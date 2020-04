WTA-Tennisturnier Liqui Moly Open in Karlsruhe werden wegen Corona verlegt

Anzeige

Das WTA-Tennisturnier Liqui Moly Open in Karlsruhe findet wegen der Corona-Krise nicht zum geplanten Termin ab 28. Juli statt. Es soll nun im September auf der Anlage des TC Rüppurr gespielt werden.

Er ist auf Sand gebaut, der aktuelle Turnierkalender der WTA. Einschließlich des Rasenklassikers Wimbledon sind auf der Tour der Tennisfrauen coronabedingt alle Veranstaltungen offiziell gestrichen oder bestenfalls verlegt.

Sandplatzturnier wegen Corona-Krise nicht Ende Juli

Auch die vom 28. Juli bis 4. August geplanten Liqui Moly Open auf den Ascheplätzen des TC Rüppurr werden nun zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht stattfinden, wie Turnierdirektor Markus Schur den BNN sagte. Stattdessen soll das 125.000-Dollar-Event möglichst im September ausgetragen werden.

Schur hatte am Donnerstag mit der WTA die Lage erörtert, nachdem die Bundesregierung bis 31. August alle Großveranstaltungen verboten hatte. Zu dieser Kategorie sei auch das Karlsruher Tennis-Treffen zu zählen. Bei der Erstauflage der Liqui Moly Open 2019 bot der Center Court Platz für 1.400 Zuschauer, rund 5.000 Besucher kamen insgesamt in der Sportwoche.

Problem Reisebeschränkungen

Unabhängig von der Definition einer Großveranstaltung hatte Schur nicht nur Probleme beim geforderten Abstandhalten auf der Anlage befürchtet. Er hatte auch bezweifelt, dass bis Ende Juli die strikten Reisebeschränkungen aufgehoben sein könnten. Nun hofft er, dass im September internationale Flüge wieder möglich sein werden. Zwei Drittel der Spielerinnen und WTA-Mitarbeiter waren 2019 per Flieger angereist.

Vorbereitungsturnier auf French Open im September?

Die Liqui Moly Open sollen nun möglichst als Vorbereitungsturnier auf die French Open dienen, die die Pariser Veranstalter ja vom Mai in den späten September verlegten. Weil die zuvor terminierten US Open wegen der Pandemie-Probleme in New York auch auf der Kippe stehen, denkt die WTA über eine späte Sandplatzsaison in Europa nach.

Planspiele für späte Sandplatzsaison in Europa

Planspiele, in den Spätsommer zu wechseln, gibt es bei vielen Veranstaltern. Dass es zu einer Kannibalisierung kommen könnte, glaubt Schur nicht. „Es wollen ja alle Spielerinnen wieder spielen, da ist also genug Potenzial und Platz für vier Turniere pro Woche.“