur per Skype Kontakt halten. „Vor zwei Wochen habe ich Gott sei Dank einen Betreuungsplatz in der Notgruppe bekommen“, sagt sie. Dass sie nach zehn Wochen zu Hause jetzt wieder in der Kleiderkammer arbeiten darf, für zwei Euro die Stunde, ist für die Alleinerziehende ein Segen. „Ohne das hat es hinten und vorne nicht gereicht.“ Weil die Kinder ja nicht in Kita und Schule essen konnten, habe sie zudem mehr kochen müssen als sonst.

„Es hat mir das Herz gebrochen, die Frauen wegschicken zu müssen“, sagt Lissi Hohnerlein, Bereichsleiterin des Tagestreff beim Verein Sozpädal. Nur für zehn bis 15 Frauen, die auf der Straße leben, bot der Taff während des Lockdowns ein paar Sofas, auf denen sie mit dem notwendigen Mindestabstand schlafen konnten. Es gab keinen Aufenthaltsraum, kein warmes Essen an der Theke, keine Kleiderkammer. Andere Einrichtungen waren komplett geschlossen, auch die Tafeln hatten zu. Die Armen konnten nirgendwo hingehen.

Es kommen mehr hilfsbedürftige Frauen

„Ich habe nie so viele hilfsbedürftige Frauen gehabt“, sagt Hohnerlein. Viele, die früher nicht den Weg zum Taff gefunden hätten, zum Beispiel, weil dort Alkohol verboten ist, seien in der Akutphase der Pandemie trotzdem aufgetaucht. „Plötzlich waren die alle da – weil alles andere zu war.“ Auch Geschäfte oder die Vorräume von Bankfilialen konnten die Obdachlosen nicht mehr zum Aufwärmen nutzen. Lediglich der Erfrierungsschutz beim „Hotel Anker“ sei noch geöffnet gewesen, doch den hätten die Frauen nicht genutzt.

„Uns war von Anfang an klar: wir bleiben offen“, sagt Hohnerlein. Doch das sei nicht leicht zu bewerkstelligen gewesen. „Die ersten 14 Tage hat keiner gesagt, dass wir systemrelevant sind“, meint die Sozialarbeiterin. Auch die Mitarbeiterinnen bei Sozpädal hatten mit dem Ausfall der Kinderbetreuung zu kämpfen oder mussten kranke Eltern versorgen.

Und der Arbeitsaufwand beim Taff ist durch Corona nicht etwa weniger geworden. „Nur weil jetzt Corona ist, sind die Frauen ja nicht weniger auffällig“, sagt Lissi Hohnerlein. Im Gegenteil: Ohnehin angespannte Situationen seien besonders oft eskaliert. „Ich habe noch nie so oft die Polizei rufen müssen wie in den letzten drei Monaten.“

Corona bedeutet erhöhten Aufwand

Angesichts der geballten Armut in der Schlange vor der Essensausgabe, die beim Taff auch jetzt noch nur draußen oder zum Mitnehmen möglich ist, brauche es eine Fachkraft, die die Menschen „positiv betreut“. Sonst schlügen Angst und Sorgen besonders in dieser Ausnahmesituation schnell in Aggression um. In der Corona-Pandemie sind die Mitarbeiterinnen von Sozpädal zudem häufig außer Haus unterwegs, um Kontakt zu den Frauen zu halten, die nicht vorbeikommen. „Wir besuchen sie zum Beispiel in den Obdachlosen-Unterkünften“, so Hohnerlein.

In der Kleiderkammer steht hinter Plexiglas eine Frau am Bügelbrett. Unter dem heißen Bügeleisen desinfiziert sie die textilen Mund-Nasenschutze, die an die bedürftigen Frauen ausgegeben werden. „Eine Frau, die auf der Straße lebt, bekommt von mir jeden Tag zwei Einweg-Masken“, sagt Hohnerlein. Die Kleiderkammer hat wieder geöffnet, mit den gängigen Abstands- und Hygieneregelungen. Vor Ort im Taff muss sich mittlerweile jede Besucherin mit Namen in eine Liste eintragen.

Zonta finanziert zusätzliche Sozialarbeiter-Stelle

Damit all dies auch funktioniert, wenn Hohnerlein unterwegs ist, bekommt Sozpädal ab Juli eine zusätzliche Fachkraft auf 450-Euro-Basis. Die Stelle wird vom Zonta-Club finanziert, zunächst für sechs Monate. „Wir wollen nachhaltig helfen“, sagt Beate Slavetinsky vom Zonta-Vorstand. Wenn länger Bedarf bestehe, wolle man versuchen, die Finanzierung der Stelle auch länger zu gewährleisten.

Die Zukunft kann Lissi Hohnerlein jetzt noch nicht abschätzen. „Wann wir wieder Normalbetrieb haben? Wir werden nach und nach weiter öffnen, zum Beispiel unseren Aufenthaltsraum. Aber bis wir wieder warmes Essen aus der Theke servieren dürfen, dauert es mindestens bis Oktober. Unsere Basare werden wir wohl selbst dann noch nicht abhalten können.“