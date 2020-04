Wird Feuerwerk an Silvester zukünftig auch am Karlsruher Marktplatz verboten?

Anzeige

Raketen und Böller werden in großen Teilen Karlsruhes wohl auch in gut acht Monaten wieder ein neues Jahr begrüßen. Anträgen aus dem Gemeinderat auf eine deutliche Ausweitung des 2019 erprobten Feuerwerksverbots vor dem Schloss verpasst die Verwaltung einen Dämpfer.

Es fehle die Rechtsgrundlage für großräumige Verbote, heißt es in ihrer Stellungnahme. Zudem könnten Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst nicht genügend Personal für Kontrollen abstellen. Den Marktplatz, der sich in der vergangenen Silvesternacht zum Hotspot vieler Böller-Freunde entwickelt hat, will man aber in diesem Jahr in die Verbotszone integrieren.

Grüne und CDU fordern größere Verbotszonen

Sowohl die Grünen als auch die CDU haben beantragt, private Silvesterfeuerwerke weiter einzuschränken. Die Union verweist dabei vor allem auf „sensible Bereiche“ wie die Umgebung von Krankenhäusern, Altenheimen oder des Zoos. Die Grünen wünschen sich in allen Stadtteilen „möglichst große und zusammenhängende Gebiete“, in denen nicht mehr geböllert werden darf.

Bei Oberbürgermeister Frank Mentrup dürften sie damit offene Türen einrennen. Ähnliche Ziele hatte der Rathauschef bei der Vorstellung der Verbotszone vor dem Schloss Ende 2019 geäußert. Rechtlich sieht seine Verwaltung allerdings wenig Spielraum.

Gesetzlich bleibt wenig Spielraum für weitere Böllerverbote

Das Sprengstoffgesetz verbietet rund um Kirchen, Krankenhäuser, Kinder- und Altersheime sowie „besonders brandempfindliche Gebäude oder Anlagen“ Feuerwerke sowieso. Mehr ist nach Einschätzung des zuständigen Dezernats 2 nicht drin.

Auf das Polizeigesetz könne man kein Verbot stützen. Das wäre nur möglich, wenn es in der Vergangenheit zu „besonderen Gefährdungslagen“ gekommen wäre. Auch über das Landesimmissionsschutzgesetz lasse sich in Baden-Württemberg kein weitreichendes Verbot begründen.

Raum für Interpretation lässt einzig die Einstufung als „besonders brandempfindlich“. Darauf hatte sich die Verwaltung schon bei der Verbotszone auf dem Schlossvorplatz berufen. Aktuell prüft man im Rathaus, ob auch der Zoo unter diese Kategorie fällt. Am Marktplatz hingegen ist das nicht nötig, dort begründet die Nähe zur Stadtkirche ein Feuerwerksverbot.

Marktplatz war 2019 Anlaufstelle für viele private Feuerwerker

Das Areal rund um die Pyramide hatten 2019 zahlreiche private Feuerwerker als Raketenstartplatz auserkoren. Rund 2.500 Menschen waren um Mitternacht dort, schätzt die Polizei. Das Amt für Abfallwirtschaft musste den Platz deutlich aufwendiger reinigen als in den Vorjahren, auch weil Feiernde in den abgesperrten Baustellenbereich eingedrungen waren.

Zur Forderung der Grünen, auch den Friedrichsplatz in der nächsten Silvesternacht als Verbotszone auszuweisen, äußert sich die Verwaltung nicht.

Knackpunkt Personal: Kontrollen in Karlsruhe kaum durchführbar

Zwischen vorhandenen Regeln und deren Durchsetzung klafft allerdings eine Lücke – auch das zeigt die Stellungnahme der Stadtverwaltung. Die Überwachung des Verbots im Bereich des Schlossplatzes sei bereits eine „große Herausforderung“ gewesen, so das Papier.

Eine deutliche Ausweitung der Verbotszonen hält man für schlicht nicht kontrollierbar. So sei es „personell nicht leistbar“, den gesamten Bereich rund um den Zoo engmaschig im Auge zu behalten. Deshalb ruhen die Hoffnungen auf dem freiwilligen Verzicht. Man prüfe, wie sich die Menschen dafür sensibilisieren ließen, so die Verwaltung.

Stadt prüft Machbarkeit einer zentralen Feier

Zurückhaltend beurteilt das Rathaus auch die Idee einer zentralen Silvesterfeier vor dem Schloss, die ebenfalls von den Grünen in ihrem Antrag aufgegriffen wird. Das Land als Besitzer des Areals begrüße einen Ablauf wie im vergangenen Jahr. Gegenüber einer Großveranstaltung gebe es „deutliche Bedenken“.

Trotzdem will die Verwaltung die Planung vorantreiben, wünscht sich vom Gemeinderat im Gegenzug aber ein Budget, auf dessen Basis ein Konzept entwickelt werden kann. Am Dienstag wird sich das Stadtparlament mit den Anträgen und den Antworten aus der Verwaltung auseinandersetzen.