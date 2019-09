App soll künftig Wartezeiten an Karlsruher Einrichtungen reduzieren

Anzeige

Durch eine Eintritts-App sollen die Wartezeiten an den Kassen öffentlicher Einrichtungen wie Zoo, ZKM oder Freibäder künftig reduziert werden. Die App werde im Rahmen des Projekts digital@karlsruhe entwickelt und soll nach Möglichkeit in die geplante Bürger-App integriert werden, teilte die Stadtverwaltung auf einen Antrag der Grünen mit.

Von unserem Mitarbeiter Ekart Kinkel

Diese hatten ihre Forderung nach dem Kauf von Eintrittskarten per Handy mit den langen Wartezeiten an den Freibadkassen während des diesjährigen Hitzesommers begründet und die Suche nach digitalen Lösungen zur Entzerrung der Besucherströme angeregt.

Bezahlen mit Bargeld ist weiterhin möglich

„Eine solche App soll die bisherigen Bezahlmöglichkeiten an den Kassen nicht ersetzen und stellt lediglich eine Ergänzung dar“, stellte Bürgermeister Albert Käuflein klar. Bis zur Fertigstellung würden ohnehin noch mindestens zwei Jahre ins Land ziehen.

Zunächst einmal soll die App an ausgewählten Einrichtungen sowie im ÖPNV getestet werden. Bei einer entsprechenden Akzeptanz sei eine Ausweitung möglich. Laut der Einschätzung der Stadtverwaltung sollten die Wartezeit an den Kassenbereichen öffentlicher Einrichtungen selbst in Spitzenzeiten niemals länger als 30 Minuten sein.

Mentrup tritt auf „Euphoriebremse“

Laut dem Antrag der Grünen mussten die Freibadbesucher an besonders heißen Wochenendtagen in diesem Sommer bis zu anderthalb Stunden in der prallen Sonne auf ihren Einlass warten. Allerdings müsse neben der App auch die entsprechende Infrastruktur für die Nutzung bereitgestellt werden, trat OB Frank Mentrup auf die Euphoriebremse.“ Hierzu gehörten separate Eingänge für die App-Nutzer und die technischen Systeme zur Erfassung der heruntergeladenen Eintrittskarten.