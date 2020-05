Anzeige

Action und Romantik, Popcorn und Filmkunst – all das gab es seit der Kinoschließung wegen des Coronavirus seit Mitte März nicht mehr als gemeinsames Erlebnis vor der großen Leinwand. Nun dürfen in der kommenden Woche auch in Baden-Württemberg die Kinos wieder öffnen. Zum Start gibt es aber noch viele offene Fragen.

Wann genau öffnen die ersten Kinos im Verbreitungsgebiet?

Erlaubt ist die Öffnung ab Pfingstmontag, 1. Juni. Die meisten Kinos im Verbreitungsgebiet haben auf BNN-Anfrage erklärt, am Donnerstag, 4. Juni, zu öffnen. Bereits am 1. Juni öffnen will das Kinocenter Gernsbach. Das Cineplex Baden-Baden hingegen wird erst Mitte Juni wieder Vorstellungen spielen. Eine frühere Öffnung hält Betreiber Matthias Schweikart wegen der noch unklaren Hygienefragen und des Filmangebots für wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Wie funktionieren der Ticketverkauf und der Einlass?

Der Kartenverkauf soll online und kontaktfrei laufen. Die befragten Kinos erklären, dass ihre Buchungssysteme so eingerichtet werden können, dass der erforderliche Abstand nach allen Seiten eingehalten wird. Nur jede zweite Reihe wird angeboten, zudem blockiert das Ticketsystem mit jeder Buchung (die bei Familien auch mehrere Plätze umfassen darf) rechts und links je zwei Plätze. Um die Abstandsregeln auch beim Ein- und Auslass zu gewährleisten, wollen die Kinos die Spielzeiten entzerren, was weniger Vorstellungen pro Tag bedeutet.

Ein Stammkunde verzichtet, weil er wegen seiner beschlagenen Brille nichts vom Film sieht. Theo Sieber, Kinobetreiber aus Pirmasens

Wie sieht es mit der Maskenpflicht aus?

Die Betreiber hoffen auf eine Regelung, nach der Besucher ihre Masken ablegen dürfen, sobald sie ihren Sitz eingenommen haben. Abzuwarten ist allerdings die Hygieneverordnung des Landes für den Betrieb von Kinos in Baden-Württemberg. Diese lag bis Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht vor.

In Rheinland-Pfalz, wo die Kinos bereits an diesem Donnerstag wieder öffnen, schreibt sie vor, dass Besucher von Veranstaltungsstätten durchgängig ihre Mund- und Nasenbedeckung tragen – für den Pirmasenser Kinobetreiber Theo Sieber ein Unding: „Ein Stammkunde hat gesagt, dass er da auf den Besuch verzichtet, weil er wegen seiner beschlagenen Brille nichts vom Film sieht.“

Wie kommt man an Popcorn und Getränke?

Für Cineasten mag diese Frage banal klingen, für Kinobetreiber ist sie existenziell: Rund ein Drittel des Umsatzes erzielen sie mit dem Verkauf von Speisen und Getränken. Die Branche in Baden-Württemberg setzt auf Vorab-Bestellung von Snacks bei der Online-Buchung. Auch hier bleibt aber die Hygieneverordnung abzuwarten: In Rheinland-Pfalz dürfen Speisen und Getränke in Veranstaltungsstätten nur an Tischen serviert und verzehrt werden, ein Verzehr am Sitzplatz ist untersagt.

Wir sehen das als Testlauf, um die Leute wieder an den Kinobesuch zu gewöhnen. Herbert Born, Betreiber der Karlsruher „Schauburg“

Lohnt sich die Wiederöffnung für die Kinos?

In den ersten Wochen rechnen die Betreiber nicht mit großen Umsätzen. „Wir sehen das als Testlauf, um die Leute wieder an den Kinobesuch zu gewöhnen und auch zu schauen, wie unsere Abläufe funktionieren“, erklärt Herbert Born vom Karlsruher Kino Schauburg. Roland Julius vom Kinocenter Gernsbach schätzt, dass er knapp ein Drittel seiner verfügbaren Plätze anbieten kann und sagt offen: „Wenn die voll besetzt wären, wären das auch nicht weniger Besucher als in den Zeiten vor Corona.“

Der ungeordnete Austritt aus dem Lockdown ist für die Kinos verheerend. Christine Berg, Vorstandsvorsitzende des Hauptverbands der Filmtheater (HDF Kino)

Was wird zu sehen sein?

Das ist einer der größten Knackpunkte: Vorerst werden nur Filme laufen, die bereits vor der Schließung gestartet sind. Wegen der Corona-Schließungen wurden viele Filmstarts verschoben. Auch jetzt warten viele Verleiher noch ab, da längst nicht alle Bundesländer wieder den Kinobetrieb erlauben.

In Bayern müssen Filmfans noch bis zum 15. Juni warten, für Berlin gibt es noch gar kein Datum. „Der ungeordnete Austritt aus dem Lockdown ist für die Kinos verheerend“, hatte Christine Berg, Vorstandsvorsitzende des Hauptverbands der Filmtheater (HDF Kino), bereits Anfang Mai gewarnt. Einziger Neustart am 4. Juni: das deutsche Drama „La Palma“. Der erste namhafte Start wäre „Berlin Alexanderplatz“ am 25. Juni.

Wann starten neue Großproduktionen?

Der eigentlich für April geplante Bond-Film ist auf 12. November verschoben, das Top-Gun-Sequel mit Tom Cruise auf 23. Dezember. Die verbleibenden Hoffnungen der Branche ruhen auf dem bislang nicht verschobenen Start von „Tenet“, dem neuen Film von Christopher Nolan („Interstellar“) am 16. Juli. Da ein Film dieser Größenordnung weltweit startet, ist aber abzuwarten, wie sich die Situation in den USA bis dahin entwickelt. Gleiches gilt für das Disney-Abenteuer „Mulan“, das vom 26. März auf den 23. Juli verschoben wurde.

Die Wirtschaftlichkeit steht und fällt mit den Inhalten. Marcus Neumann, Betreiber der „Kulisse“ in Ettlingen

Was passiert mit den Autokinos?

In den jüngst von anderen Veranstaltern eröffneten Autokinos geht der Filmanteil im Programm allmählich zurück zugunsten von Live-Acts. Das in Pforzheim vom Kommunalen Kino gemeinsam mit Rex und Cineplex betriebene Autokino verlängert sein Angebot eventuell über den 10. Juni hinaus. Marcus Neumann vom Kino Kulisse in Ettlingen will sein Autokino Ende Juli durch ein Open-Air-Angebot ersetzen, betont aber auch hier: „Die Wirtschaftlichkeit steht und fällt mit den Inhalten.“