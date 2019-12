Die zehn besten Restaurants für Veganer und Vegetarier in Karlsruhe

Anzeige

Nicht erst seit Fridays for Future ist pflanzliche Ernährung im Trend. In Karlsruhe finden Veganer und Vegetarier eine ganze Reihe an Restaurants und Cafés, die entweder komplett pflanzlich kochen oder entsprechende Optionen bereithalten.

Unsere – keineswegs vollständige – Liste gibt einige Tipps. Die Reihenfolge entspricht dabei keiner Wertung.

1. Glashaus

Dienstags bis freitags gibt es im Glashaus direkt hinter dem ZKM die Möglichkeit zur vegetarischen Mittagspause. Der Name kommt nicht von ungefähr: Durch die großen Glasfronten bietet sich ein schöner Ausblick ins Grüne einer Gärtnerei.

2. Kais Brückenrestaurant

Manche kommen wegen der ungewöhnlichen Location in dieses Restaurant – andere wegen der veganen Pizzen und Aufläufe. Fast alle Zutaten bei Kais Brückenrestaurant sind in Bioqualität und geliefert wird auch, natürlich umweltfreundlich mit dem Fahrrad und in Mehrwegbehältern.

3. My Heart Beats Vegan

Das My Heart Beats Vegan an der Kriegsstraße ist eines von zwei komplett veganen Restaurants in Karlsruhe und besonders beliebt wegen seiner Burger-Kreationen. Aber auch Nudelgerichte und Desserts stehen auf der Karte.

4. Judy’s Pflug

In Durlach können Pflanzenkostler bei Judy’s Pflug nicht nur gemütlich frühstücken, sondern auch den Mittagstisch genießen oder zum Abendessen kommen. Vegane und vegetarische Gerichte sind auf der Karte speziell gekennzeichnet und zahlreich.

5. Viva

Das Viva in der Karlsruher Innenstadt ist ein rein vegetarisches Selbstbedienungsrestaurant. Auf dem Büffet finden sich verschiedene Antipasti, Salate sowie wechselnde warme Gerichte mit Kartoffeln, Pasta und Gratins. Außerdem gibt es frische Snacks zum Mitnehmen.

6. Habibi

Achtung, hier werden Vegetarier recht deutlich mit dem drehenden Fleischspieß konfrontiert. Wer das nicht scheut, bekommt bei Habibi aber eine große Auswahl an orientalischen Salaten, Falafel-, Tofu- und Makali-Tellern. Eine eigene vegane Karte liegt aus.

7. Vegitat

Kein Restaurant, aber ein Lieferservice: Vegitat liefert aus der Weststadt unter anderem veganen Seitan-Döner. Auch der beliebte Beyond-Meat-Burger oder Gojibeeren-Chiasamen-Avocado-Salat stehen auf der Karte.

8. Lotop’s

Früher als Sasou bekannt, heute heißt die Salatbar in der Kaiserstraße „Lotop’s“. Das Angebot bleibt das Gleiche: Vielfältige Salate mit einer großen Auswahl an Toppings und Dressings, viele davon vegetarisch und auch vegan.

9. Süße Marie Veganerie

Das zweite komplett vegane Bistro in Karlsruhe lockt unter der Woche außer dienstags mit einem preiswerten Mittagstisch und auch am Wochenende mit ständig wechselnden Gerichten. Hier gibt es auch Gutbürgerliches wie handgemachte Maultaschen. Das Süße im Namen findet sich natürlich auch auf der Kuchenkarte wieder.

10. Cats Café

Tiere gibt es hier zwar, aber nicht auf dem Teller: Im Karlsruher Katzencafé werden nur vegetarische und vegane Speisen gereicht. Beim Essen kann man den Felltigern zusehen und auch die ein oder andere Katze kraulen. Die haarigen Bewohner des Cafés selbst sind allerdings wohl keine Vegetarier…

