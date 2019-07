Wo ist KSC-Stürmer Pourié? Trainer Schwartz gibt Entwarnung

Anzeige

Die Fans des Karlsruher SC, die das Training des Fußball-Zweitligisten am Dienstagmittag beobachteten, hatten sofort ausgemacht, dass der Karlsruher Toptorjäger der vergangenen Saison, Marvin Pourié, fehlte. „Wird er verkauft?“, fragten sich die Anhänger in Anlehnung an die aktuellen Gerüchte um den Drittliga-Torschützenkönig des KSC. Bammel wegen der Torausbeute für die am Sonntag beginnende Zweitliga-Saison machte sich breit.

Entwarnung kam dann aus der Kabine: Pourié sei lediglich angeschlagen und pausierte am Dienstag. Laut KSC-Coach Alois Schwartz wird der Toptorschütze des KSC am Mittwoch wieder ganz normal mittrainieren.

Die Angst, er würde den Saisonauftakt bei Wehen Wiesbaden am Sonntag verpassen, sei – so die Aussage des KSC-Cheftrainers – unbegründet. Die Gefahr, dass Pourié ausfalle, zeige sich nicht.