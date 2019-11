„Woyzeck“ am Badischen Staatstheater: Ambitioniert unter der Latte durch

Anzeige

Georg Büchners Drama „Woyzeck“ ist ein absoluter Klassiker. Regisseurin Anne Habermehl bringt die Geschichte in einer Neuinterpretation auf die Bühne des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe. Der neue Ansatz ist ambitioniert – verliert sich aber in Beliebigkeiten.

Gut eine Stunde nach Beginn der Aufführung von „Woyzeck“ sagt der Hauptmann den entscheidenden Satz über die Hauptfigur: „Sie ist nicht tauglich.“ Wirklich überraschend kommt das nicht. Gut, man kann der Bundeswehr sicher einiges nachsagen. Aber dass sie Gestalten wie die psychisch völlig neben sich stehende Johanna Franziska Woyzeck (die Titelfigur ist in dieser Fassung weiblich) einfach aufnimmt, das ist hoffentlich nur eine theatrale Behauptung.

Es ist leider nicht die einzige in Anne Habermehls Neufassung von Georg Büchners schonungslosem Sozialdrama. Erzählt werden soll laut Programmheft von der gesellschaftlichen Gewalt der Gegenwart, wie sie sich beispielsweise in Familien abspielt, in denen die Ehepartner sowohl einander wie auch den Kindern Leid zufügen. In Büchners Drama lebt der Soldat Woyzeck mit seiner Partnerin Marie und dem gemeinsamen Kind in bedrückender Armut, die er durch demütigende Zusatzverdienst-Jobs vergeblich zu lindern versucht. Als Marie eine Affäre beginnt, scheint ihm sein beschädigtes Leben völlig zu entgleiten – und er bringt sie um.

Bei Anne Habermehl, die ihren Text im Studio des Staatstheaters Karlsruhe selber inszeniert hat, erschießt die Soldatin Woyzeck ihren Partner Mario, der sich zuvor aus Geldnot prostituiert hat – unter anderem bei Woyzecks Hauptmann.

Viel gewollt

Man merkt dem Stück und der Aufführung an, dass hier viel gewollt wurde: der Dialog mit einem der markantesten und verstörendsten Texte der deutschen Bühnenliteratur, die Verschiebung der Geschlechterrollen, der Fokus auf familiäre Gewalt, und nicht zuletzt die regionale Anbindung durch eine im Programmheft ausdrücklich betonte Verlegung der Handlung nach Karlsruhe. Das legt die Messlatte so hoch, dass es schon ein Erfolg wäre, sie zu reißen – doch die Aufführung springt trotz ambitioniertem Anlauf drunter durch.

Als Autorin gelingen Habermehl prägnant-poetische Sätze, etwa für Woyzecks Angst, die Seele könnte aus kleinen Teilen bestehen, wie „ein Nebel durch den man durchgreifen kann“, und die einzelnen Teile sich manchmal begegnen und man „wenn man nicht aufpasst von einer anderen Seele übernommen wird.“ Der Geschlechterwechsel aber erhellt weder heutige Rollenbilder von Frauen und Männern, noch erzählt er von deren Austauschbarkeit. Und die angebliche Ansiedlung des Stücks in Karlsruhe ist wohl vor allem der lokalpolitischen Agenda des Staatstheaters geschuldet: Sie erschöpft sich in der einmaligen Nennung einer beliebigen Adresse.

Lokalisierung der Lokalisierung wegen

Einmal lässt sich Woyzeck wegen Suizidgefahr einliefern – in ein Klinikum Süd, das es in Karlsruhe nicht gibt, und in dessen Protokoll es heißt, Woyzeck sei „zur Brücke gelaufen“, um sich ins Wasser zu stürzen. Wo denn bitte? In die 30 Zentimeter tiefe Alb in der Günther-Klotz-Anlage?

Da hilft es wenig, dass Hauptdarstellerin Anna Gesa-Raija Lappe erbarmungswürdig leidet, Thomas Schumacher als ihr Partner Mario sein homoerotisches Erregungspotenzial auslotet („Und doch hab ich einen so roten Mund“) und Jens Koch die bedrohliche Macht des Hauptmanns durch seine imposante Leibesfülle illustriert. Auch mit Antonia Koch als Ärztin weiß die Inszenierung nicht viel anzufangen: Anfangs scheint sie der suizidalen Woyzeck helfen zu wollen, später führt sie abstruse Ernährungsexperimente an ihr durch und wird körperlich übergriffig. Das ist weder Büchner noch Gegenwart, sondern beliebig.

Licht und Schatten

Gibt es also nichts Positives zu berichten? Doch: Die Szenen, in denen es um innerfamiliäre Überforderung und die sich daraus entwickelnde Gewalt geht, sind gelungen. Sogar ziemlich gut: Textlich wie darstellerisch bleibt auf beunruhigende Art in der Schwebe, ob Woyzeck und Mario durch die Behörden Gewalt angetan wird oder ob ihr Kind dringend vor ihnen gerettet werden muss.

Hieraus hätte ein Stück werden können, die Ansätze bleiben aber leider noch fragmentarischer als Büchners erst posthum veröffentlichter „Woyzeck“. Lobend zu nennen ist zudem Philipp Weber, der mit effektreicher E-Gitarre einen atmosphärisch dichten Live-Soundtrack beisteuert. Und die überschaubare Länge: Nach rund 75 Minuten ist das Ganze vorbei.

