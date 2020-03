Anzeige

Vor 60 Jahren wurden mehrere Hundert italienische Gastarbeiter teilweise in beengten und maroden Sammelunterkünften untergebracht. Stadthistoriker Manfred Koch sieht dabei Parallelen zur Flüchtlingskrise 2015. „Die Geschichte hat sich wiederholt. Aber leider haben die Menschen nichts aus der Geschichte gelernt“, sagt Koch.

Das Wasser der Alb hält die Räder der Appenmühle seit mehreren Jahrhunderten in Bewegung. Bereits 1396 wurde die Getreidemühle bei Daxlanden erstmals urkundlich erwähnt, und seit der Jahrtausendwende wird dort mit Wasserkraft regenerativer Strom erzeugt. Weniger bekannt ist jedoch, dass die Appenmühle in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt wurde. In den 1950er Jahren wurden dort deutschstämmige Menschen aus dem Osten beherbergt.

Vor 60 Jahren kamen 100 Italiener in die Appenmühle

Ab dem 11. März 1960 war die Appenmühle zudem das Domizil für etwa 100 italienische Gastarbeiter. „Die Unternehmen haben die Unterkünfte zur Unterbringung ihrer Gastarbeiter teilweise selbst angemietet“, betont Stadthistoriker Manfred Koch, der sich für die vom Stadtarchiv herausgegebene Publikation „Migration und Integration in Karlsruhe“ intensiv mit der Materie auseinandergesetzt hat.

Weil in Deutschland zu Beginn des Wirtschaftswunders händeringend Arbeiter gesucht wurden und in Italien viele Menschen ohne Beschäftigung waren, wurde auf Drängen der italienischen Regierung bereits 1955 ein Abkommen zwischen den beiden Ländern geschlossen. Die Italiener waren bei Karlsruher Industrieunternehmen wie Siemens oder Gritzner begehrte Arbeitskräfte und sollten eigentlich lediglich für zwei Jahre in Deutschland bleiben.

Unterbringung in Sammelunterkünften war Normalität

Die Unterbringung in den Sammelunterkünften war dabei von beiden Seiten gewollt. „Die Leute wollten gutes Geld verdienen und möglichst viel davon nach Hause schicken. Ausgaben für eine Wohnung waren nicht geplant“, blickt Koch zurück.

Doch die Geschichte entwickelte sich anders. Weil zahlreiche Firmen die angelernten Arbeiter nach zwei Jahren nicht wieder ziehen lassen wollten, wurde die Verträge verlängert. Dann holten die Italiener ihre Familien nach und suchten größere Wohnungen. Die Sammelunterkünfte wurden allerdings bis in die 1970er Jahre für die Unterbringung von Gastarbeitern aus der Türkei, Griechenland oder Jugoslawien genutzt.

Komfort durften die Neuankömmlinge in den Einrichtungen nicht erwarten.

Vier Quadratmeter Platz pro Bewohner

Anfangs mussten pro Bewohner lediglich vier Quadratmeter Platz bereitgestellt werden; später waren es acht Quadratmeter. „Aber das wurde nicht immer eingehalten“, sagt Koch. Während es in staatlichen Quartieren meistens nichts zu beanstanden gab, zogen einige Privatvermieter aus der Wohnungsnot Profit und brachten die Gastarbeiter in überteuerten, maroden Behausungen unter.

Skrupellose Vermieter verdienten nach Kochs Recherchen mehrere Tausend Mark im Monat. Eines der bekanntesten Negativbeispiele war das ehemalige Gasthaus „Schwarzer Adler“ in Daxlanden. Nicht jeder Gastarbeiter wollte diese Art der Unterbringung klaglos hinnehmen.

BNN kritisierten menschenunwürdige Unterbringung

Am 18. Februar 1961 forderten die BNN die Stadt wegen der „menschenunwürdigen Verhältnisse“ zum Handeln auf. „In kleinen, fast baufälligen Baracken müssen zwischen 28 und 30 Männer in drangvoller Enge und bei völlig unzureichenden sanitären Verhältnissen hausen“, schrieben die BNN.

Ein Gastarbeiter wurde mit der Aussage „Lieber sterbe ich in meiner Heimat an Hunger, als hier länger leben zu müssen“ zitiert. Auch in den Fabriken lag laut Koch vieles im Argen. In einer Gießerei erhielten ausländische Arbeiter nicht einmal dieselben Schutzanzüge wie die deutschen Kollegen.

„Geschichte hat sich leider wiederholt“

„Viele Menschen haben die Gastarbeiter damals aber freundlich willkommen geheißen“, sagt Koch. Der Caritasverband rief schon 1961 eine Betreuungsstelle zur Unterstützung der Italiener ins Leben. Manche Menschen hätten die Not der Neuankömmlinge aber schlichtweg ausgenutzt. Die Parallelen zu der Flüchtlingswelle im Sommer 2015 sind für den Historiker unverkennbar und beängstigend.

„Die Geschichte hat sich wiederholt. Aber leider lehrt sie uns, dass Menschen aus ihren Fehlern nichts lernen“, betont Koch. Für ein Wiedererstarken des Antisemitismus gebe es 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ebenfalls keine Erklärung.

Nur zwölf Prozent gingen nach zwei Jahren zurück

Doch zurück zu den italienischen Gastarbeitern: Wie viele davon nach kurzer Zeit wieder zurück in ihr Heimatland gingen und wie viele in Karlsruhe blieben, kann heute nicht mehr genau gesagt werden. Nach Angaben des Stadtarchivs zog es zwischen 1960 und 1974 allerdings lediglich zwölf Prozent der Italiener bereits nach zwei Jahren wieder zurück in die Heimat.

58 Prozent blieben bis zu zehn Jahre in der Fächerstadt, und 30 Prozent wurden hier sesshaft. Zahlreiche Gastarbeiter machten sich nach den ersten Jahren in den Fabrikhallen in der Gastronomie selbstständig. „Die Essenskultur der Migranten hat Karlsruhe sicherlich bereichert“, sagt Koch.

Bald nach den Pizzerien und Eisdielen öffneten auch die ersten griechischen und jugoslawischen Restaurants ihre Pforten. Für die Gastarbeiter waren die Spezialitätenlokale beliebte Treffpunkte, für die Deutschen brachten sie den lässigen mediterranen Lebensstils nach Baden.

Südstadt wurde zum Multikulti-Viertel

Bei der Suche nach einer eigenen Wohnung landeten viele Italiener, Türken und Griechen in der Südstadt. Noch heute genießt der Stadtteil zwischen Staatstheater und Hauptbahnhof den Ruf eines Multikulti-Viertels. „Parallelgesellschaften hat es in Karlsruhe aber nicht gegeben“, so Koch.

Die Integration ging trotzdem teilweise nur schleppend voran. Während viele Männer bei der täglichen Arbeit in den Firmen recht schnell Deutsch lernten, blieben die Frauen meistens zuhause und hatten Schwierigkeiten beim Erlenen der deutschen Sprache.

Und die erste Generation der Gastarbeiterkinder hatte in der Schule oft noch mit Vorurteilen zu kämpfen. „Die Schlüssel zur Integration sind Sprache, Ausbildung und Arbeit“, betont Koch. „Das hat bei manchen Gastarbeiterfamilien leider erst in der dritten Generation geklappt.“