Wildparkstadion Karlsruhe: Problemloser Abriss mit juristischen Reibereien

Als das Projekt Wildparkstadion im Frühjahr 2018 eine Kurskorrektur erlebt und nun die Stadt die sogenannten Vorabmaßnahmen – sprich den Abriss der Stadionwälle – übernimmt und der KSC dafür den Neubau eines Parkhauses, herrscht schon eine gewisse Sorge bei den Fachleuten der Stadt. Was würde wohl in dem Erdmaterial der Wälle lauern, die in Teilen aus Weltkriegsschutt bestehen? Und würde der vereinbarte Kostenrahmen halten?

Als dann 2019 die Abrissarbeiten andauern, läuft es so perfekt, wie es besser gar nicht hätte laufen können. Von Weltkriegsüberresten ist nur rudimentär die Spur, außer Splittern und Granathülsen gibt es nicht viele Besonderheiten in der Erde. Das alte Stadion schwindet in Rekordzeit, die eingeplanten Kosten werden sogar noch unterschritten, und so haben Stadt und KSC sogar noch Zeit, sich ein kleines Scharmützel über die Überdachung der beiden provisorischen Tribünen zu liefern.

Die wahre Bombe platzt dann an einer Stelle, an der niemand mit ihr rechnet. Die Bagger tun ihr Werk, die Wälle und die Gegentribüne fallen, übrig bleibt zunächst nur die Haupttribüne, die Ende 2020 fallen soll. Doch diese Reibungslosigkeit im Vorfeld des eigentlichen Stadionbaus hat getäuscht, hinter den Kulissen hat es offenbar mächtig geraucht. Denn der KSC sieht im August 2019 die Einreichung vier einstweiliger Verfügungen beim Landgericht als „Notbremse“ angesichts der anstehenden Baugenehmigung für den Neubau des Wildparkstadions.

KSC und Stadt vor Gericht

Man fühlt sich nicht ausreichend informiert und eingebunden, befürchtet massive Folgen, was die Vermarktung angeht. Wesentlich dreht es sich um den Ausbau der Businessräume im Hauptgebäude des Stadions. Die Stadt wittert Verrat an den Prinzipien der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) fährt schweres Geschütz auf. „Dieser Forderungskatalog allein gefährdet nicht nur den Bauzeitenplan, er bringt das Gesamtprojekt an den Rand des Scheiterns“, sagt der OB bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.

Das Klima der Zusammenarbeit sei massiv gestört, die Stadt sehe schutzwürdige Interessen des Bauunternehmens BAM gefährdet. Das Landgericht erlässt im September eine einstweilige Verfügung, wonach der KSC-Betriebsgesellschaft Stadion GmbH gegen die Stadt ein Anspruch auf Übermittlung diverser Unterlagen insbesondere des Totalunternehmervertrages zusteht.

Kein Erfolg hat der KSC, was seine Anträge auf einen sofortigen Baustopp und eine Umplanung des Business-Saales angeht. Die Stadt sieht das Urteil zunächst als Erfolg, geht aber wenige Wochen später dagegen in Berufung. Vor allem die Übergabe des Totalunternehmervertrags erzürnt die Stadt. Eine Gerichtsvollzieherin, die im Auftrag des KSC die Herausgabe des Vertrags fordert, muss unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Der nackte Mann muss weichen

Das angerufene Oberlandesgericht stoppt zunächst die Vollstreckung, prüft die Berufungsklage der Stadt – und lässt die Anwälte und Vertreter der Stadt bei einer Verhandlung auflaufen. Das Gericht bestätigt einen vollumfänglichen Informationsanspruch des Vereins, der Vertrag muss sogar ohne jegliche Schwärzung so bezeichneter geheimer Passagen an den Verein übergeben werden. Die Stadt zieht ihre Berufung daraufhin zurück, der Anwalt kündigt die komplette Übergabe im Sinne des Vereins an.

Unterdessen weicht vor dem Stadion der Nackte Mann, jene Symbolfigur der Karlsruher Fankultur. Er wird nun zur Restaurierung nach Kuppenheim gebracht und macht Platz für den eigentlichen Baubeginn des neuen Stadions.

Denn nun im Dezember übernimmt die Firma BAM die Bauarbeiten, alles was bisher im Stadion geschah, sind nur die Vorarbeiten. Zunächst entsteht die neue sogenannte Osttribüne an Stelle der einstigen überdachten Gegengerade. Wegen des Rechtsstreits wird zunächst mit Teilbaugenehmigungen gearbeitet. Im Sommer 2022 soll das neue Stadion dann fertiggestellt sein.