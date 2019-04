Zirkus Krone feiert Premiere in Karlsruhe: Jetzt noch schnell Tickets gewinnen

Anzeige

Vom 1. bis 13. Mai sind beim aktuellen Programm „Mandana. Circuskunst neu geträumt“ des Münchner Traditionszirkus Krone auf dem Karlsruher Messplatz Raubtierdresseur Martin Lacey jr. mit 23 Löwen und drei Tigern sowie Zirkusdirektorin Jana Lacey-Krone mit 37 Pferden, vier Kamelen, vier Lamas und drei Zebras in der Manege zu sehen.

Neben den Tiernummern sind weitere renommierte Artisten an Bord, etwa die kolumbianische Hochseil-Gruppe „Los Robles“ mit einer Sieben-Personen-Pyramide, die Spaßmacher des Komiker-Kollektivs „Clown Trio without socks“ und der Slapstick-Zauberer Steve Eleky.

Zehnmal zwei Karten zu gewinnen

Artistik auf dem Rücken zweier galoppierender Pferde präsentiert das Duo Stipka, auf zwei Trampolinen wirbelt die Truppe „Non Stop“. Ein Wiedersehen gibt es mit dem Kontorsionisten Alexander Batuev, der bereits im Winter in der Dinnershow Crazy Palace die Gesetze der Anatomie ad absurdum führte.

Die Badischen Neuesten Nachrichten verlosen zehnmal zwei Karten für die Premiere am Mittwoch, 1. Mai um 18 Uhr. Die Gewinner können ihre Tickets am Premierentag ab 17.30 Uhr an der Zirkuskasse abholen.

So können Sie teilnehmen

Mitmachen kann jeder, der das 18. Lebensjahr erreicht hat.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist möglich bis Dienstag, 30. April, um 16 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Name * Vorname Nachname

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail *

Teilnahmebedingungen * Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen.

Datenschutzerklärung * Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Name Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Service

Weitere Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 14 und 18 Uhr.

eki/BNN