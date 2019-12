Wunderkerzen dürfen auf dem Karlsruher Schlossplatz brennen

Anzeige

Auf dem Karlsruher Schlossplatz soll der Startschuss für das neue Jahr zum ersten Mal böllerfrei fallen. Man reagiere damit auf den Wunsch vieler Familien, sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup. Mit der Silvesternacht 2018, in der fehlgeleitete Raketen für gefährliche Situationen gesorgt haben und das Schloss im Feinstaub teils kaum zu erkennen war, habe die Entscheidung hingegen nichts zu tun.

Einige Kilometer entfernt auf dem Turmberg ist das Böllern weiterhin erlaubt. Dafür sorgen Sicherheitsüberlegungen für Einschränkungen. BNN-Redakteur Pascal Schütt mit Fragen und Antworten zur Silvesternacht.

In welchem Bereich gilt das Böllerverbot auf dem Schlossplatz?

Das Sperrgebiet ist eingegrenzt durch das Bundesverfassungsgericht im Westen und das KIT-Gelände im Osten sowie das Schloss im Norden und die Straße „Schloßplatz“ im Süden. Große Schilder weisen bereits auf der Südtangente, im Umfeld des Schlossplatzes und an Parkhauszufahrten darauf hin.

Verboten ist, was in die Luft geht oder Krach macht

Welche Gegenstände umfasst das Verbot?

Streng genommen geht es um Pyrotechnik jeder Art – also neben Feuerwerkskörpern und Böllern auch um Wunderkerzen oder Tischfeuerwerke. Hier wird das Ordnungsamt aber ein Auge zudrücken. „Unsere Definition lautet: Alles was in die Luft geht oder Krach macht, ist verboten“, sagt die stellvertretende Amtsleiterhin Ute Donisi.

Auf welcher Grundlage basiert das Böllerverbot?

Das Sprengstoffgesetz untersagt in Paragraf 23 das Abbrennen von Pyrotechnik in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen. Daher ist das Böllerverbot auf dem Schlossplatz auch nichts Neues – es wird nur erstmals durchgesetzt.

Gibt es einen Plan, wo das Abbrennen von Pyrotechnik noch verboten ist?

Nein, abgesehen vom Schlossplatz existieren keine fest definierten Sperrzonen. Man erinnere jedes Jahr an die gesetzlichen Regelungen, sagt Donisi. Die lassen durch die Formulierung „in unmittelbarer Nähe“ allerdings durchaus Spielraum für Interpretationen.

Wie sieht das Alternativprogramm auf dem Schlossplatz aus?

Die Buden für Essen und Getränke rund um die Eisbahn sind bis 1 Uhr nachts geöffnet. Auch Schlittschuhlaufen ist bis dann möglich. Ab 22.30 Uhr sorgt DJ Thomas Brockmann für musikalische Untermalung.

Begrenzte Plätze auf der Turmbergterasse

Warum ist die Zufahrt zum Turmberg ab 22 Uhr gesperrt?

Die Zufahrtssperre gibt es seit einigen Jahren, nachdem in einer Silvesternacht Rettungsfahrzeuge aufgrund der chaotischen Parksituation nicht mehr durch kamen. Gesperrt sind sowohl die Reichardtstraße (ab Neßlerstraße) als auch die Jean-Ritzert-Straße. Die Turmbergbahn bringt Silvester-Gäste dagegen von 22 bis 1 Uhr nach oben.

Komme ich ohne Auto auf jeden Fall auf die Turmbergterrasse?

Nein. Die Terrasse ist durch Gitter abgesperrt. Ein privater Sicherheitsdienst kontrolliert ab 21.30 Uhr am Einlass. Freigegeben ist der Aussichtspunkt bis maximal 400 Personen. Eine Taschenkontrolle wird es am Eingang hingegen nicht geben. Feuerwerkskörper sind ebenso wie Alkohol erlaubt.