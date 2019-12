Zauberer Mika sorgt in Durlach auf Mittelalter-Markt für Staunen

Anzeige

Etwas skeptisch blickt die kleine Line in die Runde. Vor wenigen Sekunden hat ihr der freundliche bärtige Mann einen kleinen Stoffball in die offene Hand gelegt. Anschließend hat sie die Hand zu einer Faust geballt und einfach abgewartet. „Und wie viele Bälle hast du nun in deiner Hand?“, fragt der Mann mit einem Schmunzeln. „Einen“, sagt die neunjährige Line mit fester Stimme.

„Na dann mach die Hand mal wieder auf“, sagt der Mann mit dem Schlapphut auf dem Kopf. Als Line dieser Forderung nachkommt, ihre Hand wieder öffnet und zwei Stoffbälle zutage fördert, ist die Überraschung bei ihren Eltern und Freunden groß. „Keine Ahnung wie das funktioniert“, sagt Lines Papa. „Aber eigentlich will ich es auch gar nicht wissen.“

Auch interessant: Simon Pierro hat über 80 Millionen Klicks auf YouTube

Illusionist aus Germersheim

Dass die Leute wegen solcher Zaubereien ins Staunen geraten, ist ganz im Sinne von Ulrich Meyer. Der Illusionist aus Germersheim tritt auch in diesem Jahr wieder mit Schlapphut und weitem Mantel als Zauberergaukler Mika auf dem Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Durlach in Aktion. In der Budenstadt vor der Karlsburg zieht er an den Wochenenden mit seinen zahlreichen magischen Tricks viel Aufmerksamkeit auf sich. Dabei ist Meyer immer mit leichtem Gepäck unterwegs. Ein paar Stoffbälle, Spielkarten, einige Münzen – viel mehr braucht der hauptberufliche Magier nicht, um die Besucher des Weihnachtsmarkts zu verzaubern.

Auch interessant: Marc Weide kämpft gegen Zauberer-Klischees

„Am schönsten ist jedes Mal von neuem der kurze Moment, wenn die Menschen nach einem Zaubertrick verblüfft innehalten und sich schlichtweg nicht erklären können, was gerade eben passiert ist“, sagt der 54-Jährige. Erkannt werden die Tricks hinter den Zaubereien normalerweise nämlich nicht. Meyer beherrscht sein Metier schließlich aus dem Effeff und obwohl er auf dem Mittelalter-Markt meistens sehr dicht von seinen Zuschauern umringt ist und die Hände dazu noch die meiste Zeit über nach vorne reckt, lässt er am Ende jeder zehnminütigen Vorführung zahlreiche ratlose und rätselnde Gesichter zurück. „Es gehört natürlich ein gewisses handwerkliches Geschick dazu. Aber eigentlich ist der direkte Kontakt mit dem Publikum sogar von Vorteil“, räumt Meyer ein. Allerdings müsse man die Leute bei den Aufführungen dazu bringen, sich voll und ganz auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren.

Auch interessant: Madou Mann aus Karlsruhe verdient sein Geld mit Zauberei

Zauberer schätzt direkten Kontakt mit dem Publikum

Die feurige Begeisterung für die Zauberei wurde bei Meyer bereits im Kindesalter entfacht. Im Alter von sieben Jahren bekam er seinen ersten Zauberkasten. Seither hat ihn die Begeisterung für die Magie nicht mehr losgelassen und als Erwachsener brachte er es als Mitglied des Magischen Zirkels schnell zur Perfektion. Seinen früheren Brotberuf als Heilpraktiker hat der studierte Psychologe zugunsten einer magischen Karriere vor mehreren Jahren an den Nagel gehängt. „Der direkte Kontakt mit dem Publikum gibt mir persönlich einfach am meisten“, sagt Meyer, der bei seinen Shows in unterschiedliche Identitäten schlüpft.

Auch interessant: Magier Ralf Gagel aus Graben: Von kleinen Dingen und großen Wundern

Zauberschulleiter Radalou

Auf der Straße und Weihnachtsmärkten ist er als Mika unterwegs, bei den magischen Spuktheater-Séancen im Alten Schlachthof in Karlsruhe oder im Magischen Theater in Germersheim schlüpft er in die Rolle des französischen Professors Radalou. Diese Kunstfigur sei während einer Radioproduktion zufällig entstanden, verrät Meyer. Anlass war die thematische Auseinandersetzung mit der Harry-Potter-Reihe. Weil aus urheberrechtlichen Gründen keine Namen aus den Romanen verwendet werden durften, erfand Meyer den Zauberschulleiter Radalou.

Vorführungen in Germersheim

Im Spuktheater führt Meyer kleine Gruppen mit maximal zwölf Erwachsenen in eine Welt voller Geistererscheinungen und Illusionen. In Germersheim sind die heitereren Töne Trumpf und auch kleine Besucher mehr als willkommen. Im Spuktheater seien Kinder aber nicht nur wegen der gespenstischen Geschichten nicht die idealen Besucher. „Bei den Spuk-Zaubereien und den Séancen braucht man mindestens zwei Stunden lang eine konzentrierte Atmosphäre. Und so lange still zu halten, fällt manchen Kindern einfach schwer“, sagt Meyer. Bei den Vorführungen in Germersheim werden die kleinen Gäste dagegen regelmäßig in die Shows mit eingebunden.

Auch interessant: Bildungsakademie für Handwerker wird Karlsruhe wohl verlassen

Kunst der Improvisation

Trotz der unterschiedlichen Ausrichtung gibt es bei den Auftritten von Zaubergaukler Mika und Professor Radalou auch viele Gemeinsamkeiten. „Die Tricks sind manchmal sogar dieselben. Aber sie werden natürlich sehr unterschiedlich verpackt“, sagt der Magier. Wie viele verschiedene Zaubereien Mika und Radalou auf Lager haben, kann ihr Schöpfer aber beim besten Willen nicht sagen. „Bei der Zauberei ist es wie mit der Musik“, sagt Meyer. „Erst lernt man die Grundtechniken. Anschließend spielt man vom Blatt, irgendwann frei und ganz zum Schluss beherrscht man die Kunst der Improvisation.“

Auch interessant: Absolutes Kerzenverbot in allen Bruchsaler Schulen: Nimmt der Brandschutz überhand?

Termine

Zaubergaukler Mika zeigt auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Durlach bis zum 22. Dezember immer freitags und samstags von 15 bis 18.30 Uhr und sonntags von 14.30 bis 17 Uhr Zaubertricks. Die Termine zu Ulrich Meyers Zaubervorführungen in Karlsruhe und Germersheim gibt es im Internet unter spuktheater.com und magischestheater.net.