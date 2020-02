Zukunft des Amtsgericht Karlsruhe weiter unklar

Anzeige

Ein Umzug des Amtsgerichts Karlsruhe in ein neues Gebäude steht weiter zeitmäßig völlig in den Sternen. Bekanntlich ist die benachbarte Kunsthalle bei ihren Sanierungs- und Erweiterungsplänen zentral auf das Areal des bisherigen Amtsgerichts angewiesen. Zur Zeit wird das Gebäude des Finanzamts Karlsruhe am Zirkel, das nach dem Auszug des Finanzamts frei wird, auf eine Eignung für die Zwecke des Amtsgerichts geprüft.

Kritik aus Justizkreisen

Justizminister Guido Wolf (CDU) bestätigte gegenüber den BNN am Rande des Neujahrsempfangs der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe, dass es keinen festen Zeitplan und bisher keine zeitliche Vorstellung gibt, ab wann ein neues Amtsgericht seine Arbeit aufnehmen könnte. „Was das Justizministerium angeht, ist von uns aus alles in die Wege geleitet. Alles weitere liegt nun beim Finanzministerium,“ sagte Wolf den BNN.

Aus den Kreisen der Karlsruher Justiz war im Vorfeld gegenüber den BNN ein gewisser Unmut geäußert worden, dass alles nur schleppend vorangehe. Bereits seit 2017 wird die Debatte über einen neuen Standort für das Amtsgericht geführt. Justizminister Wolf hatte sich dabei einer Erweiterung der Kunsthalle auf dem Gerichtsareal nicht verschlossen, aber immer auf einen Alternativstandort in der Innenstadt Wert gelegt. In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Standorte in der Innenstadt oder am Stadtrand überprüft, bis der Fokus auf das Finanzamtsgebäude fiel.

Mehr zum Thema: Amtsgericht im Zugriff der Kunsthalle?

Amtsgericht soll Kunsthalle weichen

Zuständig für die Prüfung des Gebäudes, ob es für die Zwecke des Amtsgerichts taugt, ist das Amt Karlsruhe Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Amtsleiterin Ursula Orth teilte nun den BNN in der Folge der kürzlichen Berichterstattung über das Finanzamtsgebäude mit, dass das Land grundsätzlich großen Bedarf an Flächen zur Unterbringung von Behörden und Landeseinrichtungen in Karlsruhe, vor allem in gut erreichbarer Lage in der Innenstadt habe. Orth weiter: „Entsprechend dem Auftrag des Finanzministeriums vom Anfang diesen Jahres sind wir in Vorbereitungen, gemeinsam mit dem Amtsgericht ein Konzept für deren Neuunterbringung am Schlossplatz 14-18 zu erstellen.

Mehr zum Thema: Markantes Gebäude beim Karlsruher Schloss steht bald leer

Wie beim Neubau des Finanzamts auch gibt es eine enge Abstimmung mit den künftigen Nutzern, die ihren Bedarf angemeldet haben. Durch eine Neuunterbringung des Amtsgerichts kann die Staatliche Kunsthalle am Schlossplatz 23 erweitert werden, sagt die Amtsleiterin.

Über den Zeitrahmen lässt sich damit also noch gar nichts sagen. Wie aber auch aus der Stadtverwaltung zu hören ist, sind die Anforderungen an ein Gerichtsgebäude erheblich, das Gebäude müsste völlig entkernt und umgebaut werden. Bei der Stadt geht man deshalb von einem mehrjährigen Prozess aus, hieß es gegenüber den BNN.