Wohnungsbrand in der Karlsruher Leopoldstraße

Ein Wohnungsbrand in der Karlsruher Innenstadt hat am Sonntagmittag Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. In der Leopoldstraße brannte ein Zimmer in einer Wohnung komplett aus. Drei Bewohner mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Feuer in der Wohnung im dritten Stockwerk eines Hauses in der Leopoldstraße in Karlsruhe wurde um 13.30 Uhr über den Notruf gemeldet. Feuerwehr und Polizei rückten sofort aus, bereits nach einer halben Stunde war der Brand dann unter Kontrolle. Dennoch brannte das Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen war, komplett aus.

Nach Einschätzungen der Polizei ist die Wohnung genauso wie die Wohnung direkt darunter fürs erste unbewohnbar. Drei Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es noch keine genaueren Informationen, ein Sprecher der Polizei schätzte den Schaden auf „mehrere tausend Euro“. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.