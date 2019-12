Dach eines Wohnhaus in Karlsruhe-Grünwettersbach steht in Flammen

Anzeige

Am Sonntagnachmittag ist in der Ortsmitte des Karlsruher Stadtteils Grünwettersbach das Dach eines Hauses in Brand geraten. Aktuell versuche die Feuerwehr herauszufinden, ob sich in dem Gebäude Personen aufhalten, teilte die Polizei in einer ersten Stellungnahme mit.

Bei Feuerwehr und Polizei gingen kurz nach 16 Uhr mehrere Anrufe ein. Die Anrufer erklärten jeweils, ein Haus in der Ortsmitte von Grünwettersbach stehe in Flammen. Die Feuerwehr Karlsruhe rückte mit zahlreichen Kräften aus. Vor Ort fanden die Feuerwehrleute den Dachstuhl des Hauses in Flammen vor. Er soll mittlerweile teilweise eingestürzt sein, berichten Augenzeugen.

Laut Polizei ist derzeit bekannt, dass in dem Haus eine fünfköpfige Familie lebt, die derzeit aber nicht zu Hause sei. Zudem lebe dort noch eine Einzelperson, deren Aufenthaltsort unklar sei. Kräfte der Feuerwehr seien im Gebäude, um nach ihr zu suchen.

Dieser Bericht wird aktualisiert, wenn neue Informationen vorliegen.

BNN