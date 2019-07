Wo blüht es für Wildbiene und Co?

Anzeige

20.000 Tütchen mit Wildblumensamen haben die Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe und die Badischen Neuesten Nachrichten im Mai verteilt. Die Nachfrage war groß, die Samentüten waren ruckzuck vergriffen. Jetzt suchen die BNN Fotos der Wildblumen.

Wer mitgemacht hat, freut sich nun vielleicht nicht nur über eine bunte und vielfältige Wiese oder einen attraktiven Blumenkasten, sondern leistet einen Beitrag zum Artenschutz direkt vor der Haustür. Aufgerufen wurde aber nicht nur, die Samen in Gärten, Hinterhöfen, Blumenkästen, an Schulen, in Kindergärten und in ausgewählten öffentlichen Flächen auszusäen, sondern die Ergebnisse auch mit der Kamera zu dokumentieren.

Fotos der Wildblumen gesucht

Bis Ende August möchten die BNN einige besonders attraktive Fotos veröffentlichen und letztlich drei Preisträger küren. Ausgelobt sind vom Zoo drei Jahreskarten, eine besondere Führung sowie ein Treffen mit Seelöwenbulle Stevie – Küsschen inklusive. Für Kindergärten und Schulen gibt es einen Sonderpreis.

Gab es auffällige Beobachtungen?

Im Begleittext zu den Fotos sollte stehen, wann und wo die Samen ausgesät wurden. Interessant sind auch weitere Informationen: War eine der 47 enthaltenen Wildblumenarten besonders auffällig? Haben Sie den Pflanzen besondere Pflege angedeihen lassen? Und haben Sie vielleicht besondere Beobachtungen gemacht und beispielsweise Insektenarten entdeckt, die zuvor seltener in ihrem Garten unterwegs waren?

Samen sind zu 90 Prozent regional

In Kooperation mit dem Landschaftsökologen Tobias Bauer, der zur Biodiversität der Stadt Karlsruhe forscht, ließ die Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe die Samenmischung zusammenstellen. Unter den Arten sind beispielsweise Klatschmohn, Kornblume, Margerite, Moschus-Malve, Wiesensalbei, Wegwarte und Ackersenf. Die Mischung besteht zu 90 Prozent aus regionalen Wildblumen, die den Insekten besonders nutzen.

Vorfreude auf 2020

Da auch Samen mehrjähriger Arten enthalten sind, ist die Aktion besonders nachhaltig. Intention der Aktion war, dass für Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und viele weitere Insekten genügend zusätzlicher Lebensraum und Nahrung zur Verfügung gestellt werden.

Mitmachen: So geht’s

Wer beim Wettbewerb mitmachen möchte, sollte sein schönstes Foto bis einschließlich Samstag, 31. August, an die folgende E-Mail-Adresse schicken: redaktion.ka-stadt.aktionen@bnn.de. Mit der Einsendung einher geht die Zustimmung für eine Veröffentlichung.