Zwei neue Eisbären im Karlsruher Zoo

Zwei Eisbären sind im Karlsruher Zoo eingezogen: Charlotte und Blizzard erkunden bereits fleißig die Anlage. Eisbär Kap, der seit dem Tod seiner Gefährtin Nika alleine im Karlsruher Eisbärengehege gelebt hatte, ist nach Hamburg umgezogen.

Der Zoologische Stadtgarten hat zwei neue Bewohner – und sie sind sehr weiß und sehr groß: Das fünfjährige Eisbären-Weibchen Charlotte kommt aus Hannover nach Karlsruhe, ihr 13-jähriger Artgenosse Blizzard aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Anstelle von Blizzard zieht der bisherige Karlsruher Eisbär Kap dafür nach Hamburg. Kap war seit dem Tod seiner Gefährtin Nika im November alleine in seinem Karlsruher Gehege untergebracht.

Der 19-jährige Kap soll in Hamburg für Nachwuchs sorgen. Er ist das einzige Männchen aus der sogenannten „Moskauer Linie“ und damit schon durch seine Gene für die Züchtung sehr wichtig. Außerdem hat eine Untersuchung bewiesen, dass er sehr fruchtbar ist. Kap war im Frühling 2017 nach Karlsruhe gekommen – ursprünglich mit dem Ziel, hier für Nachwuchs zu sorgen.

Wir freuen uns, so ein schönes Pärchen bei uns zu haben. Zoodirektor Matthias Reinschmidt

„Wir hätten gerne mit ihm hier in Karlsruhe gezüchtet“, erläutert der Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Die Entscheidung des Zuchtbuchführers ging aber in eine andere Richtung. Eine künstliche Befruchtung der Hamburger Eisbärendame Viktoria mit Sperma von Kap war einmal bereits gescheitert.

„Kap ist unheimlich wichtig für die Erhaltungszucht der Eisbären in Menschenobhut. Daher stellen wir unsere eigenen Zuchtbemühungen auch gerne etwas hinten an und wünschen dem Tierpark Hagenbeck viel Erfolg, dass es bald auf natürlichem Weg Nachwuchs von Viktoria und Kap in Hamburg gibt“, sagt Reinschmidt.

Klar ist: In Karlsruhe wird es in nächster Zeit keine Eisbärenbabys geben. Blizzard ist unfruchtbar und Eisbären-Weibchen Charlotte hat keine Zuchtempfehlung. Davon lässt sich Direktor Reinschmidt aber nicht die Laune verderben: „Wir freuen uns jetzt erst einmal, so ein schönes Pärchen bei uns zu haben.“

Derzeit erkunden Charlotte und Blizzard die Karlsruher Außenanlage noch getrennt voneinander. Sie können sich aber am Gitter gegenseitig beschnuppern. Bald sollen sie auch gemeinsam auf die Anlage dürfen, heißt es vom Zoo.

