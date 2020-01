Anzeige

Wann wird’s mal wieder richtig Winter? Ein Winter, wie er früher einmal war? Ja, mit Schneefall von Nikolaus bis Ostern, und nicht so lau und so subtropisch wie in diesem Jahr? Der Klimawandel beherrscht selbst zur kalendarischen Winterszeit das Bewusstsein der Badener: Nicht nur die Sommer werden immer heißer, sondern auch die Winter immer wärmer.

Klimawandel macht keine Winterpause

Da ahnen die vom tristen Wintergrau gefrusteten Freunde klirrender Kälte und eines strahlenden Schneeweiß, dass der Klimawandel – vor dem die alarmierte Wissenschaft seit Jahren warnt – eben nicht wie die Fußball-Bundesliga einfach eine Winterpause einlegt.

Rudis Evergreen

Der TV-Entertainer Rudi Carrell landete 1975 mit seinem Klagelied „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ einen Hit. Damals begann, angestoßen durch die Wissenschaftler des Club of Rome, die umweltpolitische Diskussion. Nicht nur beim Energieverbrauch schienen die „Grenzen des Wachstums“ erreicht. Humanisten warnten davor, den Planeten ungebremst weiter auszuplündern.

Grüne vor 40 Jahren in KA gegründet

Anfang Januar vor 40 Jahren gründeten sich deshalb die Grünen – 1980 in der Stadthalle Karlsruhe. Nun kann niemand in Karlsruhe, dessen Gemeinderat im Hitzesommer 2019 den „Klimanotstand“ erklärt hat, den Grünen vorwerfen, dass sie diese Entwicklung von Väterchen Frost zum Weichei nicht verhindert haben.

War die SPD schuld?

Der selbst chronisch schwächelnden SPD kann heute ohnehin niemand mehr auch noch die Schuld am Niedergang der vierten Jahreszeit in die Schuhe schieben. Vor 45 Jahren war dies für die holländische Frohnatur noch ganz natürlich: Damals war die SPD mit Kanzler Helmut Schmidt die tonangebende Partei der BRD, und Rudi Carrell sang voller Ironie über den Klimawandel „denn schuld daran ist nur die SPD“.

Abraum der Eismacher

Wenigstens ist bei all dem Schlamassel ohne Schnee auf die Stadt Karlsruhe Verlass. Hier herrscht von Adventbeginn bis in den Februar die Eiszeit: Da wagt sich der Wohlfühlbürger aufs Eis und freut sich über die Glätte. Und die Karlsruher Eismacher im warmen Winter schenken den Kindern auch noch weiße Abraumhalden. Was eine Freude lösen die kleinen Schneeberge beim Schlossplatz bei den Kindern aus. Ihnen wird selbst in diesem flockenlosen Winter ein Gespür für Schnee geschenkt.

Schneekananone für Festhügel

Vielleicht sollten die Klimapolitiker im Rathaus aber im Interesse eines attraktiven Winters wirklich mit Kanonen schießen. Ein weißer Mount Klotz, Kunstschnee verzuckert Karlsruhes Festhügel – das wäre doch der Rodler.